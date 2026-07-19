بعد التحذير الأميركي والنفي الأردني: تعرف إلى ميناء العقبة ومطارها

- السفارة الأميركية في الأردن أعلنت عن إخلاء مطار العقبة ومينائها الدولي بسبب تهديد موثوق، بينما نفت الحكومة الأردنية ذلك، مؤكدة أن العمليات تسير بشكل طبيعي. - ميناء العقبة شهد نمواً في حركة المناولة بنسبة 12% في النصف الأول من 2026، بعد توقيع اتفاقية امتياز مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة الميناء لمدة 30 عاماً. - مطار الملك حسين الدولي يشهد توسعة وتطويراً، مع زيادة في عدد المسافرين بنسبة 4% في النصف الأول من 2026، مما يعزز فرص الاستثمار في المنطقة.

أعلنت السفارة الأميركية في الأردن، اليوم الأحد، إخلاء مطار العقبة ومينائها الدوليين جنوبي المملكة بسبب "تهديد محدد وموثوق"، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الأردنية عدم صحة أخبار الإخلاء. وقالت السفارة على إكس وفقاً لوكالة رويترز: "ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء. ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية". ولم تقدم السفارة مزيداً من التفاصيل عن طبيعة التهديد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "التهديد المحدد والموثوق" الذي أشارت إليه السفارة الأمريكية؟ ما هي أهم البضائع التي يتم مناولتها في ميناء العقبة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في المقابل، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، اليوم الأحد، إن السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بأي إخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "⁠المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي وأية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة، ووفق الإجراءات المعدة مسبقاً والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره".

وقال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، الأحد، إنه "لا إيقاف لأي من عمليات المناولة في الميناء". وأوضح لقناة "المملكة" الأردنية أن العمل في الميناء البحري يجري بشكل طبيعي ولا يوجد أي إخلاء أو إيقاف للعمل في الميناء.

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وهذا أهم ما نعرفه عن ميناء العقبة ومطارها في الأردن:

يقع الميناء الرئيسي أقصى جنوب مدينة العقبة الأردنية قرب الحدود السعودية. ووفقاً لموقع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، فإن وجود الأرصفة في ميناء العقبة لخدمات التفريغ التحميل والنقل والتخزين. ويقوم الميناء متعدد الأغراض بمناولة مجموعة متنوعة من البضائع، بما في ذلك البضائع العامة، والحبوب، والماشية، والبضائع المدحرجة، وشحنات المشاريع الصناعية والبنى التحتية.

وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، في فبراير/شباط الماضي، توقيع اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع "شركة تطوير العقبة" لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، وبموجب اتفاقية الامتياز، سيجرى تأسيس مشروع مشترك لإدارة الميناء وتشغيله، تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70%، فيما تمتلك شركة تطوير العقبة نسبة 30% من المشروع، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية وقتها إنه، وبموجب الاتفاقية، سيجرى تأسيس شراكة لإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض فقط، على أن تبقى جميع أصول الميناء والأراضي مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، مع استمرار شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بكوادرها القائمة وإدارة مرافق ومواقع مينائية أخرى.

وأظهرت بيانات حركة المناولة في المرافق المينائية واللوجستية في العقبة تسجيل نحو 13.3 مليون طن من البضائع خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بنحو 11.83 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام 2025، بارتفاع نسبته 12%.

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، فقد تصدر ميناء العقبة متعدد الأغراض منظومة الموانئ التي سجلت نمواً خلال الفترة، إذ ارتفع مجموع البضائع المناولة فيه بنسبة 61%، من نحو 2.23 مليون طن إلى نحو 3.58 ملايين طن. وفي حركة المسافرين، ارتفع عدد المسافرين بحراً عبر محطة الركاب بنسبة 1%، ليصل إلى 198 ألفاً 696 مسافراً.

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أما مطار الملك حسين الدولي في العقبة، فهو يقع بالقرب من مدينة العقبة الصناعية الدولية و ميناء العقبة، وفي يناير/كانون الثاني 2025، قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على المخطط الشمولي لمطار الملك الحسين الدولي، والذي يشمل توسعة المطار وبدء التحضير لطرحه باعتباره فرصة استثمارية للتطوير والتشغيل من قبل شركة تطوير العقبة. وبحسب التقرير الإحصائي نفسه الصادر اليوم، فقد ارتفع عدد المسافرين جواً عبر المطار في النصف الأول من 2026 بنسبة 4%، ليصل إلى 95 ألفاً و89 مسافراً.