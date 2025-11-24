بريطانيا والتجربة الدنماركية

- بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمدت أوروبا على العمالة من المستعمرات السابقة لإعادة البناء، لكن مع تغير الظروف الاقتصادية، أصبحت الهجرة قضية جدلية، خاصة مع صعود اليمين المتطرف. - في بريطانيا، تتبنى وزيرة الداخلية شبانه محمود خطابًا يمينيًا، مما يثير الانقسام، بينما يعود فشل الاقتصاد إلى سياسات غير فعالة وليس للمهاجرين. - منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت الهجرة محورًا للصراع السياسي، بينما تبنت إسبانيا سياسات شمولية تجاه المهاجرين، مما يعكس حاجتها للأيدي العاملة.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945، خضعت سياسات الهجرة من العالم الثالث إلى الدول الأوروبية لقاعدة العرض والطلب، فعندما كانت اقتصادات القارة بحاجة إلى إعادة البناء وتعاني نقصاً في القوة العاملة، كانت تلجأ إلى معين لا ينضب هو مستعمراتها السابقة لاستقدام الأيدي العاملة الرخيصة. من شبه القارة الهندية وأفريقيا والكاريبي في الحالة البريطانية، ومن شمال أفريقيا في حالات فرنسا وبلجيكا، ومن تركيا في الحالة الألمانية، كانت برامج الاستقدام وأحياناً التوطين سخية في سنوات الخمسينيات والستينيات.

لكن عندما ينكمش الاقتصاد وتشحّ الوظائف، مثلما حدث في منتصف السبعينيات كان المهاجرون (الذين أعادوا بناء الاقتصادات المهدّمة) أول من يوضع في قفص الاتهام، فيجري تحميلهم مع أبنائهم وزر التدهور الاقتصادي، لتقيد الحكومات دخول الأجانب، وتحشر تجمعاتهم في زوايا منسية في ضواحي مدنها. وحينما يعلو صوت اليمين المتطرّف وترتج الأرض تحت أقدامه، تتكاتف مؤسّسات الحكم الأوروبية للبحث عن السبب، وفي كل مرة تكتشف أنهم الأجانب، الذين يتسببون في انعدام الأمن وتفتت المجتمع ليعلو سؤال الـ"نحن" والـ"هم"، أي أبناء البلاد الأصليين في مقابل المهاجرين، ومن أحق الناس بالاستمتاع بخيرات البلاد إلّا أهلها؟

تتبدى هذه المقاربة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين على لسان وزيرة الداخلية البريطانية شبانه محمود، التي تنتمي لحزب يساري عريق هو حزب العمال الحاكم، لكنها تتبنى في الآونة الأخيرة خطاباً يمينياً وكأنها تريد الذود عن معاقل الفشل العمالي في مواجهة هجمات اليمين المتطرف، فقضية الهجرة بالنسبة للوزيرة، التي لا تنسى دائماً التذكير بأن أبويها مهاجران "قانونيان" (ومن ثم لا أحد يزايد عليّ)، "تثير الانقسام المجتمعي والكراهية... عندما يرى السكان "الأصليون" أن المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في وضع أفضل منهم". وقد تفتقت قريحة محمود والحزب الحاكم عن استعارة تجربة الدنمارك في وضع المهاجرين في عذاب دائم بين البقاء أوالترحيل لعشرين عاماً لكي تردع كل من يفكر في الوصول إلى بريطانيا، مع تبني نظام للإقامة في بريطانيا يفضل الأثرياء على الكادحين جميعهم وليس فقط من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني كما تقول.

تردّد محمود نفس دعايات اليمين المتطرف وحزب الإصلاح وزعيمه الديماغوجي نايجل فاراج، دون أن تضع الحقائق في نصابها. فالحقيقة أن اعتمال سؤال الهجرة في النفسية البريطانية على مدى العقدين الماضيين كان نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة، وليس لأن اللاجئين باتوا يغرقون الجزر البريطانية ويمثلون تهديداً للسلام الاجتماعي.

فشل الحكومات المتعاقبة في حفز الاقتصاد البريطاني، واستيعاب مزيد من الأيدي العاملة ليس بسبب المهاجرين، ولكن نتيجة سياسات جعلت اقتصاد بريطانيا ضريبياً بالأساس، أي أن البند الأول في إيرادات الدولة يأتي من جيب العاملين. أما القوة العاملة البريطانية، وحتى بدون مهاجرين فقد أصبحت مريضة. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الحكومي فقد ارتفعت البطالة في الربع الماضي إلى 5% من إجمالي السكان في سن العمل ليصبح عدد العاطلين 1.75 مليون شخص، 31% منهم لا يعملون لعجز صحي ويتلقون إعانة بطالة بسبب أمراضهم. بينما لا يزيد عدد المهاجرين الذين استقبلتهم بريطانيا في الأعوام الخمسة الماضية عن 700 ألف، بمعنى أننا حتى بدون خصم عدد الأطفال من هذا الرقم فإنه سيكفي بالكاد لسد أماكن المرضى في قوة العمل.

تريد المؤسسة البريطانية أن تعزل بريطانيا عن العالم، فتحت ضغط اليمين المحافظ اندفعت بريطانيا إلى البريكسيت وخرجت من الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على حدودها والحد من حرية الحركة عبر الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك التاريخ 2016 تحولت قضية الهجرة بالحق والباطل إلى كرة اللهب التي تتقاذفها الأحزاب السياسية، حتى جعلها اليمين المتطرف سلاحه الفتاك ضد الحزبَين الكبيرَين (المحافظين والعمال). وبدلاً من أن يفند الحزبان مزاعم اليمين ويتمسكان بخطاب سياسي وسطي، استسهلا تقديم التنازل تلو الآخر حتى وصلنا إلى المظاهرات التي ترفع شعارات عنصرية، وتلاحق مهاجرين في أماكن إقامة وضعتهم الدولة فيها؛ لأنها لا تعطيهم حق العمل ولا ترحّلهم.

يروج هذا الخطاب العنصري لفكرة أن وجود الأجانب في الأحياء السكنية وبجوار الحدائق العامة خطر على المجتمع وعلى أطفال المجتمع، وأن المهاجرين يغتصبون الفتيات ويقيمون في فنادق فاخرة تدفع الدولة ثمنها، بينما لا يجد المواطن "البريطاني" ثمن فاتورة التدفئة.

لم يكن مسموحاً قبل سنوات لا تزيد عن عشر بتداول هذا الخطاب أصلاً، حتى مجرد ذكره في وسائل الإعلام كان أمراً كريهاً، لكنه يتكرر الآن عبر أجهزة إعلام رئيسية بدعوى أنه موجود ويعبر عن قطاع غير صغير في المجتمع، والآن تتفاعل معه حكومة يسارية لتنال رضى اليمين المتطرف.

المؤسف في ذلك أن حزب العمال ووزيرة داخليتهم لم يتعلّموا من دروس الحكومات السابقة، فبريطانيا التي ضيّقت كل الطرق المشروعة أمام الفارين من الحروب والمجاعات، لا يمكنها أن تجعل سياسة الهجرة صفراً، إلّا إذا قرّرت عزل نفسها عن العالم بأكمله (الذي استعمرته يوماً) وما يعيشه من خراب ودمار وصراعات. فالذين يفرون من الموت ليس لديهم ما يخسرونه، وحسب إحصاءات لمراكز معنية بالهجرة فإنّ شخصين ماتا من بين كل ألف عبروا البحر المتوسط للذهاب إلى أوروبا هذا العام. أما تزايد أعداد اللاجئين بالقوارب المطاطية من فرنسا التي لا توقفهم، فقد تزايد بعدما انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يعطيها الحق في إعادتهم لطلب اللجوء في أول دولة وصلوها. ولأن بريطانيا أيضاً ضيّقت الخناق على اللاجئين عبر الشاحنات والمطارات. والقاعدة الحاكمة للهجرة غير النظامية بسيطة، طالما هناك جوع وصراعات سيبقى هناك من يخاطر بحياته من أجل مستقبل أفضل.

كان حرياً بوزيرة الداخلية البريطانية أن تتعلم من التجربة الإسبانية بدلاً من التجربة الدنماركية. فإسبانيا التي تمثل بمواقفها نموذجاً فريداً في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، تبنّت في مايو/أيار الماضي مجموعة تشريعات لتسهل حياة المهاجرين "غير النظاميين" منها حصولهم على الإقامة القانونية وتصاريح العمل، ما يمهد الطريق أمامهم ليصبحوا مواطنين عاديين ومنتجين. التشريعات الإسبانية لا تتعلق بمئات الآلاف مثل بريطانيا، بل قرابة ثلاثة ملايين وصلوا البلاد في الفترة من 2021 وحتى 2023، ولم تلاحقهم اللعنات والاتهامات. ولم تكن الخطوة الإسبانية نتاج سياسة حكومية ضمن مزايدة انتخابية، بل لإدراك المجتمع أن ثمة حاجة ماسة للأيدي العاملة الفتية في مجتمع مسن، وأن هؤلاء هم المهاجرون، فوقع قرابة مليون إسباني و900 منظمة غير حكومية مناشدة تطالب الحكومة بتعديل القانون وتنظيم إقامة المهاجرين من "غير قانوني" إلى قانوني. ولا أظن أن أمراً كهذا سيحدث قريباً في بريطانيا، التي تستدير مؤسسة الحكم فيها نحو اليمين لاسترضائه وتسجيل نقاط سياسية.