- إطلاق مشروع استثماري مشترك: يستعد وزيرا التجارة الياباني والأميركي لإطلاق أول مشروع ضمن آلية استثمار مشتركة بقيمة 550 مليار دولار، لتعزيز الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، ودعم قطاع التصنيع الأميركي. - التحديات الجمركية والالتزامات: الاتفاق التجاري يسمح برفع الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إذا تأخرت طوكيو في تنفيذ برنامج الاستثمار، مع ضغوط مماثلة على كوريا الجنوبية للالتزام بتعهداتها. - الصندوق الاستثماري وأهدافه: يهدف الصندوق لدعم المصالح الاقتصادية والأمنية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والطاقة، بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون.

يستعد وزير التجارة الياباني ريوسيه أكازاوا لعقد اجتماع مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال الأسبوع الجاري، لبحث إطلاق أول مشروع ضمن آلية الاستثمار المشتركة البالغة قيمتها 550 مليار دولار، والتي تشكل إحدى ركائز الاتفاق التجاري بين البلدين العام الماضي، بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ". وقال أكازاوا خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان عن المشروع سيجري فور استكمال تشكيله، مشيراً إلى أن الجانبين يعتزمان مواصلة المشاورات للوصول إلى اتفاق نهائي بشأنه. وأضاف أنه يخطط لزيارة الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 11 و14 فبراير/شباط، في حال سمحت الظروف، ممتنعاً عن التعليق على مسار المفاوضات الجارية مع واشنطن.

وجاء إنشاء الصندوق الاستثماري ضمن اتفاق تجاري واسع بين البلدين، يهدف إلى تعزيز استثمارات الشركات اليابانية داخل الولايات المتحدة، بما يدعم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تنشيط قطاع التصنيع الأميركي. وينص الاتفاق على إمكانية إعادة رفع الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى ما يتجاوز المستوى الحالي البالغ 15%، في حال تأخرت طوكيو في تنفيذ برنامج الاستثمار ضمن المهل المحددة.

وفي سياق متصل، تواجه كوريا الجنوبية، التي أبرمت اتفاقاً تجارياً مماثلاً مع الولايات المتحدة العام الماضي، ضغوطاً متزايدة من الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها، لتجنب فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية. وبموجب الترتيبات المتفق عليها، يتولى وزير التجارة الأميركي اختيار المشاريع الاستثمارية بالتشاور مع الجانب الياباني، على أن يتخذ ترامب القرار النهائي بشأن اعتمادها.

كما قد تواجه اليابان إعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة إذا لم تبادر إلى تمويل أي مشروع خلال مهلة 45 يوماً من صدور القرار الأميركي. وحذر أكازاوا من التكهن بطبيعة المشروع الأول قبل حسم القرار النهائي، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الإدارة الأميركية غالباً ما تتسم بالتعقيد، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وقال إن واشنطن تطرح مقترحات مختلفة حتى تجاه حلفائها استناداً إلى سياسة "أميركا أولاً"، مؤكداً أن المفاوضات الثنائية تركز دائماً على حماية المصالح الوطنية لكلا الطرفين. وتتزايد التوقعات بإطلاق المبادرة الاستثمارية قبيل اجتماع مرتقب بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الأميركي في 19 مارس/آذار، حيث يُنتظر أن يشكل الصندوق إحدى الأدوات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

ويستهدف الصندوق دعم المصالح الاقتصادية والأمنية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية، أبرزها أشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة. ومن المتوقع أن يعمل الصندوق كمنصة لتمويل مشاريع استثمارية يابانية داخل الولايات المتحدة على أساس كل مشروع على حدة. وكان البلدان قد حددا خلال زيارة ترامب إلى اليابان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قائمة أولية من المشاريع المحتملة. ومن المقرر أن يتولى بنك اليابان للتعاون الدولي، المدعوم حكومياً، إلى جانب شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، توفير التمويل عبر حصص ملكية وقروض وضمانات ائتمانية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الصندوق.