برلمان الصومال يقر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

- صادق مجلس الشعب في الصومال على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بأغلبية ساحقة، مما يعزز اندماج الصومال الاقتصادي في القارة الأفريقية. - الاتفاقية تتيح للصومال الانضمام إلى أكبر سوق موحدة في القارة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني. - تم توزيع تقارير القراءة الثانية لمشروعي قانون نظام الدفع الوطني ومراجعة قانون مكافحة القرصنة، تمهيداً لمناقشتها في جلسات لاحقة، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

صادق مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي في الصومال على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال جلسته السادسة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس شيخ آدم محمد نور (مدوبي)، وبحضور النائبة الأولى سعدية ياسين حاجي سمتر.

وبحسب وكالة صونا الرسمية، شهدت الجلسة حضور 146 نائباً، وهو ما وفّر النصاب القانوني للتصويت، إذ أقرّ المجلس الاتفاقية بأغلبية ساحقة بلغت 145 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وفق ما أعلنه رئيس المجلس في ختام الجلسة.

كما جرى توزيع تقارير القراءة الثانية لمشروعي قانون نظام الدفع الوطني، ومراجعة قانون مكافحة القرصنة رقم 36 لعام 1975، تمهيداً لمناقشتها في جلسات لاحقة.

وتُعد مصادقة الصومال على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية خطوة استراتيجية نحو تعزيز اندماجه الاقتصادي في القارة الأفريقية، إذ تتيح الاتفاقية للدولة الانضمام إلى أكبر سوق موحدة في القارة، تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة.

ووفق خبراء اقتصاديين، من شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقاً جديدة أمام التجارة والاستثمار وتُسهِم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم جهود الحكومة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة

في ظل مساعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.