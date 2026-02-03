- تسعى بريطانيا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، مع التركيز على الفوائد المعيشية للبريطانيين، بينما تفضل لندن خطوات انتقائية تخدم مصالحها دون الإضرار بمركزها المالي والخدمي العالمي. - شهدت لندن محادثات مع المفوضية الأوروبية لتعزيز الروابط التجارية، مع التركيز على اتفاقات صغيرة تخص الأمور الحياتية، وتواجه المفاوضات تحديات بسبب قضايا مثل الأغذية المعدّلة وراثياً ودور المحاكم الأوروبية. - أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة فكرة "اتحاد جمركي" مع بريطانيا، مما قد يقلل البيروقراطية ويعزز التبادل التجاري، لكن يواجه معارضة من القطاع المالي والخدمي البريطاني.

تحولت المواقف الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الدول الأوروبية إلى رافعة تسرّع سياسة التقارب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وبهدف الحد من آثار خروج بريطانيا من الاتحاد – بريكست في 2016. رسميا، تتمسك حكومة حزب العمال بموقفها المعلن في "المانيفستو" الانتخابي، حيث استبعد الحزب إعادة بريطانيا إلى الاتحاد بعد خروجها التاريخي الذي تم تحت ضغوط اليمين واليمين المتطرف وصمت يسار الوسط متمثلا في العمال.

ويقر أركان الحكومة البريطانية بأن التقارب مع أوروبا يسير بسياسة الخطوة خطوة، وبما يركز على الأمور المعيشية للبريطانيين ويحقق المنفعة لبريطانيا، لكن ثمة دلائل على أن هذه السياسة تشهد تسارعا في الآونة الأخيرة، وبينما تطالب بروكسل بإجراءات متعددة، تشبه العودة الكاملة، تفضل لندن – كالعادة- خطوات انتقائية بما يخدم مصالحها ولا يلحق ضررا بمركز بريطانيا المالي والخدمي الرائد عالميا.

وقد شهدت لندن على مدى اليومين الماضيين، مباحثات رفيعة لوزراء الحكومة مع ممثلين من المفوضية الأوروبية، بررتها وزيرة الخزانة راتشيل ريفز بالقول إن "تعزيز الروابط أصبح أكثر أهمية على نحو متزايد في وقت ننزلق نحو عالم باتت فيه القواعد أقل وضوحاً"، بعد المحادثات التي جمعتها بالمفوض المالي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

ويقول ممثلو الاتحاد الأوروبي إن بروكسل ستكون "منفتحة الذهن" حيال مناقشة تعزيز العلاقات التجارية مع بريطانيا، بما في ذلك إمكانية العمل معاً ضمن اتحاد جمركي، حسب تصريحات دومبروفسكيس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي.سي"، وأضاف أن التكتل "مستعد للانخراط" إذا رغبت المملكة المتحدة في استكشاف هذه الخطوة، وهي فكرة يواجه حزب العمال ضغوطاً متزايدة للنظر فيها.

لكن تصريحات المسؤولين في لندن تشير إلى أن الحكومة تفضل إبرام اتفاقات صغيرة تخص الأمور الحياتية بدلا من الارتداد الكامل على سياسة البريكست، التي أقرتها حكومات المحافظين وخلفت انقساما عميقا لم يبرأ منه المجتمع البريطاني بعد.

وقد كتب وزير شؤون أوروبا في حكومة ستارمر، توماس-سيموندز مقالا في صحيفة فايننشال تايمز شرح فيه التوجه الراهن نحو أوروبا، قائلا إن الحكومة تتّبع نهجاً "براغماتياً بلا هوادة" في المفاوضات، يركّز على ما يمكن أن يحقق فوائد ملموسة للمملكة المتحدة، وأضاف: "هناك إغراءات لتجاوز ما هو واقعي أو قابل للتنفيذ. لكننا لا نستطيع ابتكار نسختنا الخاصة من وعد الحافلة الحمراء" (في إشارة إلى الحافلات التي كانت تروج لبريكست وعلى متنها السياسيون المحافظون".

الأمور اليومية

ويرى توماس-سيموندس أن الحكومة ستركز على إعادة التعاون (الارتباط) مع أوروبا في المجالات التي تحمل مزايا حقيقية للمواطنين، مثل "الغذاء، والمشروبات، وتجارة الكربون. وستبلغ القيمة الإجمالية لاتفاقات الغذاء والمشروبات وتجارة الكربون 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً (19.3 مليار دولار) لاقتصادنا بحلول عام 2040. وسيؤدي تقليص البيروقراطية إلى تسهيل التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لنا".

يتناقض النهج العمالي في التعامل مع تداعيات بريكست مع رؤية المحافظين الذين دعوا إليها ونفذوها، فبينما تم الترويج للخروج على أساس أيديولوجي، كان في رأي كثيرين مليئا بالمغالطات والأكاذيب، تحاول الحكومة الراهنة تبرير خطواتها على أساس ما يمكن أن يحققه لمصالح بريطانيا الاقتصادية.

غير أن المناقشات على المستوى الرسمي تعثّرت بسبب قضايا خلافية، من بينها الأغذية المعدّلة وراثياً، ودور المحاكم الأوروبية في الإشراف على تنفيذ الاتفاق، واستمرار الخلافات حول سقف برنامج تنقّل الشباب.

وتطالب بريطانيا بإعفاء أو تأجيل لتطبيق بعض اللوائح الأوروبية الجديدة التي أُقِرّت بعد بريكست، ومن بينها قواعد تتعلق باستخدام بعض المبيدات المحظورة في أوروبا، وإمكانية الاستمرار في الترخيص لأدوات التعديل الجيني في الزراعة، وهي أيضاً محظورة أوروبياً. ولا يزال الخلاف قائماً أيضاً بشأن عدد الشباب الأوروبيين الذين سيُسمح لهم بدخول بريطانيا في إطار برنامج تنقّل الشباب المقترح.

اتحاد جمركي؟

وقد كشفت "بي بي سي" عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتفعيل فكرة "اتحاد جمركي" مع بريطانيا، لكن يبدو أن الفكرة لا تلقى رواجا رسميا كبيرا. وقد صرح مفوض الشؤون المالية في الاتحاد، بأن بروكسل مستعدة للانخراط في محادثات لاستكشاف ذلك إذا كانت لندن على استعداد لذلك. كما قال إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما إلغاء معظم عمليات التفتيش على الأغذية بين المملكة المتحدة والتكتل.

ومن شأن الاتحاد الجمركي أن يلغي الرسوم الجمركية أو الضرائب على بعض أو كل السلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يقلّل من البيروقراطية. وبالرغم من أن خطوة كهذه يمكن أن تعزز التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها، إلا أنها ستفرض قيودا على حرية بريطانيا التجارية، بما قد يمنعها من إبرام اتفاقات تجارية عالمية بما يتناسب مع احتياجاتها ومعاييرها، إذ سيفرض الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية موحدة على جميع السلع القادمة من خارج منطقة الاتحاد الجمركي، وسيتوقع من بريطانيا الالتزام بمعايير مشتركة.

ويعتبر القطاع المالي والخدمي من أكثر الجهات البريطانية التي تعارض إعادة الاندماج في الاتحاد لأوروبي بشكل كامل، رغم أن الاتحاد هو ثاني أكبر شريك لبريطانيا في الخدمات المالية. وتشير التقارير إلى أنّ حكومة ستارمر قرّرت استثناء هذا القطاع بعد ضغوط من حي "السيتي"، منطقة المال والأعمال في لندن.