بعد قراره المفاجئ بخفض الأسعار.. هل ينجح ترامب في مواجهة التضخم؟

- قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على سلع غذائية مثل لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، في محاولة للحد من أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت على شعبيته، حيث شملت الإعفاءات مئات المنتجات التي لا يمكن إنتاجها بكميات كافية داخل الولايات المتحدة. - رغم هذه الإجراءات، لا تزال أزمة تكاليف المعيشة تؤثر على الأميركيين، حيث يواجه ترامب غضباً متزايداً بسبب ارتفاع الأسعار، ويحاول إقناعهم بخططه لخلق وظائف وخفض أسعار الأدوية. - ورث بايدن اقتصاداً متأثراً بجائحة كورونا ويواجه انتقادات بسبب التضخم، بينما يتهم الجمهوريون سياساته بالتسبب في ارتفاع الأسعار، ويحاول ترامب تعزيز شعبيته بوعود اقتصادية جديدة.

مساء الجمعة الماضي، وبشكل مفاجئ أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا بخفض الرسوم الجمركية على لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز وكثير من المواد الغذائية التي يتناولها الأميركيون، لكنها أصبحت غالية عليهم في الآونة الأخيرة بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس نفسه. خطوة ترامب تهدف إلى الحد من أزمة تكاليف المعيشة التي اًصبحت سببا في تذمر الناخبين، وتراجع شعبية الرئيس.

وستخفّض الإعفاءات الممنوحة من الرئيس الرسوم الجمركية على هذه السلع التي قال البيت الأبيض إنه لا يمكن إنتاجها داخل الولايات المتحدة بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي. وشملت قائمة الإعفاءات مئات المنتجات مثل جوز الهند والمكسرات والأفوكادو والأناناس. وتُطبّق الإعفاءات بأثر رجعي اعتبارًا من الساعة 12:01 فجراً بتوقيت نيويورك في 13 نوفمبر.

لكن أزمة تكاليف المعيشة يبدو أنها باتت متجذرة في حياة الأميركيين، فترامب الذي وعد الناخبين بمئات مليارات الدولارات من عوائد رسومه، يواجه الآن غضبا متصاعدا في ما يتعلق بأسعار الاحتياجات الرئيسية التي لا يتحملها أميركيون كثيرون.

ويحاول ترامب مثلما فعل سلفه جو بايدن

، إقناع الأميركيين بخططه لخلق وظائف في المصانع. ويريد الرئيس الجمهوري خفض أسعار الأدوية، تماماً كما فعل سلفه الديمقراطي. وقد حاول الاثنان الضغط على الشركات بسبب زيادات الأسعار.

ترامب يكرر أيضاً رسالة مشابهة لتصريحات بايدن في عام 2021 بأن التضخم المرتفع مجرد مشكلة "مؤقتة" ستختفي قريباً. وقال للصحافيين يوم الاثنين: "سنصل قريباً إلى 1.5%.. كل شيء يتراجع". كما أنه لا يكف عن تكرار وعده بأن طفرة اقتصادية تلوح في الأفق، تظهر مؤشرات على أن صبر الناخبين بدأ ينفد، إذ لم تتحقق وعود حملته بإصلاح التضخم فوراً.

الناخبون يزدادون إحباطاً

وتقول وكالة اسوشييتد برس إن المؤشرات التي عكستها الانتخابات الأخيرة في مدينة نيويورك وولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي وفوز الديمقراطيين بسبب مخاوف تتعلق بتكلفة المعيشة، تؤكد أن الناخبين لا يصدقون كلام ترامب، وبدوره لا يصدق الرئيس استطلاعات الرأي الضعيفة حول الاقتصاد باعتبارها “مزيفة” و يروج لأفكار غير مكتملة للتخفيف من الأعباء المالية.

فقد وعد بردّ ألفي دولار من عائدات رسومه الجمركية على كل ناخب، وقال إنه قد يمدد مدة الرهن العقاري من 30 إلى 50 عاماً لخفض الأقساط الشهرية. وفي يوم الجمعة، ألغى ترامب الرسوم على لحوم البقر والقهوة والشاي وعصير الفاكهة والكاكاو والتوابل والموز والبرتقال والطماطم وبعض الأسمدة، قائلاً إنها "قد تكون، في بعض الحالات" ساهمت في ارتفاع الأسعار. وتشير الوكالة إلى أن تلك الخطوات "استعراضية" إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن تؤثر فعلياً على التضخم، بحسب بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في عهد بايدن سابقاً.

وقال رامامورتي: "لقد وصلوا إلى موقف صعب للغاية.. إذ لديهم سمعة بأنهم لا يهتمون بما يكفي بتكاليف المعيشة، بينما الأدوات المتاحة لهم لن تساعد الناس سريعاً". وأضاف: "لقد تعلمت إدارة بايدن بالطريقة الصعبة أن قول الرئيس إن سياساته سترفع الدخل مستقبلاً لا يقنع الناخبين.. هذا الطرح لا يلقى صدى، صدقوني".

كيف أثَّر التضخم على رئاسة بايدن؟

ورث بايدن اقتصاداً يحاول التعافي من جائحة كورونا، التي أغلقت المدارس والمكاتب وأدت إلى تسريح جماعي واقتراض حكومي تاريخي. وفي مارس/آذار 2021، وقع على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار. وقال المنتقدون إن قيمتها مبالغ فيها وقد ترفع الأسعار.

ومع إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، حدث نقص حاد في الرقائق الإلكترونية والأجهزة المنزلية والسيارات وحتى الأثاث. وعلقت السفن في الموانئ، مما تسبب في أزمات سلسلة التوريد. كما أدى غزو روسيا لأوكرانيا أوائل 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وبلغ التضخم أعلى مستوى في 40 عاماً في يونيو/حزيران من ذلك العام. وردّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

حاول بايدن إقناع الأميركيين بأن الاقتصاد قوي. وقال في خطاب عام 2023: "اقتصاد بايدن يعمل.. الولايات المتحدة حققت أعلى معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى منذ الجائحة" لكن الناخبين لم يقتنعوا. ففي أغسطس/آب 2023، وافق 36% فقط من البالغين على طريقة بايدن في التعامل مع الاقتصاد، وفق استطلاع لأسوشييتد برس.

يتهم الجمهوريون بايدن بأنه تسبب في التضخم. والديمقراطيون يستخدمون الآن المنطق نفسه ضد ترامب. وحججهم في ذلك هي أن ترامب فرض رسومه الجمركية التي تُمرَّر إلى المستهلكين كارتفاع في الأسعار. كما أن إلغاء مشاريع الطاقة النظيفة يعني قلة إنتاج الكهرباء في وقت ترتفع فيه فواتير الطاقة. أما الترحيل الجماعي للمقيمين دون أوراق رسمية الذي أمر به ترامب فرفع تكلفة قطاع البناء المعتمد على المهاجرين.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إن ترامب تولى منصبه والاقتصاد قوي، والوظائف وفيرة والتضخم قريب من أدنى مستوياته التاريخية، لكنه قلب تلك الاتجاهات. ويرى جين سبيرلينغ، كبير مستشاري بايدن ومدير المجلس الاقتصادي الوطني سابقاً أن "كثيراً من الأميركيين يدركون سياساته التجارية ويلقون باللوم بحق على تلك السياسات المتقلبة لارتفاع الأسعار.. إنه في فخ صنعه بنفسه".

كان معدل التضخم في إبريل/ نيسان عند 2.3%عندما فرض ترامب رسوماً جديدة، وارتفع التضخم إلى 3% في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال مايكل سترين من معهد أميركان إنتربرايز إن الرئيسين قللا من شأن الأزمة وتعاملوا معها بطريقة "غريبة ومتطابقة تقريباً"، عبر التقليل من خطورتها والإشارة إلى مؤشرات اقتصادية أخرى وإصدار شيكات حكومية.

يجادل مسؤولو إدارة ترامب بأن خفض الضرائب على الدخل، وحزم الاستثمار المرتبطة بالرسوم، وتغيير قواعد التنظيم قد تخلق المزيد من المصانع والوظائف، مما يزيد من إمدادات السلع والخدمات وبالتالي يخفف التضخم. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لترامب، لنادي واشنطن الاقتصادي: "السياسات التي ننتهجها الآن تزيد من العرض".

وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بالفعل بربع نقطة مئوية ولأول مرة في ظل ولاية ترامب الثانية، مما قد يزيد السيولة المالية للاستثمار. لكنه فعل ذلك بسبب ضعف سوق العمل رغم بقاء التضخم فوق المستهدف 2%، وهناك مخاوف من أن تخفيضات الفائدة الكبيرة التي يريدها ترامب قد تغذي التضخم مجدداً.

تشير أبحاث الاقتصادي رايان كامينغز، الذي عمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن، إلى أن تحسن ثقة المستهلك يتأخر كثيراً بعد انخفاض التضخم. ويرى أن الناخبين الآن محبطون لأن ترامب جعلهم يصدقون أنه سيخفض أسعار السلع والبقالة فوراً، لكنه لم يفعل. وقال: "في ما يتعلق بقضايا القدرة على تحمل التكاليف؛ الإسكان، ورعاية الأطفال، والتعليم، والرعاية الصحية، فإن ترامب تراجع في كل منها". ويرى أن أفضل فرصة لترامب الآن هي "حدوث انفراج محض في أسعار السلع الأساسية" مثل زيادة محاصيل الغذاء عالمياً واستمرار إنتاج النفط أعلى من الطلب.

لكن يبدو أن ترامب قد قرر أنه يتعين عليه في الوقت الراهن الاستمرار في مهاجمة بايدن، كما فعل يوم الاثنين في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قائلاً: "المشكلة أن بايدن هو من فعل هذا".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)