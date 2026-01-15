بعد إكسون موبيل.. حليف ترامب يطالب بضمانات للعمل في فنزويلا

- أكد هارولد هام، مؤسس "كونتيننتال ريسورسز"، على ضرورة وجود ضمانات لمنع مصادرة الأصول في فنزويلا، مشيراً إلى المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي تواجه شركات النفط هناك، مثل تجربة إكسون موبيل السابقة. - أبدى دارين وودز، الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل، تخوفه من الاستثمار في كاراكاس بسبب الأطر القانونية الحالية، مطالباً بتغييرات جوهرية وضمانات لعودة الشركات. - رغم الإطاحة بمادورو، لا تزال الشركات مثل كونوكو فيليبس متخوفة، حيث تملك ديوناً كبيرة لدى فنزويلا، وتتابع الوضع الجيوسياسي والجيولوجي قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

أكد المتخصص في النفط الصخري ومؤسس شركة "كونتيننتال ريسورسز" (شركة أميركية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي) هارولد هام، أن شركات النفط بحاجة إلى ضمانات تمنع فنزويلا من مصادرة أصولها إن ساهمت في إنعاش إنتاج النفط الخام في البلاد.

وقال هام في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم الخميس إن "هناك مخاطر جيوسياسية كبيرة في فنزويلا"، مشيراً إلى أنه سبق لشركة إكسون موبيل أن دخلت السوق الفنزويلية مرتين وأُمِّمَت. وطالب بضرورة وجود ضمانات ضد ذلك، مذكراً بأن هناك شركات تتكبد خسائر فادحة هناك في فنزويلا.

ورغم أن هام يعتبر من أكبر مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطاع النفط، إلا أنه لم يخف تخوفه من مخاطر الاستثمار في مجال الطاقة بكاراكس، في ظل الوضع الحالي وضبابية الرؤية، وهو الرأي نفسه الذي طرحه المدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل خلال لقائه مع ترامب الجمعة الماضي عند استقبال الرئيس الأميركي لأكثر من 12 ممثلاً لشركات الطاقة العالمية بهدف بحث الاستثمار في فنزويلا بعد اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو من قبل واشنطن واقتياده للمحاكمة في نيويورك. لكن تلك الملاحظات أغضبت ترامب الذي لمّح إلى إمكانية استبعاد إكسون موبيل من خريطة الاستثمار المستقبلية.

وعقب الاجتماع قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، إن كاراكاس غير قابلة للاستثمار في الوقت الحالي، في إشارة إلى الأطر القانونية التي تسيّرها، وطالب بتغييرات جوهرية في القوانين حتى يتسنى لشركات الطاقة من العودة إلى كاراكاس مع وضع ضمانات، واقترح إرسال فريق فني لتقييم الوضع.

وجاءت تخوفات إكسون موبيل بناءً على تجارب سابقة تكبدت فيها خسائر بمليارات الدولارات بعد مصادرة أصولها مرتين، ما جعلها تتخوف من أي خطوة ثالثة في المستقبل دون أن يكون لها ضمانات، وهو تقريباً الاتجاه نفسه الذي تبنته شركة كونوكو فيليبس، التي كان تفاؤلها حذراً، وهي التي تملك ديون لدى فنزويلا تبلغ 12 مليار دولار حسبما أفاد به الرئيس التنفيذي للشركة ريان لانس.

وعاد هام ليستدرك وينوّه بالأمان الذي أصبحت تعيشه فنزويلا بعد إطاحة مادورو، وعند سؤاله عما إذا كانت شركته "كونتيننتال ريسورسز" التي تتخذ من أوكلاهوما سيتي مقراً لها، تخطط لدخول السوق الفنزويلية، قال هام إنه يتابع الوضع الجيوسياسي ويدرس الوضع الجيولوجي. وأضاف: "هذا ما أبلغت به الرئيس، وأعتقد أن العديد من المديرين التنفيذيين الآخرين فعلوا الشيء نفسه".