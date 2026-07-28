بريطانيا تستعد لسوق عمل الذكاء الاصطناعي

عرض رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام، اليوم الثلاثاء، خططاً لمواءمة التعليم والتدريب التقني للشباب مع احتياجات التوظيف المحلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، سعياً منه لمعالجة ارتفاع معدلات بطالة الشباب من خلال إعداد الناس لمستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي .

واجهت بريطانيا أزمة متفاقمة في توظيف الشباب منذ جائحة كوفيد-19، إذ يوجد أكثر من مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً خارج التعليم أو العمل أو التدريب.

بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً، تبلغ نسبة ما يسمى بـ NEETs %15، أي أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة في هولندا، وهي دولة استشهد بها الوزراء بشكل متزايد كنموذج للإصلاح.

تقول حكومة بورنهام، التي تسعى إلى تحقيق نتائج سريعة بعد عقد من عدم الاستقرار السياسي وركود مستويات المعيشة، إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يغير أنواع الوظائف المتاحة، ويزيد الطلب على المهارات التقنية الجديدة، ويعطي "حياة جديدة" للمهن التقليدية.

قال بورنهام في مقال له في صحيفة التايمز إنّ بريطانيا أصبحت تركز بشكل مفرط على الجامعة باعتبارها الطريق الرئيسي للنجاح.

بموجب خططه، سيتمكن الطلاب في إنكلترا من دراسة المواد الأساسية كاللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم إلى جانب المؤهلات التقنية والخبرة العملية والمشاريع التي يقودها أصحاب العمل. ويأمل أن تساعد السلطات الإقليمية والمدارس والكليات والشركات في تصميم برامج تلبي احتياجات سوق العمل المحلية، مع خطة لتطبيقها على مستوى البلاد ابتداءً من عام 2028. وحذر تقرير بتكليف من الحكومة في مايو من أن بريطانيا تخاطر بخلق "جيل ضائع " من الشباب.

في الشهر الماضي، زار وزير العمل والمعاشات بات ماكفادين مراكز توظيف الشباب الهولندية، والمعروفة باسم Jongerenpunt، قبل أن يعلن عن خطط لافتتاح ما يقرب من 180 "مركزاً جديداً للشباب" لجمع التوظيف والتعليم والرعاية الاجتماعية والدعم الصحي في مكان واحد.

قال ماكفادين لشبكة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، إن تقدم الذكاء الاصطناعي يعني أن الدولة التي كانت متأخرة تقليدياً عن نظيراتها في شمال أوروبا في إنشاء مسارات مهنية للتوظيف بحاجة إلى التغيير.

"ربما لم تعد الافتراضات المتعلقة بما كان يُعتبر وظيفة آمنة ومستقرة في الماضي صالحة اليوم"، هكذا صرّح لشبكة سكاي نيوز. "هذه تقنية متعددة الأغراض. ستؤدي إلى فقدان الوظائف وخلقها في آن واحد".

تستند خطط بورنهام إلى جهود الحكومات السابقة لتعزيز التعليم التقني، بما في ذلك مؤهلات المستوى T التي جرى إدخالها في عهد تيريزا ماي، وإصلاحات المهارات والتدريب المهني في عهد بوريس جونسون، والتدابير التي اتخذها كير ستارمر بهدف تحسين الروابط بين أصحاب العمل ومقدمي التعليم.

(العربي الجديد، رويترز)