بلاك روك تحطم حاجز 15 تريليون دولار بقيمة الأصول

- تجاوزت بلاك روك 15 تريليون دولار في الأصول المدارة بفضل تدفقات استثمارية قياسية وطلب متزايد على صناديق المؤشرات والمنتجات البديلة، حيث استقطبت 192 مليار دولار من صافي تدفقات العملاء الجديدة في الربع الثاني. - شهدت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 31% سنوياً، مدعومة بارتفاع الرسوم وزيادة الإقبال على المنتجات ذات العوائد الأعلى، وأكد الرئيس التنفيذي على دور التكنولوجيا في تحفيز النمو. - تواصل بلاك روك تعزيز وجودها في الأسواق الخاصة باستحواذها على "أتش بي إس إنفستمنت بارتنرز"، مع ارتفاع تدفقات الاستثمارات البديلة إلى 22 مليار دولار وزيادة أرباح السهم بنسبة 15%.

لم تعد بلاك روك فقط أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بل أصبحت واحدة من أبرز مراكز الثقل في النظام المالي العالمي، بعدما تجاوزت قيمة الأصول التي تديرها للمرة الأولى حاجز 15 تريليون دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية قياسية بلغت عشرات المليارات، وطلب متزايد على صناديق المؤشرات والمنتجات الاستثمارية البديلة. أعلنت الشركة، الأربعاء، أن إجمالي الأصول المدارة تخطى مستوى 15 تريليون دولار خلال الربع الثاني، بعدما استقطبت 192 مليار دولار من صافي تدفقات العملاء الجديدة، في مؤشر إلى استمرار ثقة المستثمرين بأكبر مدير أصول في العالم رغم تقلبات الأسواق وتغير اتجاهات السياسة النقدية.

ونقلت عنها بلومبيرغ أن المستثمرين ضخّوا صافي 53 مليار دولار في الصناديق المدارة بنشاط خلال الربع الثاني، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليارات دولار، مدعومة بارتفاع الرسوم وزيادة الإقبال على المنتجات ذات العوائد الأعلى. وقال الرئيس التنفيذي لاري فينك إن أساسيات الأسواق لا تزال قوية ومدعومة بهوامش ربحية أعلى وزخم في الأرباح، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، أصبحت عاملاً محفزاً لنمو الشركات والأسواق.

ولم يكن الربع الثاني استثنائياً فقط، بل جاء تتويجاً لبداية قوية للعام، إذ كشفت الشركة أن إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال النصف الأول بلغ مستوى قياسياً عند 321 مليار دولار، فيما وصلت التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل إلى 199 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم والبالغ 170 مليار دولار. وكانت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المحرك الأكبر لهذا النمو، بعدما اجتذبت 178 مليار دولار من الأموال الجديدة خلال الربع الثاني، لتشكل الجزء الأكبر من التدفقات الداخلة إلى الشركة، في حين سجلت صناديق النقد وأسواق المال خروجاً صافياً بلغ سبعة مليارات دولار.

وتعكس هذه الأرقام التحوّل المستمر في سلوك المستثمرين العالميين، مع تزايد الإقبال على الأدوات الاستثمارية منخفضة الكلفة والمرتبطة بالأسواق، إضافة إلى المنتجات التي تمنح فرصاً في قطاعات النمو الجديدة. كما استفادت بلاك روك من توسعها في مجالات خارج نطاق الأسهم والسندات التقليدية، خصوصاً الأسواق الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية.

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وفي هذا الإطار، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية تهدف إلى التحول من مدير تقليدي للأصول العامة إلى لاعب رئيسي في الأسواق الخاصة، بعدما استحوذت عام 2025 على شركة "أتش بي إس إنفستمنت بارتنرز" (HPS Investment Partners) المتخصصة في الائتمان الخاص مقابل 12 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعزيز الإيرادات المرتبطة بالرسوم.

وأظهرت بيانات الشركة أن تدفقات الاستثمارات البديلة والأصول الخاصة والسائلة بلغت 22 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع 14.6 مليار دولار في الربع السابق، بينما استحوذت الأسواق الخاصة وحدها على 15.4 مليار دولار من تلك التدفقات.

كما سجلت أرباح بلاك روك المعدلة للسهم الواحد ارتفاعاً بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 13.91 دولاراً، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 12.66 دولاراً، في حين ارتفعت رسوم الإدارة الأساسية العضوية بنسبة 8%، وهو مؤشر إلى نمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الأعلى ربحية. وبينما رفعت الشركة خططها لإعادة شراء أسهمها إلى ملياري دولار لعام 2026 تعبيراً عن ثقتها بآفاق النمو، لم ينعكس الأداء المالي بالكامل على حركة السهم، إذ تراجعت أسهم بلاك روك بنسبة 4.2% منذ بداية العام حتى الثلاثاء، مقارنة بارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 10.2% خلال الفترة نفسها.