بغداد تكشف عدد الشركات النفطية الأميركية العاملة في العراق

- يعمل في العراق 28 شركة نفطية أمريكية، منها كي بي أر وهانيويل وهاليبرتون، مع اتفاق مبدئي مع شيفرون لتطوير حقول في الناصرية وبلد، وعقود مع بريتش بتروليوم لتطوير حقول الرميلة وكركوك. - يخطط العراق لرفع إنتاج النفط إلى 5.5 مليون برميل يومياً عبر توسيع الحفر وإصلاح الآبار، مع مشاريع مع توتال إنرجي لتطوير حقول أرطاوي والحلفاية واستثمار الغاز وتوليد الطاقة الشمسية. - يهدف العراق لزيادة الإنتاج إلى 6.5 مليون برميل يومياً بحلول 2028، مع خطط لزيادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، وسط ضغوط أمريكية لاستئناف تدفقات النفط الكردي.

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني اليوم الأربعاء، أن عدد الشركات النفطية الأميركية العاملة في العراق بلغ 28 شركة. وقال عبد الغني، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، إن "أبرز هذه الشركات، كي بي أر وهانيويل وهاليبرتون وشلمبرغير وبيكر هيوز ويذرفورد وود غروب، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخدمية والمقاولين الثانويين".

وأضاف "لدينا اتفاق مبدئي مع شركة شيفرون الأميركية بخصوص تطوير الرقع النفطية وحقلي الناصرية وبلد، وستعمل الشركة مستقبلاً على توسيع المشاريع الشاملة التي توكل إليها في قطاع الطاقة". وأوضح أن هناك عقدين مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية، أحدهما في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي لتطويرهما والوصول إلى إنتاج مليون و800 ألف برميل يومياً، والعقد الآخر يضم أربعة حقول في محافظة كركوك للوصول إلى إنتاج يقارب 450 ألف برميل نفط يومياً.

وأوضح وزير النفط "لدينا خطط لتوقيع عدة عقود لحقول ورقع نفطية في الناصرية والبصرة وحمرين وعجيل وكركوك وميسان لرفع القدرة الإنتاجية للنفط هذا العام إلى خمسة ملايين و500 ألف برميل يومياً، من خلال توسيع عمليات حفر الآبار وإصلاح الآبار القديمة، وإنشاء المحطات وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من المياه للحفاظ على الضغط المكمني للحقول".

وبشأن الأعمال مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، قال وزير النفط العراقي " شركة توتال أنرجي تعمل في حقلي أرطاوي والحلفاية جنوبي العراق وتصنف أعمالها ضمن إطار مشروع جنوب العراق المتكامل في إطار اتفاق سيستمر لمدة 30 عاماً، وسيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل". وأشار إلى أنه "من بين أعمال شركة توتال إنرجي الأخرى في البصرة، هو تطوير إنتاج النفط الخام في حقل أرطاوي إلى 210 آلاف برميل يومياً، مع استثمار 600 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز من أربعة حقول في البصرة ومشروع ضخ مياه البحر إلى الحقولَ إنتاج الطاقة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بقدرة 1000 ميغاواط".

ويخطط العراق لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى مستوى ستة ملايين و500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2028 والطاقة التصديرية للنفط الخام إلى خمسة ملايين و250 ألف برميل يومياً في إطار خطة التنمية الوطنية للأعوام من 2024-2028. والثلاثاء، قال رئيس قسم السوق الأوروبية في شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ريكان كريم، إن العراق يهدف إلى زيادة تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الذي أعيد افتتاحه مؤخراً إلى أكثر من الضعف بحلول العام المقبل.

وتأتي إعادة فتح خط الأنابيب في ظل وفرة الإمدادات العالمية مع قيام منتجي تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج للحصول على حصة سوقية. وفي الوقت نفسه، يتعرض العراق لضغوط أميركية لاستئناف تدفقات النفط الكردي مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في إطار حملة أقصى الضغوط على طهران.

وقال كريم في مؤتمر في لندن، إن شركة سومو تهدف إلى إنتاج ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2026. وبلغت تدفقات خط الأنابيب 150 ألفاً إلى 160 ألف برميل يومياً أول من أمس الاثنين، بعد إعادة فتحه في 27 من سبتمبر/ أيلول. وقال مصدران في القطاع لوكالة رويترز أمس الثلاثاء، إنه تم حجز ناقلة النفط فاليسينا لتحميل 700 ألف برميل من نفط خام كردستان العراق في ميناء جيهان التركي في الثاني من أكتوبر /تشرين الأول. وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن هذه ستكون أول ناقلة تحمل خام كردستان العراق منذ استئناف التدفقات من إقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى تركيا في 27 سبتمبر /أيلول.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)