بريطانيا تعاقب شركات مقرها الإمارات في ملف ذهب السودان

- أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تجارة الذهب والتمويل، متهمة إياها بتمويل الحرب في السودان، وتشمل العقوبات 11 شخصاً وعدة شركات تعمل في تجارة الذهب والعقارات والتحويلات المالية. - تستهدف العقوبات رجال أعمال وشركات سودانية مقرها الإمارات وهونغ كونغ، متهمة بتمويل قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تُستخدم عائدات الذهب في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية. - تهدف العقوبات إلى تقليص الموارد المالية التي تدعم استمرار الصراع، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن اعتماد الأطراف المتحاربة على الموارد الطبيعية لتمويل عملياتها العسكرية.

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تنشط في تجارة الذهب والتمويل، متهمة إياها بتوفير موارد مالية تساهم في إطالة أمد الحرب في السودان. وشملت الإجراءات 11 شخصاً وعدداً من الشركات التي تقول لندن إن أنشطتها التجارية والمالية تصب عائداتها في مصلحة طرفي النزاع.

وتضم قائمة المستهدفين رجال أعمال وشركات يشتبه في إدارتهم أنشطة مرتبطة بتجارة الذهب والعقارات والتحويلات المالية، من بينها ثلاث شركات سودانية تتخذ من الإمارات مقراً لها، إضافة إلى شركة سودانية أخرى مقرها هونغ كونغ. وبحسب السلطات البريطانية، تستفيد هذه الشبكات من أسواق دولية لتسويق الذهب وتحويل عائداته خارج السودان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي تستخدمها الشبكات المستهدفة لتسويق الذهب وتحويل عائداته خارج السودان؟ كيف تساهم عائدات تجارة الذهب في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية في السودان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال السوداني أبو ذر، الذي تتهمه بريطانيا بتمويل قوات الدعم السريع، عبر شبكة تضم شركات تعمل في تجارة الذهب والعقارات وشركات قابضة مقرها الإمارات.

وقالت الحكومة البريطانية إن تجارة الذهب أصبحت أحد أهم مصادر تمويل الحرب، إذ تُستخدم عائداتها في شراء الأسلحة، وتمويل العمليات العسكرية، والأنشطة المرتبطة بالجماعات المسلحة. وأضافت أن استهداف هذه الشبكات يهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تسمح باستمرار القتال والحد من تدفقات الأموال المرتبطة بالاقتصاد غير المشروع.

اقتصاد الناس شبكات تهريب الذهب الدولية تستنزف اقتصاد السودان

وامتدت الإجراءات أيضاً إلى شركتي تعدين مملوكتين للدولة، إذ تتهمهما لندن بتوجيه جزء من عائدات الذهب لدعم الجيش السوداني. كما استهدفت العقوبات شركة أرياب للتعدين، معتبرة أن إيرادات الذهب المرتبطة بأنشطتها استفاد منها طرفا النزاع، الجيش ومليشيات الدعم السريع.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن الشعب السوداني لا يدفع ثمن الحرب بسبب الأسلحة والمقاتلين فقط، وإنما أيضاً بسبب التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الذهب التي تملأ خزائن الحرب لدى الجانبين، مؤكدة أن العقوبات تستهدف تقليص مصادر التمويل التي تساعد على استمرار الصراع.

ويعد السودان من أبرز منتجي الذهب في أفريقيا، إذ يمثل المعدن أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والإيرادات. وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية قد أعلنت في وقت سابق أن إنتاج الذهب بلغ نحو 70 طناً خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يسجل خلال خمس سنوات، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع رغم استمرار الحرب.

وفي السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، من أن الأطراف المتحاربة باتت تعتمد بصورة متزايدة على السيطرة على الموارد الطبيعية لتمويل عملياتها العسكرية، معتبرة أن اقتصاد الحرب أصبح عاملاً رئيسياً في استمرار النزاع وإطالة أمده.

وتأتي العقوبات البريطانية بعد أيام من إعلان المجلس الأوروبي عزمه تشديد القيود على تجارة الذهب المرتبطة بالنزاع في السودان، من خلال حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني عندما يشتبه في ارتباطه بتمويل الحرب.