بعد ضرائب لندن: هل يغادر رجال أعمال مصريون؟

- بعد إلغاء نظام الإقامة الضريبية في بريطانيا، يخطط رجال أعمال مصريون لمغادرة البلاد بسبب الضرائب المرتفعة، مثل محمد منصور الذي عاد إلى مصر، مع توقعات بنقل أموالهم إلى ملاذات ضريبية مثل موناكو والإمارات. - تزايد عدد رجال الأعمال المصريين الحاصلين على جنسيات أجنبية، مثل محمد زكي السويدي وكامل أبو علي، بحثًا عن مرونة قانونية ومالية، مع تفضيل الجنسيات الكاريبية لحماية الأصول. - توقيف رؤساء شركات كبرى في مصر دفع رجال الأعمال للبحث عن ملاذات آمنة، مثل ناصف ساويرس الذي نقل مكتبه إلى أبوظبي، وياسمين وفريدة خميس اللتين نقلتا حصتهما إلى شركة بريطانية.

يستعد مئات من رجال الأعمال لمغادرة بريطانيا، عقب إقرار البرلمان البريطاني قانونًا يقضي بإلغاء نظام الإقامة الضريبية المعمول به منذ أكثر من 200 عام، بدعوى أنه يكرّس الظلم الضريبي لصالح الأثرياء، ويقترب عصر المكاتب العائلية المصرية في لندن من نهايته، بعدما لجأت عائلات وشركات مصرية عدة خلال السنوات الماضية إلى العاصمة البريطانية وملاذات ضريبية أخرى لحماية مصالحها المالية.

وفي هذا السياق، عاد رجل الأعمال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور وشركة مان كابيتال إلى مصر، لينهي بذلك إقامته في المملكة المتحدة، التي كانت مقر إقامته منذ عام 2016 على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي، من دون أن تُعرف بعد الوجهة المقبلة لمقر شركته الاستثمارية. ويرى خبراء اقتصاد أن خطوة منصور قد لا تكون الأخيرة، مرجحين أن ينقل رجال أعمال مصريون آخرون أموالهم وشركاتهم إلى ملاذات ضريبية بديلة، في مقدمتها موناكو أو الإمارات، حيث الضرائب أقل، أو إلى ملاذات آمنة في منطقة الكاريبي، التي لجأ إليها بالفعل رجال أعمال مصريون خلال السنوات الماضية.

ويأتي رحيل منصور، وهو ثالث أغنى رجل في مصر وفق تصنيف "فوربس"، عن لندن بعد مغادرة أغنى رجل أعمال مصري، ناصف ساويرس، الذي نقل مكتبه العائلي إن إن إس إلى أبوظبي عام 2023، في خطوة سار على نهجها عدد من الأثرياء، عقب فرض لندن ضرائب مرتفعة على الأجانب المقيمين فيها بعد إلغاء نظام الإقامة الضريبية. وشهدت السنوات التي أعقبت عام 2016 تزايد لجوء رجال أعمال ومليارديرات مصريين إلى الخارج، سواء عبر نقل أعمالهم أو تسجيل شركاتهم خارج البلاد، بالتوازي مع حصول بعضهم على جنسيات أجنبية، من بينها جنسيات دول صغيرة في منطقة الكاريبي.

وحصل ستة من كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع والأنشطة الاقتصادية المعروفة على جنسيات أجنبية خلال الفترة ما بين 2022 و2024، احتفظ بعضهم بالجنسية المصرية، فيما تنازل آخرون عنها، مقابل جنسيات راوحت بين البريطانية وجنسيات دول كاريبية. ويرى محللون أن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوات هو "البيزنس" والمصالح الاقتصادية، إذ يدير هؤلاء مشروعات متعددة في الخارج، ويحتاجون إلى مرونة قانونية ومالية أوسع. في المقابل، يعتبر فريق آخر أن الأمر يرتبط بالسعي للحصول على نوع من "الحصانة" لحماية الأموال والمشروعات من المصادرة أو المشاركة القسرية، في ظل تجارب سابقة لرجال أعمال مصريين.

وتزامن هذا التوجه مع توقيف واعتقال عدد من رؤساء الشركات الكبرى في مصر خلال السنوات الماضية، من بينهم مالكو شركات غذائية وتجارية بارزة، مثل "جهينة"، و"التوحيد والنور"، و"أولاد رجب"، إلى جانب رجل الأعمال صلاح دياب، مالك صحيفة "المصري اليوم"، وحسن راتب، مالك قناة "المحور".

الأسماء الستة

وشملت قائمة رجال الأعمال الذين حصلوا على جنسيات أجنبية خلال تلك الفترة:

- محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، الذي حصل على جنسية دولة سانت كيتس آند نيفيس، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

- كامل أبو علي، رجل الأعمال المقرب من النظام، الذي حصل على الجنسية الدومينيكية مقابل 200 ألف دولار أميركي.

- محمد منصور، الملياردير المصري وأحد أكبر المتبرعين لحزب المحافظين البريطاني، الذي يحمل الجنسية البريطانية.

- ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، ابنتا رجل الأعمال الراحل فريد خميس، مالك شركة "النساجون الشرقيون"، اللتان نقلتا ملكية حصتيهما إلى صندوق استثماري أسستاه في بريطانيا.

- عائلة الدماطي، مالكة شركة "دومتي"، التي نقلت أكثر من 24% من أسهم الشركة إلى كيان مسجل في جزر الكايمان، إحدى الملاذات الضريبية.

لماذا باسبورات الكاريبي؟

في 10 مايو/أيار 2023، أصدر وزير الداخلية المصري قرارًا يمنح الإذن لـ21 مصريًّا بالحصول على جنسية أجنبية، من بينهم رجل الأعمال حمزة كامل حسن أحمد أبو علي، الذي حصل على جنسية جمهورية الدومينيكان، وتنازل عن الجنسية المصرية. وأدرج اسم أبو علي ضمن قائمة المجنسين المنشورة في الجريدة الرسمية الدومينيكية، والتي توضح أن الجنسية تُمنح مقابل استثمار أو تبرع مالي يبدأ من 100 ألف دولار، وقد يصل إلى 200 ألف دولار للعائلات، وفق تحقيق "باسبورات الكاريبي" الذي قاده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، بمشاركة مؤسسات إعلامية في أكثر من 20 دولة. وكشف التحقيق أن آلاف الأشخاص، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، اشتروا جنسيات كاريبية لتسهيل السفر أو حماية أصولهم المالية، أو للتهرب من الملاحقات القانونية والضريبية، وفق وثائق "بنما" و"بارادايس".

السويدي.. رئيس الصناعات

وفي 7 إبريل/نيسان 2024، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن حصول محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، على جنسية سانت كيتس آند نيفيس. وبررت وسائل إعلام حكومية هذه الخطوة بسعي رجال الأعمال إلى تسهيلات السفر. غير أن الخطوة أثارت تساؤلات واسعة، نظرًا إلى ارتباط السويدي بعقود ومشروعات حكومية كبرى داخل مصر وخارجها، في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة. ويرى الصحافي الاقتصادي وائل جمال أن الحصول على الجنسية الأجنبية يتيح تحويل الأرباح إلى الخارج بشكل قانوني، واللجوء إلى التحكيم الدولي في حال النزاعات مع الدولة.

منصور.. من لندن إلى المجهول

يحمل محمد لطفي منصور الجنسية البريطانية، إلى جانب الجنسية الأميركية، كما شغل منصب أمين خزانة حزب المحافظين، وحصل على وسام الفروسية في مارس/آذار 2024، كونه أحد أبرز ممولي الحزب. وتبلغ قيمة أعمال مجموعة منصور نحو 6 مليارات دولار، وتتنوع بين السيارات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. ويُنظر إلى خروجه من لندن بوصفه جزءًا من نزوح أوسع للثروات، يثير قلق الأوساط الاقتصادية البريطانية.

الأختان ياسمين وفريدة

في 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت ياسمين وفريدة محمد فريد خميس بيع حصتهما البالغة 26% من أسهم شركة "النساجون الشرقيون" إلى شركة بريطانية مملوكة لهما بالكامل، بقيمة 1.7 مليار جنيه. وأكدت الشركة حينها أن هيكل الملكية لم يتغير فعليًّا. وبحسب خبراء قانون، يخضع هذا الترتيب للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري، ما يوفر حماية قانونية إضافية في حال النزاعات. ويرجح مراقبون أن تعيد الأختان تموضع استثماراتهما، إما بالعودة إلى مصر، وإما باللجوء إلى ملاذات ضريبية أقل كلفة.