بداية أسبوع ضاغطة على الأسهم الأميركية مع تعثر محادثات السلام

- شهدت الأسواق المالية الأميركية تراجعاً طفيفاً في عقود الأسهم الآجلة بسبب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3%، بينما تبقى الأسواق بعيدة عن حالة الذعر. - أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بنتائج أعمال قوية وبيانات وظائف متماسكة، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة ولقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني. - يقترب موسم نتائج الربع الأول من نهايته مع أداء قوي في قطاع التكنولوجيا، حيث من المتوقع إعلان نتائج شركات بارزة مثل سيسكو وأبلايد متيريالز، بينما شهدت أسهم إنتل ارتفاعاً ملحوظاً.

تراجعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة على نحو طفيف مع افتتاح تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بعدما التقطت الأسواق أنفاسها عقب موجة صعود قياسية سجلتها الأسبوع الماضي، في وقت أعادت فيه تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران القلق إلى المستثمرين، ودعمت ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. وجاء الحذر في الأسواق بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سريعاً الرد الإيراني على مقترح أميركي للسلام، ما عزز المخاوف من استمرار النزاع القائم منذ 10 أسابيع، واحتمال بقاء حركة الشحن عبر مضيق هرمز مشلولة لفترة أطول، الأمر الذي دفع أسعار الخام إلى الارتفاع بنحو 3%.

وبحسب وكالة رويترز، أظهرت تعاملات ما قبل افتتاح السوق تراجعاً محدوداً، إذ انخفضت عقود مؤشر داو جونز الآجلة بنسبة 0.11%، بينما تراجعت عقود ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.05%، في حين سجلت عقود ناسداك 100 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05%. ورغم صعود النفط، اعتبرت مديرة الأبحاث في شركة إكس تي بي (XTB) كاثلين بروكس أن الأسواق لا تزال بعيدة عن حالة الذعر، مشيرة إلى أن الخلافات حول تفاصيل التسوية السلمية تبقى جزءاً متوقعاً من مسار التفاوض السياسي.

وكانت الأسهم الأميركية قد أنهت الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية جديدة، إذ أغلق مؤشرا ستاندرد أند بورز وناسداك عند أعلى مستوياتهما التاريخية مدفوعين بنتائج أعمال قوية للشركات، وبيانات وظائف أميركية متماسكة، إضافة إلى رهانات المستثمرين على احتواء سريع للتوترات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال إبريل/ نيسان نتيجة الضغوط التي تفرضها أسعار الطاقة المرتفعة بفعل الأزمة الجيوسياسية. كما تنتظر الأسواق بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة خلال الأيام المقبلة لقياس مدى تأثير الحرب على النشاط الاقتصادي والطلب الاستهلاكي.

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار أيضاً إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يناقش الطرفان ملفات إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية، إلى جانب بحث تمديد اتفاق المعادن الحيوية بين البلدين. وعلى صعيد الشركات، يقترب موسم نتائج الربع الأول من نهايته بعد أداء فاق التوقعات، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي لعب دوراً رئيسياً في دفع المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة.

ووفقاً لرويترز، من المنتظر أن تعلن شركات بارزة نتائجها هذا الأسبوع، من بينها سيسكو (Cisco) وأبلايد متيريالز (Applied Materials)، فيما تستعد كل من إنفيديا (Nvidia) وولمارت (Walmart) لنشر نتائجها لاحقاً هذا الشهر. وشهد سهم إنتل (Intel) ارتفاعاً بنسبة 5.6% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما قفز 14% يوم الجمعة، على خلفية تقارير تحدثت عن اتفاق أولي لصناعة الرقائق مع آبل (Apple).

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الطيران لضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود، حيث تراجعت الأسهم الأميركية لشركات ساوثويست إيرلاينز (Southwest Airlines) ودلتا إيرلاينز (Delta Air Lines) ويونايتد إيرلاينز (United Airlines) بنسب تراوحت بين 0.9% و1.6%. كما هبطت أسهم شركات تعدين الذهب المدرجة في الولايات المتحدة بعد تراجع أسعار المعدن النفيس بنسبة 1%، حيث خسرت أسهم نيوماونت (Newmont) وسيباني ستيلووتر (Sibanye Stillwater) وهارموني غولد (Harmony Gold) ما بين 1.6% و1.7%.