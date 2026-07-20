- شهد سهم سبيس إكس تقلبات كبيرة منذ إدراجه في بورصة ناسداك، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى أكثر من تريليونَي دولار قبل أن يتراجع بنسبة 45%، مما أثار تساؤلات حول جدوى الاستثمار فيه. - تواجه الشركة تحديات تمويلية كبيرة لتوسيع شبكة "ستارلينك" وتطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى تأثير موجة التصحيح في أسهم التكنولوجيا عالمياً. - رغم التحديات، تمتلك سبيس إكس عوامل إيجابية مثل هيمنتها على سوق إطلاق الصواريخ، لكن المخاطر تبقى مرتفعة بسبب الاعتماد على توقعات النمو المستقبلية والإنفاق الرأسمالي الضخم.

شهد سهم شركة سبيس إكس واحداً من أكثر التحركات إثارة في الأسواق الأميركية منذ إدراجه في بورصة ناسداك خلال يونيو/حزيران 2026، إذ انتقل من موجة صعود تاريخية رفعت قيمته السوقية إلى أكثر من تريليونَي دولار، إلى تراجع حاد بلغ نحو 45% خلال أسابيع قليلة فقط. وبينما يرى بعض المستثمرين أن هذا الانخفاض يمثل فرصة للدخول في واحدة من أكثر الشركات طموحاً في العالم، يحذر آخرون من أن الحماس الذي رافق الطرح العام سبق قدرة الشركة على تبرير تقييمها المالي، ما يطرح سؤالاً محورياً: هل أصبح الوقت مناسباً لشراء السهم، أم أن موجة التصحيح لم تنته بعد؟

يشار إلى أن سبيس إكس دخلت الأسواق المالية عبر أكبر طرح عام أولي في التاريخ، وسط طلب استثنائي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وافتتح السهم تداولاته عند نحو 150 دولاراً، قبل أن يغلق أول جلسة قرب 161 دولاراً، ثم واصل الصعود حتى سجل أعلى مستوى له عند 225.64 دولاراً خلال أيام قليلة من الإدراج. لكن هذا الزخم لم يستمر طويلاً، إذ تعرض السهم لضغوط بيع متزايدة، ليغلق عند 123.99 دولاراً، منخفضاً بنحو 45% عن أعلى مستوياته، و17% مقارنة بسعر افتتاح أول جلسة تداول.

لماذا تراجع السهم؟

وفقاً لموقع "ذا موتلي فول" الأميركي، المتخصّص في الأخبار والتحليلات والتوصيات الاستثمارية، اليوم الاثنين، فإنّ تراجع سهم سبيس إكس لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى انحسار الزخم الذي صاحب الطرح وبدء المستثمرين في إعادة تقييم الشركة وفق مؤشرات أدائها المالي، بدلاً من الاكتفاء بالرهانات المرتبطة بمشروعاتها المستقبلية وطموحاتها التكنولوجية. ورغم موقع سبيس إكس المتقدم في صناعة الفضاء، فإنّ حجم إيراداتها الحالية لا يزال محدوداً مقارنة بتقييمها السوقي، كما أنها لم تصل بعد إلى مستوى مستقر من الأرباح التشغيلية يبرّر القفزة الكبيرة التي سجلها السهم عقب الإدراج.

وتواجه الشركة كذلك احتياجات تمويلية ضخمة لتوسيع شبكة "ستارلينك"، وتطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، وتمويل مشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الفضائية، وهي استثمارات قد تحتاج إلى سنوات قبل أن تتحول إلى مصادر منتظمة للإيرادات والأرباح. وتزامن ذلك مع موجة تصحيح أوسع اجتاحت أسهم التكنولوجيا عالمياً خلال يوليو/تموز، ولا سيّما شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، مع تصاعد الشكوك بشأن قدرة القطاع على تحقيق عوائد سريعة تواكب حجم الإنفاق الرأسمالي المتزايد، بحسب الموقع الأميركي.

ونقلت "رويترز" عن كبيرة محللي الأسواق في شركة كابيتال دوت كوم، دانييلا هاثورن، قولها إنّ تراجع السهم جاء نتيجة مزيج من عمليات جني الأرباح، وإعادة تقييم القيمة السوقية، وانحسار موجة التفاؤل الكبيرة التي صاحبت أحد أكثر الطروحات العامة ترقبا في السنوات الأخيرة، وأضافت أنّ هبوط السهم إلى ما دون سعر الطرح ليس أمراً غير معتاد، لكنه يعزّز وجهة نظر من يرون أن تقييم الشركة كان مرتفعاً مقارنة بخسائرها البالغة 4.9 مليارات دولار العام الماضي، في وقت لا تزال فيه مشروعاتها المستقبلية قيد التطوير ولم تثبت قدرتها على تحقيق عوائد تجارية.

الذكاء الاصطناعي يزيد الضغوط

وأشارت الوكالة إلى أنّ الضغوط على السهم تعكس أيضاً تنامي مخاوف المستثمرين من اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل توسعاتها، بعدما جمعت 25 مليار دولار من خلال إصدار سندات لتمويل استثماراتها في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات في الأسواق حول سرعة تحقيق عائد من هذه الاستثمارات، إلى جانب المخاوف من تأثير أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة على تقييمات شركات التكنولوجيا. من جهته، قال كبير محللي الأسواق في شركة إنتراكتيف بروكرز، ستيف سوسنيك، إن المستثمرين لم يشهدوا خلال الفترة الأخيرة تطورات جديدة تعزز الثقة بالسهم أو تذكرهم بالدوافع التي شجعتهم على شرائه عند الإدراج، موضحاً أن تراجع السهم إلى ما دون سعر الطرح لا يمثل في حد ذاته حدثاً استثنائياً، إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي تحظى به سبيس إكس جعل تحركاتها تحت مجهر الأسواق.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة فورتونا للاستثمارات، جوستوس بارمار، استمرار الضغوط البيعية خلال الأشهر المقبلة، وفق "رويترز"، مرجعاً ذلك إلى رغبة بعض المستثمرين والمساهمين الأوائل في بيع جزء من أسهمهم وتحويلها إلى سيولة، وهي ضغوط قد تتزايد مع اقتراب انتهاء فترة الحظر المفروضة على بيع أسهم المكتتبين الأوائل، وأضاف أن تقييم أداء الشركة بعد نحو شهر من إدراجها يبقى مبكراً، لأنّ المشروعات التي جمعت الشركة التمويل من أجل تنفيذها تحتاج إلى سنوات قبل أن تظهر نتائجها المالية.

تشير تجارب العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى إلى أن الطروحات العامة غالباً ما تمرّ بثلاث مراحل، الأولى تتمثل في صعود سريع مدفوع بالحماس وندرة الأسهم المتاحة، والثانية تصحيح حاد مع زيادة المعروض وانتهاء فترات حظر بيع الأسهم، بينما تعتمد المرحلة الثالثة على قدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية تبرر التقييمات المرتفعة. ولفت "ذا موتلي فول" إلى أمثلة بشركات مثل سنوفليك وبالانتير، اللتين شهدتا مكاسب قوية بعد الإدراج قبل أن تدخلا في مراحل من التقلب، في حين فقد سهم فيغما نحو 79% من قيمته خلال أقل من عام مع تراجع توقعات النمو واشتداد المنافسة، وأوضح الموقع أن هذه النماذج تؤكد أن الأداء بعد الطرح لا يعتمد على الزخم الإعلامي، وإنما على قدرة الشركات على تنفيذ خططها وتحويل الوعود المستقبلية إلى إيرادات وأرباح ملموسة.

ما الفرص التي يمتلكها المستثمر؟

ورغم التراجعات الأخيرة، لا تزال سبيس إكس تمتلك عدداً من العوامل التي تدعم النظرة الإيجابية على المدى الطويل. فالشركة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ التجارية، وتواصل توسيع شبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، كما تتمتع بعقود حكومية وعسكرية كبيرة، إضافة إلى مشروعات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية، وهي قطاعات يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، ويرى مؤيدو الاستثمار في السهم أن هذه المقومات قد تجعل التراجع الحالي فرصة لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل إذا نجحت الشركة في تحويل توسعاتها إلى أرباح مستدامة.

في المقابل، تبقى المخاطر مرتفعة، إذ إنّ القيمة السوقية الحالية لا تزال تستند بدرجة كبيرة إلى توقعات النمو المستقبلية أكثر من اعتمادها على الأداء المالي الراهن، كما أن استمرار الإنفاق الرأسمالي الضخم، وارتفاع تكلفة التوسع، وتأخر تحقيق الأرباح، قد يفرض ضغوطاً إضافية على السهم إذا جاءت النتائج المالية دون توقعات المستثمرين. ويرى الموقع أنّ المستثمرين ينبغي ألّا ينظروا إلى الهبوط الحالي باعتباره دليلاً تلقائياً على رخص السهم، بل عليهم مقارنة السعر الحالي بقدرة الشركة على تحقيق النمو والأرباح خلال السنوات المقبلة.

وحول ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء أم لا، فلا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. فالمستثمر الذي يبحث عن مكاسب سريعة قد يجد أن السهم لا يزال عرضة لتقلبات حادة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا. أما المستثمر طويل الأجل، الذي يراهن على توسع أعمال سبيس إكس خلال العقد المقبل، فقد يرى في التراجعات الحالية فرصة للدخول التدريجي، مع إدراك أن الطريق نحو تحقيق العوائد قد يكون طويلاً ومتقلباً، ويرى "ذا موتلي فول" أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في تداول السهم خلال العام المقبل ضمن نطاق يتراوح بين 110 و125 دولاراً، مع التأكيد أنّ هذا التقدير يمثل رأياً تحليلياً وليس توقعاً مؤكداً، كما أشار الموقع إلى أن سهم سبيس إكس لا يندرج حالياً ضمن قائمته لأفضل الأسهم المقترحة للاستثمار طويل الأجل.