بروجكت قطر ينطلق في 9 يونيو: تحويل التحديات إلى فرص

- معرض "بروجكت قطر" 2026: ينطلق تحت شعار "صناعة، بناء، ابتكار"، ويجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم قطاع البناء والابتكار، بمشاركة جهات مثل وزارة التجارة والصناعة و"أشغال" و"كهرماء". - فرص الأعمال والشراكات: يوفر المعرض منصة للقاءات الثنائية بين المشترين والموردين والمقاولين والمستثمرين، مما يعزز فرص الأعمال والشراكات الجديدة، ويشمل جوائز للتميز في الصناعة والابتكار. - دعم الابتكار وريادة الأعمال: يتيح المعرض للشركات الناشئة عرض حلولها المبتكرة، مما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، ويستعرض مشاريع "أشغال" المبتكرة لتعزيز الاستدامة.

تحت شعار"صناعة، بناء، ابتكار"، تنطلق النسخة الـ22 من معرض "بروجكت قطر"، المتخصص في مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات، في التاسع من يونيو/حزيران المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ولمدة ثلاثة أيام.

ويركز المعرض على دعم القطاع الصناعي، وتطوير قطاع البناء، وتشجيع الحلول والتقنيات المبتكرة ويحظى بدعم مجموعة من الجهات والشركات، منها وزارة التجارة والصناعة كشريك حكومي، وهيئة الأشغال العامة "أشغال" كشريك استراتيجي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" كشريك للاستدامة، وغرفة تجارة وصناعة قطر كشريك مجتمع الأعمال.

وقالت مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض (المنظمة للمعرض)، حياة بيان، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، في مقر غرفة قطر، إن "بروجكت قطر 2026" يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد قدرة قطر على تحويل التحديات إلى فرص، والحفاظ على زخم الأعمال والشراكات رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

واعتبرت المعرض منصة مهنية تجمع القطاعين الحكومي والخاص تحت سقف واحد، وتفتح قنوات التواصل بين الشركات والموردين والمقاولين والمستثمرين، بما يدعم خلق فرص أعمال وشراكات جديدة، من خلال عرض أحدث المنتجات والآلات وحلول البناء والأنظمة الذكية والتقنيات الرائدة.

ويتضمن المعرض منصة للقاءات الثنائية لبحث فرص عقد الشراكات وإقامة تحالفات وتوسعات من خلال عقد اجتماعات موجهة بين المشترين والموردين والمقاولين والجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين، مما يحوّل التواصل إلى فرص أعمال حقيقية ونتائج ملموسة بالإضافة إلى جوائز التميز في الصناعة والابتكار والتي سيمنحها المعرض تقديراً للإنجازات الرائدة والمبادرات الفعالة والقيادة في الاستدامة بقطاع البناء والإنشاءات، وأوضحت بيان أن المعرض سيشهد منصة الابتكار للشركات الناشئة، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من عرض حلولهم وتقنياتهم المبتكرة أمام المستثمرين والشركات الكبرى والجهات المعنية، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في قطر.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة، عبدالله سعد آل سعد، أن "أشغال" تستعرض من خلال جناحها عدداً من أبرز مشاريعها، إلى جانب أحدث التقنيات والحلول المبتكرة المستخدمة في تنفيذ المشاريع، بما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة ورفع كفاءة التنفيذ وفق أعلى المعايير.

وكشفت بيانات مؤشر "ميد للمشاريع العالمي" عن ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع النشطة في قطر بواقع 44.2 مليار دولار على أساس سنوي من 160.4 مليار دولار بنهاية عام 2024 إلى 204.6 مليارات دولار بنهاية 2025، تتوزع على مشاريع بقيمة 100.6 مليار دولار قيد التنفيذ ومشاريع بقيمة 104 مليارات دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ.

ومنذ انطلاقه في عام 2004، نجح "بروجكت قطر" في تشكيل منصة للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى لاستعراض خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وإتاحة الفرصة للحضور للاطلاع على أحدث الاتجاهات والسياسات والتشريعات التي تقود مستقبل قطاع البناء والصناعة في المنطقة.