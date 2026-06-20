- بعد بريكست، انخفضت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ صافي المهاجرين مليون شخص في عام 2023، نتيجة لتغييرات في قوانين الهجرة البريطانية. - واجه الاقتصاد البريطاني تحديات بعد بريكست، حيث تراجع تدريجياً مقارنة بالولايات المتحدة وكندا منذ عام 2020، رغم التعافي القوي بعد جائحة كورونا، إلا أن النمو الاقتصادي تباطأ حتى عام 2025. - زاد العجز التجاري البريطاني بعد بريكست، حيث تراجعت صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت الواردات الإجمالية، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 65 مليار جنيه إسترليني في عام 2025.

بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو/ حزيران 2016 الذي أفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2020، كيف بات وضع البلاد بعد بريكست بالأرقام، على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد؛ المواضيع الثلاثة التي كانت محورية في الحملة من أجل الخروج من الاتحاد؟

معدلات الهجرة

وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل. وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين، ازدادت الهجرة من خارجه بشكل كبير. فبين 2012 و2016، كان مواطنو دول التكتل يشكّلون ما بين 74 و81% من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في بريطانيا، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

في المقابل، كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ راوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة. وبعد الاستفتاء، تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل، ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة جائحة كورونا.

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وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في بريطانيا، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم. وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الاوروبي. وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم إلى العودة.

تذبذب الاقتصاد

كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أنّ الخروج من السوق المشتركة سيسبّب أزمة. وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجّل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.

وكان الأداء الاقتصادي لبريطانيا أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة. إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في بريطانيا، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً مقارنةً بأوروبا في 2023 و2024 و2025.

زيادة العجز التجاري بعد بريكست

كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح لبريطانيا بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أنّ قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة. والواقع أنّ صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه إسترليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه إسترليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.

وخلال الفترة نفسها، لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري لبريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه إسترليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.

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وفي المقابل، حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه إسترليني إلى 908 مليارات جنيه إسترليني خلال الفترة ذاتها. غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالي 65 مليار جنيه إسترليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.

(فرانس برس)