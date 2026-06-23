"بريد قطر" يطلق خدمة تحويل الأموال إلى 5 دول بينها مصر والمغرب

- أطلقت "بريد قطر" خدمة تحويلات مالية دولية جديدة إلى الأردن، مصر، المغرب، جيبوتي، وصربيا، مما يعزز منظومة الخدمات المالية ويوفر قناة منخفضة الكلفة وسريعة الإيصال للمواطنين والمقيمين. - تتيح الخدمة إرسال الأموال خلال ساعتين كحد أقصى، مع استلامها من أي مكتب بريد في الدولة المستقبلة، وتعتبر من أقل خدمات الحوالات كلفة في قطر، مما يعزز الشمول المالي ويخدم العمالة المقيمة والأسر. - توسع الخدمة نطاقها لتشمل أسواقًا جديدة مثل جيبوتي وصربيا، مما يعكس استراتيجية لبناء شبكة أوسع وتحويل المؤسسات البريدية إلى منصات مالية متعددة الخدمات.

أطلقت الشركة القطرية للخدمات البريدية " بريد قطر" خدمة جديدة للتحويلات المالية الدولية تتيح إرسال الأموال إلى الأردن ومصر والمغرب وجيبوتي، إضافة إلى صربيا، في خطوة تُعد توسعا لافتا في منظومة الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة، وتفتح أمام المواطنين والمقيمين والمتعاملين قناة إضافية منخفضة الكلفة وسريعة الإيصال إلى عدد من الوجهات الخارجية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه سوق الحوالات المالية في قطر منافسة متزايدة بين البنوك وشركات الصرافة والمنصات الرقمية، ما يجعل دخول "بريد قطر" بثقله المؤسسي وشبكته البريدية عاملًا مهمًا في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأفراد.

وأكد "بريد قطر" عبر موقعه الإلكتروني أن خدمة التحويل تتيح إرسال الأموال خلال مدة لا تتجاوز ساعتين حدًا أقصى، مع إمكانية استلامها من أي مكتب بريد في الدولة المستقبلة. وأشار إلى أن الخدمة تعد من أقل خدمات الحوالات المالية كلفة في قطر، كما توفر وسيلة آمنة لتحويل الأموال عبر مكاتب بريد معتمدة، فضلاً عن إتاحة إرسال الأموال بالعملة المحلية من أي فرع من فروع "بريد قطر".

وتوفر الخدمة الجديدة إمكانية إرسال الأموال واستلامها عبر شبكة البريد في الدولة المستقبلة، وهو ما يمنحها بعدا عمليا، خصوصا في الأسواق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية واسعة أو تنتشر فيها الخدمات المالية التقليدية على نطاق محدود.

اقتصاد عربي تونس ترفع قيمة التحويلات المالية للأسر الفقيرة بـ7 دولارات شهرياً

كما أن اعتمادها على البنية البريدية يمنحها ميزة الوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين، خاصة العمالة المقيمة والأسر التي تعتمد على تحويلات دورية لتغطية احتياجات المعيشة أو الدعم الأسري. ويأتي هذا التطور في إطار توجه أوسع نحو تحويل المؤسسات البريدية إلى منصات مالية متعددة الخدمات، بدلًا من اقتصار دورها على المراسلات والشحن والخدمات الحكومية فقط، وقد باتت خدمات التحويل الدولي إحدى أهم الأدوات التي تعزز الشمول المالي، لأنها تتيح للأفراد إرسال الأموال بسرعة وأمان وبكلفة أقل نسبيًا مقارنة ببعض القنوات التقليدية.

ويتجاوز أثر الخدمة الجديدة الجانب التشغيلي المباشر، إذ تسهم في تسهيل تدفقات الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى الخارج، وهو ما يفيد شرائح واسعة من العمالة الوافدة في قطر، كما أن خفض كلفة الإرسال وتوسيع نقاط الاستلام يمكن أن يدفعا بعض المستخدمين إلى التحول من القنوات غير الرسمية إلى مسارات أكثر تنظيما وأمانا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على شفافية الحركة المالية عبر الحدود.

ومن زاوية أخرى، إن إدخال وجهات مثل جيبوتي وصربيا إلى المنظومة يعكس رغبة واضحة في بناء شبكة أوسع لا تقتصر على الأسواق الأكثر استخداما فقط، بل تمتد إلى أسواق إضافية قد يكون فيها الاعتماد على البريد أكثر عملية من البدائل الأخرى. وتحمل مبادرة "بريد قطر" احتمال توسيع نطاق الخدمة مستقبلًا تعكس أن ما جرى ليس مجرد خطوة منفردة، بل بداية محتملة لمسار أوسع من التوسع الجغرافي، وهو ما يضع الخدمة ضمن إطار استراتيجي قد يشمل وجهات إضافية لاحقا إذا أثبتت التجربة الأولى نجاحها التشغيلي والمالي.