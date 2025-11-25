بريطانيا تستعد لخفض توقعات النمو بالتزامن مع مناقشة الموازنة

- تترقب الأسواق البريطانية إعلان وزيرة المالية عن الموازنة الجديدة لطمأنة المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد وعدم زيادة الضرائب قبل الانتخابات، في ظل توقف نمو الأعمال وتراجع مبيعات التجزئة. - تتوقع الهيئة الرقابية المالية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، مع احتمال رفع الضرائب لتمويل عجز مالي كبير، وتسعى الحكومة لتجميد أسعار تذاكر السكك الحديدية للحد من التضخم. - تواجه الشركات البريطانية تحديات مع ارتفاع تكاليف التأمين والضرائب، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك وارتفاع البطالة، وانخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع متوسط الرواتب المعلنة.

تترقب الأسواق البريطانية إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن الموازنة التي طال انتظارها يوم الأربعاء، سعياً إلى طمأنة المستثمرين بأن الحكومة يمكن الوثوق بها في التصرف بحكمة مالية مع الوفاء بالوعود التي قدمتها قبل الانتخابات بعدم زيادة الضرائب على العمال. وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا: "إن المخاطر السلبية المحتملة على اقتصاد المملكة المتحدة والمتعلقة بالميزانية ستبقي جميع الأنظار مسلطة على الجنيه الإسترليني. لذا؛ هذا هو تركيزنا الحقيقي".

وأظهرت البيانات أن نمو الأعمال توقف تقريباً هذا الشهر، وأن مبيعات التجزئة تراجعت في أكتوبر/تشرين الأول، مع انخفاض مؤشر ثقة الأسر الذي يُراقَب عن كثب. مع ذلك، عزّزت البيانات توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل من بنك إنكلترا.

وتتوقع الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 90% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس. وتستعد الهيئة الرقابية المالية في بريطانيا لتخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 وللسنوات المتبقية من عمر البرلمان الحالي، في موازاة عرض وزيرة المالية راشيل ريفز ميزانية المملكة المتحدة لعام 2025 على البرلمان يوم الأربعاء.

تُشكّل توقعات مكتب مسؤولية الموازنة أساس خيارات الحكومات البريطانية بشأن الموازنة. ومن المرجح أن ترفع ريفز الضرائب لتمويل عجز متوقع يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني (26.2 و39.3 مليار دولار) في المالية العامة، نتيجةً لتوقعات النمو الضعيفة التي وضعها المكتب، وارتفاع تكاليف الديون، وعوامل أخرى.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستجمّد أسعار تذاكر السكك الحديدية في الميزانية، جزءاً من محاولة ريفز معالجة ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر والحد من التضخم. وسيشمل التجميد تذاكر الموسم، ورحلات العودة في أوقات الذروة للمسافرين، ورحلات العودة خارج أوقات الذروة بين المدن الرئيسية.

وعادةً ما ترتفع أسعار هذه التذاكر المنظمة مع التضخم. وهذا أحد التدابير العديدة التي من المتوقع الإعلان عنها يوم الأربعاء لتعويض الألم الناجم عن زيادات الضرائب، كما حدث مع تحركات أسعار الطاقة. ويسود الكثير من القلق بشأن إمكانية فرض ضرائب على الشركات البريطانية في ميزانية الأربعاء. لقد اضطرت الشركات بالفعل إلى مواجهة ارتفاع اشتراكات التأمين الوطني، وارتفاع ضرائب الرواتب، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وقد انعكست هذه التحديات على الاقتصاد الحقيقي، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم اليقين بشأن التدابير التي يمكن إدراجها في الميزانية، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك. وفي نهاية المطاف، فإنّ أي ارتفاع في التكاليف سوف ينتقل إلى المستهلك النهائي، في حين أن إلغاء مشاريع البنية التحتية الكبيرة قد يعوق النمو، وفق تحليلات "بلومبيرغ".

وانخفضت أعداد الوظائف الشاغرة إلى أقل من 800 ألف في المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2021، وفقاً لبيانات من موقع البحث عن الوظائف Adzuna، ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين التي تعيشها الشركات قبل الميزانية. وقالت الشركة إنّ عدد الباحثين عن عمل لكل وظيفة شاغرة وصل أيضاً إلى أعلى مستوى منذ مايو 2021، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة للخريجين التي جرى نشرها في الشهر بنسبة 40% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​الراتب المعلن بنسبة 8.4% على أساس سنوي إلى 42,531 جنيهاً إسترلينياً.