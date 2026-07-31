بعد ضربة دمياط... من المستفيد وأين الحماية؟

لم تكن ضربة المسيرة لسفينتي غاز أميركيتين في ميناء دمياط شمال القاهرة استهدافاً عادياً عابراً لأميركا، بل استهدافاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً لمصر في ظل توسّع الحرب. فمصر كانت تخطط لتوفير إمدادات غاز لتلبية الاحتياجات المحلية التي تتزايد صيفاً، كما أن الحكومة كانت تستهدف أيضاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز، عبر زيادة الإنتاج والاستيراد وإعادة التصدير.

ومن هنا يبرز سؤال مهم حول حماية منشآت الطاقة في مصر، بل وحماية الموانئ والمنشآت الاقتصادية أيضاً في زمن تتسع فيه الحرب التي طاولت دولاً عربية عديدة، في مقدمتها الخليجية والعراق ولبنان واليمن، وها هي الحرب تصل إلى مصر التي كانت تسعى دائماً إلى الابتعاد عن مواطن الحروب طوال السنوات الماضية.

فالمطلوب إذن من الحكومة أن تنتبه إلى ذلك، وأن توسع الحماية الجوية للمنشآت الاقتصادية في ظل التطورات المتلاحقة والحروب المتصاعدة في المنطقة العربية، ومصر ليست بعيدة عن شظاياها. واللافت في الضربة الأخيرة التي وُجهت إلى ميناء دمياط الحيوي، هو الارتباك الحكومي في التعامل مع الأزمة.

ها هي الحرب تصل إلى مصر التي كانت تسعى دائماً إلى الابتعاد عن مواطن الحروب طوال السنوات الماضية

في البداية فور وقوع الحادث جرى التأكيد على تشكيل لجنة تحقيق للحادث، ثم بعدها أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وقوع حريق بسفينتي التغويز والتخزين الموجودتين بميناء دمياط، وتأكيد التعامل مع الموقف على الفور، وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع. وأشارت إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية".

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس الوزراء بياناً يؤكد أن الحريق بفعل فاعل، إذ قال المجلس، في بيان، أمس الخميس، إن التحقيقات الأولية ⁠⁠أظهرت أن طائرة مسيرة هي التي تسبّبت في ⁠⁠اندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط أول من أمس الأربعاء، دون تحديد الجهة المسؤولة عنه. وبذلك يتأكد أن الارتباك كان سيد الموقف في التعامل مع الحدث، وخاصة أن شركة أمبري نفسها أعلنت فور حصول الحادث أن مسيرة تقف خلفه.

وبعيداً عن هوية منفّذ الاعتداء، فإن الحادث يؤكد أن مصر دخلت منطقة الخطر والصراع، ويجب أن تستعد لذلك جيداً، ولا سيما أن الهجمات استهدفت منشأة اقتصادية مهمة على أرضها. وما حدث له تداعيات كبيرة على مصر، فالقاهرة كانت تستهدف التوسّع في قطاع إنتاج وتصدير الغاز، وخاصة أن هذه المادة مؤثرة وحيوية للناس والمصانع والخدمات ولا سيما الكهربائية.

اقتصاد عربي ميناء دمياط.. بوابة الغاز والتجارة المصرية إلى الأسواق العالمية

وللعلم فإن الطاقة التشغيلية لوحدة التغويز المتضررة تبلغ نحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً، أي ما يعادل قرابة 6% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 7.5 و7.9 مليارات قدم مكعبة يومياً. وميناء دمياط هو أحد أهم مراكز الطاقة في شرق البحر المتوسط، إذ يضم محطة إسالة الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها مصر في تصدير جزء من إنتاجها المحلي، إلى جانب إعادة تصدير كميات من الغاز الإسرائيلي بعد إسالتها.

وبالتالي فإن ما حدث ليس حدثاً عابراً وعادياً، بل جرس إنذار لما هو قادم، ولما يجب أن تفعله الحكومة لحماية ليس أمن الطاقة فحسب، بل الأمن القومي أيضاً. ولعل سؤالاً مهماً يطرح نفسه هنا: مَن المستفيد من ضربة ميناء دمياط؟ هل إيران التي تريد أن تقول للعالم إن لديّ قدرة على توسيع تهديد إمدادات الطاقة من الخليج العربي إلى باب المندب إلى البحر المتوسط؟ أم إسرائيل التي تريد إشعال الحرب عبر إدخال مصر في دائرة الصراع، وبالتالي توجيه مزيد من الضربات إلى طهران؟ الحرب تتسّع ومصر لم تعد بعيدة عن شظاياها، وبالتالي يجب أن تستعد لمرحلة أصعب تتطلب خطة واضحة لحماية منشآت الطاقة وأمنها الاقتصادي والقومي.