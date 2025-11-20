بريطانيا تعدّل نظام الإقامة والهجرة مفضّلة أصحاب الدخول المرتفعة

- أعلنت الحكومة البريطانية عن أكبر تعديل لنظام الهجرة منذ نصف قرن، حيث سيتم تسريع الإقامة الدائمة لذوي الدخول المرتفعة والكفاءات النادرة، بينما ستُفرض قيود على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. - وفقاً للقواعد الجديدة، يمكن لمن يتجاوز دخلهم السنوي 125,000 جنيه إسترليني الحصول على الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات، بينما سيحتاج من يكسبون أقل من 50,000 جنيه إلى الانتظار عشر سنوات. - ستواجه المهاجرون غير القانونيين ومن يتلقون إعانات من الدولة فترات انتظار طويلة تصل إلى 30 سنة، مما يجعل النظام البريطاني الأكثر تحكماً وانتقائية في أوروبا.

كشفت الحكومة البريطانية اليوم عن أكبر تعديل على نظام الهجرة والإقامة في بريطانيا منذ نصف قرن تقريباً، وبما يضمن مساراً سريعاً للإقامة في بريطانيا لذوي الكفاءات والدخول المرتفعة ويضع قيوداً على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً للقواعد الجديدة، التي أعلنتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، سيتم السماح لأولئك الذين تزيد دخولهم السنوية عن 125,000 جنيه إسترليني (163,000 دولار) بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بعد ثلاث سنوات من دخول البلاد. ‏وسيتم تسريع حصولهم على وضع الإقامة بموجب هذه التغييرات، والتي ستطبق بالمثل على رواد الأعمال والكفاءات النادرة.

أما من يكسبون رواتبَ أقل من ذلك، ولكن تزيد عن 50,000 جنيه إسترليني سنوياً (حوالي 70 ألف دولار)، فسيضطرون إلى الانتظار خمس سنوات، وفقاً للأحكام الحالية. ‏أما من تقل دخولهم السنوية عن 50 ألف جنيه، فستتضاعف فترة التأهيل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات بموجب هذه القواعد، التي ستُطرح للنقاش العام. ‏وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود في تعليق كتابي: "سيتم تسريع حصول العمال المهرة ورواد الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة على الإقامة الدائمة. رسالتي لأكثر الأشخاص براعة وكفاءة في العالم واضحة: أنتم مرحب بكم هنا".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة أنها ستضاعف فترة الانتظار المؤهلة إلى الإقامة الدائمة للمهاجرين إلى 10 سنوات، مع تخفيضات لأولئك الذين يقدمون مساهمة قوية في الحياة البريطانية.

ويأتي هذ الإعلان بعد أيام قليلة بعد إعلان شبانة نيتها تشديد قواعد الإقامة على المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير رسمي لتصبح إقامتهم مؤقتة وموضع مراجعة دورية لمدة عشرين عاماً. وسوف ‏‏‏تطبق التغييرات الجديدة على ما يقرب من مليونَي مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ عام 2021، واحتمال إجراء مناقشات حول الترتيبات الانتقالية للحالات الحدودية. ولن تنطبق على من لديهم حالة إقامة دائمة بالفعل والذين أقاموا حياتهم هنا.

‏أما العمال ذوو الأجور المنخفضة، مثل 616,000 شخص وأفراد أسرهم الذين وصلوا بتأشيرات الرعاية الصحية والاجتماعية بين 2022 و2024، فستكون لديهم فترة أساسية تبلغ 15 سنة. وقد أُغلق هذا المسار في وقت سابق من هذا العام بعد انتهاكات واسعة النطاق.

‏وكشفت وزارة الداخلية في بيانها اليوم عن وجود عقوبات للمهاجرين الذين "يستغلون النظام"، وقالت إنها ستجعل الإصلاحات نظام الإقامة البريطاني الأكثر تحكماً وانتقائية في أوروبا، وكشفت عن أن المهاجرين الذين يتلقون إعانات من الدولة سيواجهون فترة انتظار تصل إلى 20 سنة للحصول على الإقامة الدائمة – أي أربعة أضعاف المدة الحالية وأطول فترة في أوروبا.

‏‏أما المهاجرون غير القانونيين ومن تجاوزوا مدة التأشيرات، فسيتعين عليهم الانتظار حتى 30 سنة للحصول على الإقامة الدائمة، مما يلغي إمكانية الحصول على إقامة طويلة الأجل وأمن في المملكة المتحدة.