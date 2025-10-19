بريطانيا: خطة لتوظيف 400 ألف عامل في قطاع الطاقة النظيفة

كشفت الحكومة البريطانية عن أول خطة وطنية على الإطلاق لتدريب وتوظيف العمال الذين يمكنهم سد الفجوة في المهارات اللازمة لعملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وتحدد الاستراتيجية، التي نشرت اليوم الأحد، كيف ستفي الحكومة بوعدها لتوفير أكثر من 400 ألف وظيفة إضافية في قطاع الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل مضاعفة للفرص الحالية، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وبموجب الخطط، حدد الوزراء 31 مهنة ذات أولوية عليها طلب خاص، مثل السباكين والكهربائيين وعمال اللحام. وقالت الحكومة إنه سيُعمَل على إنشاء خمس "كليات للتميز التقني" لتدريب العمال على مهارات الطاقة النظيفة. في سياق آخر، تنص الخطط على أن عمال النفط والغاز سيتمكنون من الاستفادة بما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا للحصول على تدريب مهني متخصص في وظائف الطاقة النظيفة.

وسيُوسَّع ما يُسمى "جواز سفر مهارات الطاقة"، الذي يحدد مسارات لعمال النفط والغاز للانتقال إلى طاقة الرياح البحرية، ليشمل قطاعات جديدة، بما في ذلك الطاقة النووية وشبكة الكهرباء. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أن مشروعاً طموحاً لبناء بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية قد أصبح قيد التنفيذ، وسيبدأ بناؤه على الفور بعدما أمّن تمويلاً بقيمة مليار دولار من مصادر عامة واستثمارية. ويعزز المشروع الذي سيُبنى في شمال إنكلترا جهود بريطانيا نحو اعتماد أكبر على الطاقة المتجددة والوفاء بالتعهدات الحكومية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري.

وتهدف بريطانيا إلى إزالة الكربون بشكل كبير من قطاع الكهرباء بحلول 2030، وباتت أول دولة من الدول الصناعية السبع الكبرى تتخلص من الفحم نهائياً في توليد الكهرباء. كذلك توفر الطاقة المتجددة حالياً نحو 50% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء. وتراجعت أسعار الطاقة في بريطانيا عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي، يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)