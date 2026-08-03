- منذ اندلاع الحرب مع إيران، ارتفعت سرقات الوقود في بريطانيا بنسبة 20%، مما يكلف المحطات 200 ألف جنيه إسترليني يومياً، مع زيادة في قيمة الوقود المسروق بنسبة 48% بسبب ارتفاع الأسعار. - شهدت محطات الوقود البريطانية زيادة في عدد المخالفين للمرة الأولى بنسبة 23%، بينما ارتفع حجم الوقود المسروق بنسبة 26%، مما يهدد أرباح المحطات الصغيرة والمستقلة. - تعكس هذه الظاهرة الضغوط المالية المتزايدة على السائقين، مما يستدعي تشديد الإجراءات الأمنية في المحطات للحد من الخسائر المتفاقمة.

أظهر تحليل حديث، نشرته وكالة أسوشييتد برس، اليوم الاثنين، أنّ السائقين في بريطانيا يسرقون وقوداً تقدر قيمته بنحو 200 ألف جنيه إسترليني (270 ألف دولار) يومياً من محطات البنزين، وذلك منذ بداية أزمة النفط الناجمة عن الحرب مع إيران. وذكرت شركة "فوركورت آي"، المتخصّصة في منع سرقة الوقود، أن حوادث أخذ الوقود دون دفع ثمنه ارتفعت بنسبة 20% خلال الأشهر الخمسة التي أعقبت بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، مقارنة بالأشهر الخمسة التي سبقته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل سرقات الوقود في محطات البنزين؟ كيف أثرت زيادة أسعار الوقود على سلوك السائقين فيما يتعلق بالسرقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعني ارتفاع أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود، والناتج عن الحرب، أن قيمة الوقود المسروق ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى متوسط يومَي يقدر بـ194 ألف جنيه إسترليني عبر محطات البنزين البريطانية البالغ عددها 8359 محطة.

أما بالنسبة للمخالفين للمرة الأولى، فقد بلغت نسبة الزيادة 23% في عدد الحوادث، و26% في حجم الوقود المسروق، مقارنة بـ17% و20% على التوالي بين المخالفين الذين يكرّرون ارتكاب هذه المخالفات. وتستند هذه الأرقام إلى تقارير مستقاة من عينة تمثيلية شملت 550 محطة وقود.

وقد قفز متوسط سعر لتر البنزين إلى 160 بنساً يوم الجمعة الماضي، وهو ما يزيد بنحو 27 بنساً عن سعره قبل اندلاع الصراع، ما يمثل أعلى زيادة تشهدها الأسعار خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير/شباط الماضي، دخلت أسواق الطاقة العالمية في حالة من عدم الاستقرار، مع مخاوف متصاعدة من تعطل إمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج، التي تُعد من أبرز مصادر تزويد العالم بالخام.

وقد ترجم هذا القلق نفسه سريعاً إلى ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود بمحطات التعبئة في عدد من الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة، إذ بلغ سعر لتر البنزين مستوى غير مسبوق منذ سنوات. وفي ظل هذا الضغط المالي المتزايد على السائقين، برزت ظاهرة لافتة تتمثل في تنامي حالات الفرار من محطات الوقود دون سداد المستحقات، وهو ما تحول من مشكلة محدودة إلى عبء مالي متصاعد يهدد أرباح أصحاب المحطات، خصوصاً الصغيرة منها والمستقلة التي تعتمد على هوامش ربح ضئيلة أصلاً.

ويأتي هذا التحليل، الذي أعدته شركة "فوركورت آي" المتخصّصة في حلول مكافحة سرقة الوقود بالاعتماد على بيانات وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ليقدم صورة رقمية دقيقة عن حجم هذه المشكلة وتطورها، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشديد الإجراءات الأمنية والتقنية داخل محطات الوقود، للحد من الخسائر المتفاقمة الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب.