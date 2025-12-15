بعد التسريح: خطوات لينكد إن لرفع فرص التوظيف

- تحسين السيرة الذاتية والتواجد على لينكد إن: ضرورة تحسين السيرة الذاتية وبناء حضور قوي على لينكد إن، مع توضيح تفاصيل الوظائف السابقة وإنشاء ملف أعمال يضم المشاريع المنجزة، وتحديث الملف الشخصي بانتظام. - تعزيز الخبرة والتفاعل على لينكد إن: نشر محتوى قيّم والتفاعل بذكاء مع منشورات الآخرين لزيادة فرص التواصل مع مسؤولي التوظيف وتوسيع نطاق الوصول. - إظهار البحث عن عمل والتواصل مع أصحاب العمل: تفعيل خاصية "متاح للعمل"، ومشاركة الخبرات، والتواصل مع أصحاب العمل المستهدفين، واستخدام ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إذا كنت من بين الملايين من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم هذا العام، فربما انشغلت بإنجاز قائمة مهامك للحصول على وظيفة جديدة، لهذا عليك تحسين سيرتك الذاتية، وبدء البحث عن عمل عبر الإنترنت، والتواصل مع زملائك السابقين ومعارفك المهنيين. ولكن هناك أمرٌ آخر عليك فعله الآن، بحسب الخبراء. إذا كنت تستخدم منصة التواصل المهني لينكد إن (LinkedIn)، فبإمكانك اتخاذ بعض الخطوات الاستراتيجية لتعزيز فرصك لدى مديري التوظيف ومسؤولي التوظيف. فسوق العمل يتغير من عام لآخر ومن الصعب اقتحامه ببساطة، فهو لا يوظف بوتيرة العام الماضي نفسها أو الأعوام السابقة.

وعادة يكون البحث عن عمل أصعب على بعض الفئات، مثل العاملين في قطاعات تُقلّص حجمها أو الشباب الداخلين حديثاً إلى سوق العمل، إذ تظل فرص العمل موجودة لكن الوصول إليها يحتاج ظهوراً أوضح وإشارات أدق داخل منصة لينكد إن.

من أمازون إلى ميتا ووول مارت، تؤكد بيانات الشركة الأميركية لتتبع إعلانات خفض الوظائف وتقديم خدمات الانتقال المهني "تشالنجر، غراي آند كريسماس" (Challenger, Gray & Christmas) تسارع عمليات التسريح في أكتوبر/تشرين الأول، إذ بلغت إعلانات خفض الوظائف 153 ألفاً و74 خلال الشهر، وارتفع الإجمالي منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى 1.1 مليون، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ 2020. بينما أفادت منظمة العمل الدولية في تقريرها لعام 2024 عن فجوة كبيرة في عدد الأشخاص الباحثين عن عمل، وقدرتهم بحوالي 402.4 مليون شخص من بينهم، وللتعامل بسلاسة مع لينكد إن، لا بد من اتباع بعض النصائح لزيادة فرصك في الحصول على وظيفتك القادمة:

أظهر تركك الوظيفة السابقة

يشعر البعض بالقلق حيال إظهار انتهاء عملهم لدى جهة عمل واحدة من دون إمكانية إضافة وظيفة جديدة. لذا تنصح منصة التوظيف "تويل" بإدراج هذه التفاصيل مع إبراز كل الوظائف التي سبق أن شغلها طالب العمل من لينكد إن، من باب أن سوق العمل شديد التنافس حالياً، ولا بد من التميز، والقيام بذلك بطرق مدروسة تقدم قيمة مضافة.

وتنصح منصة "تويل" ببناء ملف أعمال يضم كل المشاريع التي سبق أن أنجزها طالب العمل، وإعداد قائمة بـ25 جهة عمل يرغب بالعمل لديها، مع عرض خدماته الاستشارية المجانية. كأن يشير إلى "أنه مهتم بإعلان التوظيف ولديّه بعض الأفكار التي يود مشاركتها معهم مجاناً والتي قد تساعدهم"، والفكرة هنا حسب "تويل" هو إعطاء لمحة أولية عن الأفكار من دون الكشف عنها. على أن يحتفظ طالب العمل بهذه المعلومات لاجتماع المقابلة سواء عبر "زووم" أو في المقر.

وتنصح منصة "تويل" الباحثين عن عمل بأن يكونوا واضحين بشأن حدود عملهم، بما في ذلك نطاق المشروع والمدة الزمنية المتوقعة، وأن يدونوا هذه الحدود كتابياً، وأن يستغلوا الوقت لخلق قيمة وبناء علاقة مع صاحب العمل، ولكن تنصحهم بعدم عرض أي عمل بشكل مجاني لأكثر من 30 يوماً.

وتنصح منصة "تويل"بعدم الكذب عن فترة الانقطاع عن العمل، مع ضرورة تحديث الملف الشخصي على لينكد إن في أقرب وقت ممكن لتوضيح أن طالب العمل لم يعد يعمل لدى صاحب العمل الحالي.

أظهر خبرتك

لتعزيز فرص التوظيف عبر لينكد إن، لا بد من نشر منشورات قيّمة أو تعليمية ذات صلة بمجال طالب العمل ​​بانتظام، والاعجاب بمنشورات الآخرين، وترك تعليقات ذكية. وهذه نقاط كثيراً ما يستهين بها رواد لينكد إن، لكنها تعطي الانطباع على الخبرة في المجال، فمسؤولو ومديرو التوظيف يبحثون دائماً عن مرشحين، حتى لو لم يكونوا على علم بأن طالب العمل متاح للتوظيف، لكن إذا أعجبهم أداؤه، فمن المرجح أن يتواصلوا معه، لهذا يعتبر النشر والتفاعل مع الآخرين حول مواضيع المجال مساعدَين جداً لتوسيع نطاق الوصول.

أظهر أنك تبحث عن عمل

لا بد للباحث عن العمل أن يُعلم الآخرين أنه يبحث عن عمل، وهناك عدة طرق للقيام بذلك، حسب ما يناسب، ومن بين الطرق هي النقر على زر "متاح للعمل" أسفل الاسم في الملف الشخصي، ثم اختيار "البحث عن وظيفة جديدة"، ويمكن تحديد التفضيلات، مثل المسميات الوظيفية والمواقع، بالإضافة إلى اختيار ما إذا كان بإمكان مسؤولي التوظيف فقط رؤية المنشور أو جميع أعضاء لينكد إن. وإذا تم اختيار جميع أعضاء لينكد إن، فسيظهر إطار أخضر حول صورة الملف الشخصي مكتوب عليه "متاح للعمل".

وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق المنتهجة لتذكير جميع المعارف بأن صاحب الحساب يبحث عن عمل، إذ تشير بيانات لينكد إن إلى أن الأشخاص الذين تظهر صورهم بهذه الطريقة أكثر عرضة للفت الانتباه.

طريقة أخرى لإظهار أن الباحث عن العمل مستعد للعمل هو نشره خبر تسريحه من العمل على الشبكة، وأن يشارك قصته، ويشرح خبراته، ويخبر الآخرين بما يبحث عنه.

تواصل مع أصحاب العمل

على الباحث عن عمل أن يبحث عن أصحاب العمل الذين يرغب في العمل لديهم، وأن يتابع صفحاتهم، ويتواصل مع العاملين الذين لديه ضمن شبكته المباشرة أو الموسعة.

وفي هذا الصدد، أطلقت لينكد إن مؤخراً ميزة البحث عن الأشخاص والوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين طلب ما يبحثون عنه باستخدام لغة طبيعية. إذ يمكن كتابة عبارة مثل "مديرو منتجات يعملون في آبل"، وستجد على لينكد إن أشخاصاً مناسبين. وبالمثل، يمكن القول أيضاً "أبحث عن وظيفة مبيعات بدوام كامل في الخدمات المالية" للعثور على وظائف مناسبة.

كما ينصح بمتابعة صفحات أصحاب العمل الذين يحلم ويطمح طالب العمل بالعمل لديهم لتلقي آخر التحديثات، وليتمكن مسؤولو التوظيف من معرفة مدى اهتمامه، كما ينصح بمراسلة الأشخاص الذين تربطهم علاقات مباشرة بطالب العمل أو غير مباشرة، فقد يتمكنون من تعريفه بأشخاص آخرين.