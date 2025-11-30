بلديات غزة تشكو أزمة وقود خانقة تعرقل عملها

- تواجه بلديات قطاع غزة أزمة وقود حادة، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، مما يهدد حياة 2.4 مليون نسمة ويؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية. - رئيس بلدية خانيونس يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مشددًا على ضرورة توفير الوقود لتجنب انهيار الخدمات الحيوية، خاصة في ظل استهداف وتدمير 85% من مرافق البلديات. - يطالب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) بالتحرك الفوري لتزويد البلديات بالوقود والمعدات اللازمة، والضغط على الاحتلال لتوفير الكميات المطلوبة لضمان استمرار الخدمات الأساسية.

قال رئيس بلدية خانيونس، جنوبي قطاع غزة، علاء البطة، إنّ البلديات في القطاع المدمر تعيش أزمة وقود، وإن هذه الأزمة تضرب مختلف مرافق العمل البلدي، خاصة في ظل محدودية الكميات التي يسمح الاحتلال بمرورها إلى القطاع، وتخضع لسيطرة وإدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، والذي بات عاجزًا عن الاستجابة وتوفير الحد الأدنى لاحتياجات البلديات من السولار الذي يضمن استمرار عملها.

وقال البطة، في مؤتمر صحافي لاتحاد بلديات القطاع، اليوم الأحد، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستمر في منع إدخال الوقود، لا سيما السولار، بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية التي تعتمد عليها حياة أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة المحاصر، حيث إن ما وصل إلى بلديات القطاع خلال 50 يومًا منذ وقف إطلاق النار يكفي للعمل خمسة أيام فقط في فتح الشوارع وإزالة الركام وتسهيل حياة النازحين.

وحمّل رئيس بلدية خانيونس، جنوبي قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة التي تمسّ بشكل مباشر الخدمات الإنسانية والطارئة التي تقدمها البلديات يومياً، وعلى رأسها إنقاذ النازحين من الظروف الجوية القاسية، والتعامل مع تبعات المنخفضات، وإزالة الركام وفتح الشوارع، وضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يمر بها القطاع.

وشدد على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي مسؤول مسؤولية كاملة عن استمرار منع تدفق ووصول الوقود، مما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في قطاع غزة، ويهدد بانهيار الخدمات الحيوية، ويعرّض حياة المدنيين للخطر، في ظل أن 85% من مباني ومرافق ومنشآت وآليات البلديات جرى استهدافها وتدميرها".

وطالب البطة "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) بتحمّل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة، بالرغم من أن هذه البلديات تقدم خدمات إنسانية عاجلة وتعمل بطاقتها الكاملة في ظروف قاهرة، وأي تأخير سيؤثر في حياة السكان"، مشيراً إلى أنّ المكتب مطالب بـ"الشروع فوراً في إمداد البلديات والجهات الإنسانية بالسولار، وفق الأنظمة المتعارف عليها، وبشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوفير الكميات المطلوبة والكافية من السولار لمنع انهيار الخدمات الحيوية، وتعريض حياة السكان لمزيد من المخاطر".

وكذلك، طالب بتوفير احتياجات البلديات العاجلة من مولدات كهربائية وأنظمة طاقة شمسية وقطع غيار للصيانة وآليات ثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرقات، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ البلديات ستواصل عملها بكل ما لديها من قدرات بالرغم من كل الصعوبات، وستستمر في حمل مسؤولياتها تجاه المواطنين "مهما اشتدت الظروف".