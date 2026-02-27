- تعاني بريطانيا من ارتفاع نسبة الشباب "نييت" (NEET) الذين لا يدرسون ولا يعملون، حيث بلغت نسبتهم 12.8% في نهاية 2025، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 60 مليار جنيه إسترليني سنوياً. - تتأثر هذه الفئة بعوامل مثل ارتفاع البطالة في القطاعات المتضررة وزيادة عدد الشابات غير العاملات، بالإضافة إلى مشكلات الصحة النفسية والاضطرابات الاقتصادية. - تسعى الحكومة لمعالجة المشكلة عبر دعم برامج التدريب المهني وتوفير فرص عمل مدفوعة، مع إجراء تحقيق مستقل لتحسين فرص التوظيف للشباب.

تتجاوز تأثيرات البطالة المتزايدة في بريطانيا الأرقام الاقتصادية، لتسبّب مشكلة اجتماعية تتحول بمرور الوقت إلى هم وطني عند شريحة محددة هي الشبان واليافعون بين سن السادسة عشرة والرابعة والعشرين. وبينما يبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 5.2%، تعاني هذه الشريحة وحدها ظاهرةً غير مسبوقة تتمثل في بقاء حوالي 13% منهم خارج صفوف الدراسة أو التدريب أو العمل.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الخميس، فإنّ حوالي مليون شخص من أبناء هذه الشريحة العمرية يعيشون بلا هدف، فهم لا يواصلون تعليمهم ولا يتلقون تدريباً مهنياً ولا يجدون وظيفة. هذه الفئة التي تُسمى رسمياً بـ"الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب المهني"، وتعرف اختصاراً بـ"نييت" - Not in Education, Employment or Training (NEET)، تمثل خطراً اجتماعياً واقتصادياً في الوقت نفسه. فوجودها في الأصل يعني أن فجوة اللامساواة لا تزال قائمة ولم تتقلص كما يعد السياسيون منذ عقود، وتزايدها يعني أن هذا القطاع الأكثر قدرة على الإنتاج، قد يفرّغ فائض طاقته وبدافع السخط على النظام السياسي، في أنشطة اجتماعية ضارة.

957,000 young people aged 16 to 24 years in the UK were not in education, employment or training (NEET) in Oct to Dec 2025, up from 946,000 in July to Sept 2025.



This was driven by higher unemployment, with more young people actively looking for work.



➡️ https://t.co/80HjUuT6kB pic.twitter.com/DLCaObKpS0 — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) February 26, 2026

لكن قبل كل ذلك فإن بقاء مليون شخص في مقتبل العمر من دون عمل أو تعليم أو تدريب يضيّع على الاقتصاد البريطاني أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني، وفق دراسة لمؤسسة "يوث فيوتشر فاونديشن".

وتظهر الأرقام الرسمية أنّ 957 ألف شاب في بريطانيا كانوا ضمن فئة "نييت" خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025؛ أي ما يعادل 12.8% من هذه الفئة العمرية. ويشهد سوق العمل البريطاني حالة من الضعف، مع تأثر الشباب بشكل خاص بتراجع الوظائف في قطاع الضيافة وبرامج توظيف الخريجين، حيث تشير أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أنّ مزيداً من الشباب كانوا يبحثون بنشاط عن عمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025.

وأوضح المكتب أن الزيادة الأخيرة مدفوعة بارتفاع عدد الشابات غير العاملات. ورغم أنّ الشباب الذكور أكثر عرضة للانضمام إلى فئة "نييت" من الإناث، تضيق الفجوة بينهما. فقد بلغت نسبة الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمل 12.2% في نهاية 2025، وهي أعلى من الربع السابق، بينما تراجعت نسبة الذكور قليلاً إلى 13.3%.

ويُصنَّف الشاب ضمن فئة "نييت" إذا كان عاطلاً عن العمل (يبحث عن وظيفة) أو غير نشط اقتصادياً (لا يبحث عن عمل ولا ينتظر بدء وظيفة ولا يتولى رعاية عائلية). وتشير "يوث فيوتشر فاونديشن" إلى أن الارتفاع في معدلات المرض طويل الأمد، والاضطرابات النفسية بين الشباب كان من أبرز أسباب الخمول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزير العمل والمعاشات بات ماكفادن قوله إنّ قضية شباب "نييت" في بريطانيا تمثل "تحدياً طويل الأمد"، مضيفاً أن الحكومة تدعم الشركات لتوظيف الشباب من خلال برامج التدريب المهني.

وكانت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز قد أعلنت، العام الماضي، أنّ الشباب الذين ظلوا خارج العمل أو التعليم لمدة 18 شهراً في بريطانيا سيُعرض عليهم برنامج عمل مدفوع مضمون، على أن يواجه من يرفض العرض احتمال فقدان بعض المزايا. ويجري حالياً تحقيق مستقل في أسباب ارتفاع أعداد الشباب غير العاملين أو الدارسين، برئاسة وزير الصحة العمالي السابق آلان ميلبورن، ومن المتوقع صدور نتائجه في الصيف. وقد شدد ميلبورن على أن المشكلة لا تتعلق بضعف رغبة الشباب في العمل، بل بنقص الفرص المتاحة لهم.

وسُجل أعلى مستوى ربع سنوي لأعداد "نييت" في بريطانيا عام 2011، عندما تجاوز العدد مليون شخص في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أنّ بيانات "نييت" قد تكون متقلبة بسبب صغر حجم العينة مقارنة بمؤشرات أخرى مثل البطالة، مؤكداً أنه يعمل على تحسين جودة مسح القوى العاملة عبر زيادة عدد القائمين بالمقابلات لرفع معدل الاستجابة.

تعدد منظمة "تشغيل الشباب" (Youth Employment) أسباب تفشي الظاهرة وبلوغها أعلى مستوياتها في بريطانيا منذ عام 2015. في مقدمة تلك الأسباب، بحسب استطلاع أجرته المنظمة العام الماضي، تأتي مشكلات الصحة النفسية، ولا سيما في أعقاب جائحة كورونا، والتي أصبحت شائعة بين قطاع الشباب أكثر من سواهم. فالشعور بالقلق بشأن المستقبل والتشكك في جدوى ما يحصلون عليه من تعليم وسيلةً لضمان حياة جيدة هي أعراض تسيطر على أعداد متزايدة من فئة الشباب.

أما السبب الثاني، بحسب الاستطلاع، فيتمثل في انفصال فئة الشباب واليافعين عن المجتمعات المحيطة بهم، ولا سيما المجتمعات المحلية وفرص التوظيف الموجودة فيها. ويعود السبب الثالث إلى الاضطراب الذي لحق بالنظام التعليمي في بريطانيا خلال وبعد جائحة كورونا ولم تنقطع أسبابه حتى الآن، وكانت تلك الفئة العمرية هي الأكثر تضرراً منه، بينما يتمثل السبب الرابع في عدم المساواة المتزايدة في المجتمع البريطاني، فالمكان الذي يعيش فيه الشاب والبيئة التي وُلد فيها تعد روافع مهمة في إكمال التعليم أو الحصول على وظيفة. ويتعلق الأمر هنا بأماكن حضرية مثل لندن وجنوب شرق إنكلترا والانتماء العرقي أيضاً.