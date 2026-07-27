بريطانيا تُبقي ضريبة العقارات على حالها... والإصلاحات الضريبية مؤجلة

- أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن حكومته لن تُجري أي تعديل على ضريبة الدمغة في الموازنة المقبلة، مشددًا على أهمية حماية الإيرادات العامة وسط الضغوط المالية المتزايدة في المملكة المتحدة. - تُعتبر ضريبة الدمغة مصدرًا مهمًا لإيرادات الخزانة، حيث وفرت 16.6 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية، رغم الانتقادات بأنها تُعيق كفاءة سوق الإسكان وتحد من مرونة سوق العمل. - تواجه الحكومة البريطانية تحديات مالية معقدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الرعاية وزيادة الإنفاق العسكري، مما يضيق هامش المناورة أمام الحكومة الجديدة في تقديم إعفاءات ضريبية.

حسم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الجدل الدائر حول مستقبل ضريبة شراء العقارات مؤكداً أن حكومته لن تُجري أي تعديل أو إلغاء لضريبة الدمغة (Stamp Duty) في الموازنة المقبلة، في رسالة تعكس حرص الحكومة الجديدة على حماية الإيرادات العامة في وقت تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً مالية متزايدة. وجاء تصريح بيرنهام، الذي تولى رئاسة الحكومة في 20 يوليو/تموز الجاري، رداً على تكهنات واسعة بشأن احتمال تخفيف العبء الضريبي على سوق العقارات لتحفيز النشاط السكني، لكنه قطع الطريق أمام هذه التوقعات بقوله إنّ مثل هذه الخطوة "لن تحدث" في الموازنة المرتقبة، حسب ما أوردت رويترز اليوم الاثنين.

وتُعد ضريبة الدمغة من أكثر الضرائب إثارة للنقاش في بريطانيا، إذ تُفرض عند شراء الأراضي والمنازل، وشكلت خلال السنة المالية الماضية مصدراً مهماً لإيرادات الخزانة، بعدما وفرت نحو 16.6 مليار جنيه إسترليني (22.1 مليار دولار). لكن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يرون أن الضريبة أصبحت عبئاً على سوق الإسكان، لأنها تدفع كثيرين إلى تأجيل بيع منازلهم أو الانتقال إلى مساكن أصغر أو إلى مدن أخرى، ما يقلل من كفاءة استغلال المعروض السكني ويحد من مرونة سوق العمل، إذ يتردد بعض الموظفين في الانتقال إلى مناطق توفر فرص عمل أفضل بسبب ارتفاع تكلفة شراء منزل جديد.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن هذا الجمود أسهم في تفاقم أزمة الإسكان البريطانية، إذ يظل كثير من كبار السن في منازل كبيرة بعد مغادرة الأبناء، بينما تجد العائلات الشابة صعوبة في العثور على مساكن مناسبة، وهو ما يجعل إصلاح ضريبة الدمغة مطلباً متكرراً من خبراء الاقتصاد وشركات العقارات. ورغم هذه الانتقادات، يرى بيرنهام أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتقديم إعفاءات ضريبية واسعة، مؤكداً أن الأولوية هي تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة، وليس التخلي عن أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للدولة.

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وتواجه الحكومة البريطانية تحديات مالية متشابكة، أبرزها ارتفاع تكاليف رعاية السكان مع تقدمهم في العمر، وزيادة الإنفاق المطلوب لإعادة بناء القدرات العسكرية، إلى جانب الحاجة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الأداء الضعيف.

وكان بيرنهام قد لمح في تصريحات سابقة إلى أنّ بعض البريطانيين قد يضطرون إلى دفع "قدر أكبر قليلًا من الضرائب" للمساعدة في تمويل هذه الالتزامات، في إشارة إلى ضيق هامش المناورة أمام الحكومة الجديدة. وتزداد مهمة الحكومة تعقيداً بسبب التعهدات التي قدمها حزب العمال خلال انتخابات عام 2024، إذ وعد بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وهي الضرائب التي تمثل نحو ثلثي الإيرادات الضريبية للدولة. وهذا يعني أن الحكومة تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الحاجة إلى تمويل إنفاق متزايد، مقابل التزام سياسي بعدم المساس بأكبر مصادر الإيرادات الضريبية، ما يفسر تمسكها في الوقت الراهن بالإبقاء على ضريبة الدمغة دون تغيير.