بروكسل والجزائر تسرّعان إمدادات الغاز مع اقتراب حظر الروسي

- أكد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي في ملف الغاز، في ظل سعي أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادرها لضمان أمن الإمدادات. - تتضمن المحادثات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، بهدف تعزيز الاستقلال الطاقوي الأوروبي وتنويع الموردين. - في الاجتماع السادس للحوار السياسي حول الطاقة، تم التأكيد على دور الجزائر كمورد موثوق للغاز، مع التركيز على تقليص الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.

أكد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغنسن أن "الجزائر شريك مهم جداً في ملف الغاز، وأن وزنها مرشّح للارتفاع مع مرور الوقت"، وأشار إلى أن أوروبا بصدد تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وزار يورغنسن الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، في خطوة تسعى من خلالها بروكسل إلى تسريع وتيرة تدفقات الغاز الجزائري نحو السوق الأوروبية، بينما يمضي الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الغاز الروسي وتنويع قاعدة المورّدين لضمان أمن الإمدادات.

وخلال مؤتمر صحافي مع مسؤولين جزائريين، شدّد يورغنسن على أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم، لافتاً إلى تزايد القلق بشأن ما وصفه باستبدال تبعية بأخرى. وأشار إلى أن الأزمة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند تدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن شركاء آخرين، لا سيما في مجال الطاقة.

وتندرج رسائل يورغنسن ضمن مسار تشريعي أقرّه الاتحاد الأوربي لحرمان موسكو من عائدات الطاقة التي تُستخدم في تمويل الحرب على أوكرانيا، إذ ينصّ الإطار المعتمد على وقف واردات الغاز الروسي المسال قبل نهاية 2026، ووقف الغاز عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027، مع هامش تأخير محدود حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 في حالات مرتبطة بصعوبات ملء مرافق التخزين قبل الشتاء.

وحسب المفوضية الأوروبية، فإن أجندة محادثات الجزائر لا تتعلق فقط بتدفقات آنية، بل تشمل أيضاً التعاون في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين والربط الطاقوي، في إطار أهداف خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقلال الطاقوي الرامية إلى تنويع الموردين ودفع التحول الطاقوي بالتوازي.

ويتعامل الجانب الأوروبي مع معضلة الاعتماد الجديد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فبيانات يوروستات تُظهر أن الولايات المتحدة مثّلت نحو 60% من واردات أوروبا من الغاز المسال في الربع الثالث 2025 مقابل 24% في بداية 2021، بينما جاءت روسيا ثانية (12.7%)، ثم الجزائر ثالثة (7.7%) تليها قطر (6%).

وفي هذا السياق، ربط يورغنسن بين أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية، معتبراً أن أزمة غرينلاند شكّلت "جرس إنذار إضافياً يدفع أوروبا إلى البحث عن بدائل وشركاء"، مشيراً إلى محادثات مع كندا وشمال أفريقيا وقطر لتعزيز الخيارات.

وحسب وكالة رويترز، فإن الجزائر تظل مكانتها قوية في سوق الأنابيب الأوروبية، إذ تعد ثاني أكبر مزوّد عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي، بعدما مثلت وارداتها 14.6% من الإجمالي في الربع الثالث 2025، مقارنة بـ51.8% للنرويج.

وعُقد اليوم الخميس في الجزائر العاصمة الاجتماع السادس للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة لوزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومن الجانب الأوروبي دان يورغنسن.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن هذا اللقاء جاء في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية في الطاقة الموقعة سنة 2013. وقيّم الطرفان تقدّم التعاون عبر مجموعتي خبراء الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وأكدا ارتياحهما لما تحقق في الغاز الطبيعي والهيدروجين المتجدد وتقليص الانبعاثات والربط الكهربائي.

وشدد الجانبان على دور الجزائر مورداً موثوقاً للغاز ودور الاتحاد الأوروبي مزوداً للتكنولوجيات النظيفة، مع رغبة في زيادة استثمارات الشركات الأوروبية في الجزائر. كما اتفقا على تنسيق تنفيذ تنظيم الاتحاد الأوروبي الخاص بانبعاثات الميثان لضمان استمرار ولوج الغاز الجزائري إلى السوق الأوروبية. وناقشا الهيدروجين ومشروع ممر"SoutH2 Corridor" والربط الكهربائي.