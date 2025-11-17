بغداد تناقش طلب إعفاء أميركي لبيع حصة لوك أويل في غرب القرنة

- تناقش الحكومة العراقية مع وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً من العقوبات لمدة ستة أشهر لتمكين شركة لوك أويل الروسية من بيع حصتها في حقل غرب "القرنة 2"، مع استبعاد وزارة النفط العراقية شراء الحصة بسبب ضخامة المشروع. - اجتمع رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوك أويل لمناقشة طلب الإعفاء، حيث أعلنت لوك أويل حالة القوة القاهرة في الحقل بسبب العقوبات الأميركية. - تدرس شركة "شيفرون" الأميركية شراء أصول لوك أويل في الخارج، حيث سمحت وزارة الخزانة الأميركية بالتفاوض مع لوك أويل، التي تمتلك أصولاً تقدر بحوالي 22 مليار دولار.

قال ثلاثة مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن الحكومة العراقية تناقش الحصول على إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر من وزارة الخزانة الأميركية لمنح شركة لوك أويل الروسية للنفط مزيدا من الوقت لبيع حصتها في حقل غرب "القرنة 2" العملاق.

وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن وزارة النفط العراقية استبعدت شراء بغداد حصة لوك أويل في حقل غرب "القرنة 2"، وعزوا ذلك إلى أن "المشروع ضخم للغاية ويفوق قدرات الشركات الحكومية العراقية على تشغيله". وقال أحد المسؤولين: "حقل لوك أويل لقمة كبيرة يصعب ابتلاعها"، بينما أشار المسؤولون إلى أن العراق على علم بثلاثة مشترين محتملين على الأقل لحصة "لوك أويل في حقل غرب "القرنة 2"، وهي شركة صينية وشركتان غربيتان، دون أن يدلوا بمزيد من التفاصيل حول هويات هذه الشركات.

وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم، إنه اجتمع مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوك أويل وحيد علي كبيروف. وأكد مسؤولان عراقيان أن طلب الإعفاء كان محور المناقشات. وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي، أن شركة لوك أويل أعلنت حالة القوة القاهرة في الحقل، ما يمثل أكبر تداعيات للعقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين لوك أويل و"روسنفت" منذ الشهر الماضي في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

شيفرون مهتمة بأصول لوك أويل

على صعيد آخر، قالت خمسة مصادر مطلعة لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إن شركة "شيفرون"‭‭ ‬‬الأميركية العملاقة للنفط تدرس خيارات لشراء أصول تابعة لشركة لوك أويل الروسية في الخارج بعد فرض عقوبات عليها. وسمحت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي للمشترين المحتملين بالتحدث إلى لوك أويل بشأن أصولها في الخارج. وستنضم "شيفرون" إلى "كارلايل" وشركات أخرى في السباق على محفظة لوك أويل التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار على الأقل.

وذكرت المصادر الخمسة أن "شيفرون" تستكشف خيارات شراء بعض أصول لوك أويل، وليس المحفظة بالكامل. بينما قالت شيفرون إنها ملتزمة بالقوانين واللوائح المطبقة على أعمالها، وإنها لا تعلق على الأمور التجارية.

وتمتلك لوك أويل ثلاث مصاف في أوروبا، وحصصا في حقول نفط في كازاخستان وأوزبكستان والعراق والمكسيك وغانا ومصر ونيجيريا، والمئات من محطات بيع الوقود بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، بما يشمل الولايات المتحدة.

وتستخرج لوك أويل حوالي 2% من إنتاج النفط العالمي. وقالت إنها تبحث عن مشترين لأصولها في الخارج التي تنتج 0.5% من النفط العالمي. وبناء على إقرارات الشركة في عام 2024، تقدر قيمة الأصول بحوالي 22 مليار دولار. وتُعد لوك أويل من أبرز المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي، إذ أبرمت اتفاقية خدمة تطوير حقل غرب "القرنة 2" في ديسمبر/كانون الأول 2009 ضمن جولة التراخيص الثانية، وبدأت الإنتاج التجاري عام 2014 بعد استكمال المرحلة الأولى من مشروع التكوين المبكّر لتشكيل المشرف.

وتمتلك الشركة حصة تشغيلية تبلغ 75% مقابل 25% للشريك الحكومي العراقي. ويقدَّر إنتاج الحقل بنحو 480 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 9% من إجمالي إنتاج العراق النفطي، ما يجعله إحدى الركائز الأساسية في منظومة التصدير الوطني.

(العربي الجديد، رويترز)