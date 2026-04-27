- أعلنت شركة بلدنا للصناعات الغذائية عن تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقييم فرص تطوير قطاع الألبان في سورية، بهدف إنشاء منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة تدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. - ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وبلدنا بإجراء تقييم شامل لقدرات إنتاج الحليب، وإمكانات تجميعه، والتحديات اللوجستية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، لتحديد جدوى إعادة بناء قطاع ألبان متكامل وقابل للاستثمار. - يهدف المشروع إلى إشراك صغار المزارعين في التعافي الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، ضمن مبادرة "Agri Connect" التي تربط المزارعين بالبنية التحتية والأسواق والاستثمارات.

أعلنت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، المدرجة في بورصة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استشاري مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" ، الذراع الإنمائي لمجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، بهدف تقييم فرص إعادة تأهيل وتطوير قطاع الألبان في سورية. وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر، اليوم الإثنين، أن الاتفاقية تقضي بتعاون "مؤسسة التمويل الدولية" مع "بلدنا" من أجل دراسة وتقييم واقع العرض في السوق على الأرض، بما في ذلك قدرات إنتاج الحليب، وإمكانات تجميعه، والتحديات اللوجستية، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار جهود أوسع لدراسة إمكانية إنشاء منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة في قطاع الألبان، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزّز التنمية الاقتصادية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. وبحسب بيان الشركة، ستعمل مؤسّسة التمويل الدولية بالتعاون مع "بلدنا" على إجراء تقييم ميداني شامل يشمل، قدرات إنتاج الحليب المحلية، وإمكانات تجميعه وسلاسل الإمداد، والتحديات اللوجستية، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، كما ستتضمن الدراسة تحليل الطلب المحلي، واحتياجات التصنيع، وبنية السوق، بهدف تحديد جدوى إعادة بناء قطاع ألبان متكامل وقابل للاستثمار على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلدنا"، ماريك وارزيفودا، أن الشركة تنطلق من قناعة راسخة بضرورة إشراك صغار المزارعين في أي مسار تعافٍ اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن ربط الاستثمارات بالواقع الفعلي على الأرض يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة طويلة الأمد. من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للقطاع الصناعي في مؤسّسة التمويل الدولية، فاغنر ألبوكيركي، أن استعادة الإنتاج الغذائي المحلي تمثل أولوية في البيئات المتأثرة بالنزاعات، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تندرج ضمن مبادرة "Agri Connect" التي تهدف إلى ربط المزارعين بالبنية التحتية والأسواق والاستثمارات، بما يعزّز سلاسل قيمة مرنة وشاملة.

يشار إلى أن شركة "بلدنا" أعلنت في يوليو/ تموز 2025، أنّ مجلس الإدارة وافق على المضي قدماً في مشروع صناعي متكامل في سورية بقيمة استثمارية تبلغ 250 مليون دولار، لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر، كما تضمن القرار تأسيس شركة تابعة في مصر لتقديم خدمات الدعم المساندة، في إطار إستراتيجية التوسع الإقليمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن ينفذ التعاون بين "بلدنا" ومؤسسة التمويل الدولية على مراحل، تبدأ بدراسات تحليلية وتقييمات ميدانية، قبل الانتقال إلى تطوير نماذج عملية لسلاسل الإمداد، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع على الأرض في سورية.