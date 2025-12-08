تتحضّر بريطانيا لواحد من أكثر التحولات جرأة في علاقة الدولة بسوق العمل منذ عقود، بعدما كشفت صحيفة "التايمز"، اليوم الاثنين، أن حكومة حزب العمال تعتزم إلزام جميع أرباب العمل بتوزيع رسائل رسمية على الموظفين لتعريفهم بحقهم في الانضمام إلى النقابات. خطوةٌ يصفها المحافظون بأنها دعاية حكومية مفروضة، فيما تراها الحكومة وسيلة لخفض التوتر بين بعض الشركات والتنظيمات النقابية، وبناء ثقافة عمل أكثر توازناً بعد سنوات من السياسات الليبرالية المتشددة. وتأتي هذه الخطوة في لحظة يعاني فيها الاقتصاد البريطاني من تباطؤ طويل في الإنتاجية، إذ لم يكد الناتج المحلي للفرد يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، فيما تواصل تقارير اقتصادية التحذير من اتساع الفجوة بين إنتاجية بريطانيا ونظيرتها الأميركية.

لا تبدو الخطوة مجرد تعديل إداري محدود. فبحسب تقرير حديث لمعهد الموارد البشرية والتنمية البريطاني (CIPD) الصادر في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، فإن بند الإبلاغ عن الحق النقابي يأتي ضمن برنامج حكومي واسع بعنوان "اجعل العمل مجدياً". يشمل البرنامج سلسلة إصلاحات تتراوح بين تقليص فترة الأهلية لدعاوى الفصل التعسفي، وتشديد القواعد المنظمة لعقود الساعات الصفرية، وتحديث تشريعات المساواة، وصولاً إلى تغييرات في قواعد التفاوض بين أصحاب الأعمال والموظفين. ويحاول البرنامج، كما يصفه التقرير، إعادة صياغة العلاقة الصناعية من جذورها، بحيث يصبح تعريف الموظفين بحقوقهم النقابية جزءاً من رؤية أشمل لإعادة التوازن داخل سوق العمل البريطاني.

مسار تشريعي معقّد

يتقدّم مشروع قانون حقوق العمل عبر مسار تشريعي معقّد داخل مجلسي العموم واللوردات، في مرحلة تُعرف سياسياً بالذهاب والإياب، حيث ينتقل النص بين المجلسين في جولات متلاحقة من التعديل والاعتراض. وتكشف هذه العملية حجم الانقسام حول الدور المتوقع للنقابات داخل الشركات البريطانية، كما تبرز التحدي الذي تواجهه الحكومة في محاولة التوفيق بين وعودها برفع معايير الحماية للعاملين وبين حاجة الشركات إلى قدر من المرونة التشغيلية، خصوصاً في اقتصاد بطيء النمو ومتقلب.

وتظهر في النقاش العام مخاوف من أن يؤدي إلزام الشركات بتوزيع الرسائل النقابية إلى خلق توتر جديد داخل أماكن العمل، أو اعتباره تدخلاً حكومياً مباشراً في العلاقة التقليدية بين رب العمل والموظف. في المقابل، ترى النقابات أن الخطوة أساسية لإعادة التوازن إلى معادلة طالما مالت لمصلحة الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الهشّة أو العقود غير المستقرة. ويستند موقف النقابات إلى تجارب طويلة تؤكد أن آلاف العمال لا يعرفون بدقة ما هي الحقوق النقابية المتاحة لهم ولا كيفية ممارستها في أماكن العمل.

القانون مؤيد للعامل وصديق للأعمال

في حديثٍ خاص لـ"العربي الجديد"، نقل آدم روبرتسون، المسؤول الإعلامي في وزارة الأعمال والتجارة، عن المتحدث باسم الحكومة قوله إن مشروع قانون حقوق العمل يُعد مؤيداً للعامل وصديقاً للأعمال، مؤكّداً أنه سيسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة العمل. وأوضح المتحدث الحكومي، بحسب روبرتسون، أنّ "الإجراء الجديد الهادف إلى تعريف الموظفين بحقهم في الانضمام إلى نقابة سيضمن أن يكون العمال على دراية كاملة بحقوقهم"، مشيراً إلى أنّ الحكومة تُجري حالياً مشاورات حول كيفية تطبيق هذا الواجب على نحوٍ فعّال ومتوازن وبما يقلّل الأعباء على أصحاب الأعمال.

تصرّ الحكومة على أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو عبر تحسين استقرار العمالة، ورفع جودة الوظائف المتاحة، والحد من التقلبات التي يعاني منها ملايين العاملين في الوظائف منخفضة الدخل أو العقود القصيرة. وتشير وثائق حكومية منشورة إلى أن جزءاً من خطة "اجعل العمل مجدياً" يركّز على تحسين شعور العامل بالأمان الوظيفي، ما ينعكس على الإنتاجية والولاء الوظيفي والقدرة على التخطيط المالي للأسر البريطانية. وترى الحكومة أن تحسين حقوق العمال ليس عبئاً على النمو، بل خطوة لإعادته إلى مساره الطبيعي.

مخاوف مجتمع الأعمال

الصورة من جهة مجتمع الأعمال أكثر تبايناً، إذ يعبّر جزء من الشركات عن مخاوف من تأثير هذه الإصلاحات على تكاليف التشغيل وعلى مرونة إدارة الموارد البشرية. وتناقش صحف بريطانية، من بينها "التايمز" و"ذي تلغراف"، هذه المخاوف، معتبرة أن فتح الباب أمام مزيد من حقوق التفاوض أو تعزيز دور النقابات قد يقلّص قدرة بعض الشركات على التكيّف السريع مع تغيرات السوق، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المواسم أو الطلب المتقلب. كما تشير تحليلات أخرى إلى أن بعض الشركات الصغيرة قد تجد صعوبة في الامتثال لمجموعة واسعة من المتطلبات الجديدة في وقت قصير، حتى لو كانت النيات الحكومية ترتكز على تحسين بيئة العمل.

ورغم هذه المخاوف، لا تبدو مؤسسات الخبرة المهنية موحّدة تماماً مع الموقف الأكثر تشاؤماً في عالم الأعمال؛ إذ تشير تحليلات معهد الموارد البشرية والتنمية البريطاني (CIPD) إلى أن تخفيض فترة الحماية من الفصل التعسفي إلى ستة أشهر بدلاً من حق من اليوم الأول، كما كان مطروحاً في النسخة الأولى من القانون، يمكن أن يخفف من القلق لدى أصحاب الأعمال من التوسع في التوظيف. ويرى المعهد أن أي إصلاحات هيكلية كبرى تحتاج إلى فترة انتقالية واضحة وتواصل مستمر مع مجتمع الأعمال لضمان عدم انعكاسها سلباً على فرص العمل أو على خطط الشركات للتوظيف والنمو.

تأثيرات محتملة على الاستثمار

من جهة أخرى، يثير الجدل الدائر الآن أسئلة مؤثرة على بيئة الاستثمار في بريطانيا، خصوصاً في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز موقع لندن مركزاً مالياً عالمياً، في وقت يتعامل فيه الاقتصاد مع تداعيات ما بعد بريكست وتباطؤ النمو العالمي. ويشير محللون اقتصاديون إلى أن تأثير هذه الإصلاحات على الاستثمار قد لا يكون مباشراً أو فورياً، لكنه مرتبط بمدى وضوح التفاصيل النهائية للقانون وبقدرة الحكومة على طمأنة الشركات الكبرى والصغيرة بأن قواعد اللعبة التنظيمية لن تتغير بشكل متكرر. وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، ومن بينهم المستثمر العربي الذي يرى في بريطانيا سوقاً مستقرة نسبياً، تشكّل هذه الإصلاحات عنصراً إضافياً في معادلة أوسع تشمل مستوى الضرائب واستقرار سعر الصرف ووضوح القواعد التنظيمية، وهي عناصر تحدد في النهاية قرار الاستثمار طويل الأجل.

النقطة الأكثر حضوراً في النقاش الاقتصادي هي أن جوهر التغييرات يتركّز على تحسين أوضاع الشرائح الأكثر هشاشة في سوق العمل، كالموظفين الذين يعتمدون على عقود غير مستقرة أو ساعات عمل قليلة ومتغيرة. وترى تحليلات اقتصادية أن تعزيز الاستقرار الوظيفي لهذه الفئات يمكن أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر تقليص الضغط على الخدمات الاجتماعية وتحسين قدرة الأسر على الاستهلاك، حتى لو لم يكن لهذه الإصلاحات أثر مباشر على معدلات النمو الكلي في المدى القصير.

خيط دقيق بين الطموح والواقع

وفيما تستمر النقاشات داخل البرلمان حول تفاصيل القانون، تظلّ أجزاء أساسية من مشروع الإصلاح قيد البحث، سواء ما يتعلق بحقوق العاملين بعقود الساعات الصفرية أو آليات وصول النقابات إلى أماكن العمل أو شروط الاعتراف بها. وتكشف هذه البنود المتبقية أن الحكومة تسير فوق خيط دقيق بين رغبتها في تحسين شروط العمل وخشية مجتمع الأعمال من الإضرار بمرونة الشركات، وبين طموحاتها الاقتصادية الأكبر في رفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة. ومع بقاء هذه المفاوضات مفتوحة، تبدو بريطانيا على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم توازن القوى في سوق العمل، وتعيد تحديد موقع النقابات والشركات والدولة في مشهد اقتصادي مضطرب ومفتوح على احتمالات واسعة.