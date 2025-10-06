- شهدت العملات الرقمية ارتفاعات قياسية في 5 أكتوبر، حيث حققت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 125.689 ألف دولار، بزيادة أكثر من 30% هذا العام، وسط زيادة المخاطر الجيوسياسية مثل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. - الأداء القوي للأسهم الأميركية أعاد تركيز الاستثمارات على الأصول الرقمية، حيث استفادت بيتكوين من قصة تخفيض قيمة الدولار، وحققت مكاسب في تسعة من أشهر أكتوبر العشرة الماضية. - توقعات بارتفاع بيتكوين مستقبلاً، مع تعزيز جاذبيتها كاستثمار، رغم التحذيرات من التقلبات والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

شهدت معظم العملات الرقمية، يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعات قياسية جديدة في قيمتها، لكن بيتكوين حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 125.689 ألف دولار، وهي الأعلى منذ 14 أغسطس/آب الماضي لترتفع بأكثر من 30% هذا العام. وتجاوز سعر إيثيريوم 4500 دولار، بنسبة 10.3% مع انتعاش الطلب على إيثيريوم الفوري، معوضاً بذلك خسارة الأسبوع السابق التي بلغت 6.86%، كما سجلت دوجكوين صعوداً بنسبة 4.17%، وارتفعت ريبل 1.03%، بينما ارتفعت بينانس بنسبة طفيفة بلغت 0.19%، فيما ارتفعت سولانا بنسبة 2.48%.

وجاء هذا الارتفاع في ظلّ زيادة المخاطر الجيوسياسية حول العالم، ومنها الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي يُغذي انعدام ثقة السوق بالدولار، ويدفع المستثمرين نحو أصول بديلة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية، وتجدّد الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة ببيتكوين.

الإغلاق الحكومي

ونقلت وكالة بلومبيرغ أنّ المستثمرين توقعوا أنّ الإغلاق الحكومي الأميركي الذي بدأ الأربعاء الماضي دفع بهم إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، فيما بدأ المشاركون في السوق يطلقون عليه "صفقة تخفيض القيمة". وسجلت بيتكوين، منذ بداية العام، نمواً ملحوظاً، وتجاوزت مكاسبها أكثر من 30% مقارنة بمستوى أسعارها في يناير/كانون الثاني 2025، وهذا ما عكس التفاؤل الذي ميّز الأسواق الرقمية. ونقلت بلومبرغ أن ارتفاع بيتكوين جاء بدعم أيضاً من الأداء القوي للأسهم الأميركية، إذ أعاد المستثمرون تركيز استثماراتهم على الأسهم التي يُنظر إليها على أنها أكثر مرونة.

وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق في شركة "فالكون إكس" للوساطة في العملات الرقمية لبلومبيرغ: "مع وصول العديد من الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وحتى المقتنيات مثل بطاقات بوكيمون، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فليس من المستغرب أن تستفيد بيتكوين من قصة تخفيض قيمة الدولار".

وزاد الأداء التاريخي المتفوق لعملة بيتكوين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي اكتسب لقب "أبتوبر" (حتى أكتوبر) من تفاؤل المستثمرين، فقد حققت العملة مكاسب في تسعة من أشهر أكتوبر العشرة الماضية.

وشهدت بيتكوين ارتفاعاً مطرداً خلال معظم أشهر العام الماضي نتيجة للمناخ التشريعي المواتي في واشنطن الذي دشنه الرئيس دونالد ترامب، وعزّزت الشركات العامة، بقيادة شركة "مايكرو ستراتيجي" (أكبر شركة تابعة لعملة بيتكوين في العالم) التابعة لمايكل سايلور، الطلب باتباع أسلوب مؤسّسي شائع على نحوٍ متزايد يتمثل في تخزين العملة المشفرة الأصلية. وامتد هذا الأسلوب إلى منافسين أصغر، مثل إيثريوم، ما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في جميع الأصول الرقمية، وعلّق مايكل سايلور على هذا الارتفاع وكتب في حسابه على منصة إكس: "بيتكوين هو المال الأفضل".

توقع ارتفاع بيتكوين

وتوقع جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد: أن يرتفع سعر بيتكوين خلال هذه الفترة، مبرّراً ذلك بالإغلاق الحكومي الذي وصفه بالمهم هذه المرة، وأشار إلى أن بيتكوين كان "في وضع مختلف" خلال فترة الإغلاق السابقة بين عامَي 2018 و2019، عندما كان تداول العملة أقل انسجاماً مع الأصول الخطرة التقليدية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن ترامب وعائلته، ساهموا في ارتفاع بيتكوين والعملات الرقمية من خلال مضاعفتهم مبادراتهم في مجال هذه العملات.

وكتب سيمون غروفيش رئيس شركة "ميتابلانيت" (أول شركة يابانية متخصّصة في احتياطي البيتكوين) على حسابه في منصة إكس: "تعكس الارتفاعات القياسية الجديدة عالماً يستيقظ على نظام نقدي يمكن الثقة به أخيراً، وليست الديون هي التي تحدد الرخاء".

وإن كان تسجيل بيتكوين أعلى مستوى له اعتبره المحللون بأنه دليل على الوعي بالعملة الرقمية، فإنّ هناك من حذّر من التقلبات التي تعرفها العملات الرقمية التي تتأثر بالسياسات المالية العامة والأحداث الاقتصادية وحذر من مخاطرها، موضحين أن بيتكوين، رغم ارتفاعه القياسي، يظل استثماراً عالي المخاطر، ويتأثر بعدد من العوامل بما في ذلك التشريعات الحكومية والسياسات المالية العالمية.