أعلنت بكين عن تطبيق رسوم جمركية مؤقتة على منتجات الألبان الأوروبية تتراوح بين 21.9% و42.7% ابتداء من غد الثلاثاء، وذلك في إطار استراتيجيتها لمكافحة ما وصفته بالإغراق، وكانت الصين قد استهدفت لحم الخنزير الأوروبي الأسبوع الماضي.

ويُعد هذا الإجراء تحذيراً جديداً لقطاع الألبان في أوروبا بأكمله، فبعض أنواع الحليب والقشدة والجبن المنتجة في الاتحاد الأوروبي ستخضع لهذه الرسوم المؤقتة الجديدة.

وأعلنت بكين أنها ستطبق هذه الرسوم "لمكافحة الدعم" لـ"بعض منتجات الألبان الأوروبية"، وهو تهديد كانت الدولة الصينية تلوّح به منذ عدة أشهر نوعاً من الرد على إجراءات الاتحاد الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين: "أثبتت السلطات المُحققة مبدئياً أن منتجات الألبان المعنية، المستوردة من الاتحاد الأوروبي، استفادت من الدعم، وأن صناعة الألبان الصينية تكبدت ضرراً كبيراً، وأن هناك علاقة سببية بين هذا الدعم والضرر الملحوظ". وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة ستكون على شكل ودائع رسوم تعويضية مؤقتة.

وأفادت وزارة التجارة الصينية بأن هذا القرار جاء في إطار تحقيق لمكافحة الدعم بدأته الصين في أغسطس/آب 2024، بناء على طلب رسمي من جمعية الألبان الصينية، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان الاتحاد الأوروبي قراره فرض رسوم جمركية عالية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ونقلت رويترز أن عشرات الشركات الأوروبية خضعت لهذا التحقيق، وهي الآن تُستهدف بشكل مختلف، إذ خضعت شركة "ستيريلغاردا أليمنتي" الإيطالية المختصة في الألبان والأجبان لأدنى نسبة رسوم جمركية وهي 21.9%، في المقابل، تخضع تعاونية الألبان الهولندية متعددة الجنسيات "فريزلاند كامبينا" بفرعيها في بلجيكا وهولندا لأعلى نسبة رسوم جمركية، وهي 42.7%.وأضافت الوكالة أن جميع الشركات الأوروبية الأخرى التي لم تشارك في التحقيق ستخضع لأعلى رسوم جمركية.

وتشمل هذه الرسوم الجمركية مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأجبان الطازجة والمصنعة، والأجبان الزرقاء، وأنواع معينة من الحليب والقشدة المدعمة بأكثر من 10% دهوناً. وتستهدف هذه الرسوم بالدرجة الأولى فرنسا وهولندا اللتين تُشكل منتجات الألبان فيهما نسبة كبيرة من صادراتهما. إذ يُعد الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا وهولندا، ثاني أكبر مُصدِّر لمنتجات الألبان إلى الصين بعد نيوزيلندا، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، كما تُعد بكين ثاني أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي لمسحوق الحليب منزوع الدسم، ورابع أكبر سوق للزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم، وفقاً لبيانات أوروبية لعام 2023.

رسوم أوروبا

وكانت الصين قد أطلقت تحقيقاً في أغسطس/آب 2024 في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% مدة خمس سنوات على السيارات الكهربائية الصينية. وشمل التحقيق مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة آنذاك، في بيان على موقعها، بأنها قررت "إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات الألبان المستوردة ومصدرها الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 21 أغسطس/آب 2024". وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلباً من "رابطة منتجات الألبان الصينية" لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 تموز/يوليو، وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس. وذكرت بكين أن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة حتى نهاية مارس/آذار 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس/آذار من العام الحالي.