بدء الضخ التجريبي من محطة مياه علوك السورية

- استؤنف ضخ المياه من محطة مياه علوك في الحسكة بعد انقطاعات متكررة منذ 2019، مما أثر على نصف مليون شخص. المحطة تعتمد على 30 بئراً وتغذي مناطق واسعة. - بدأت عملية تأهيل المحطة في أبريل 2026 بالتعاون بين الحكومة السورية ومنظمات دولية، لتأمين التغذية الكهربائية وتشغيل المحطة، مما يخفف العبء المالي على المواطنين. - خطة الاستجابة للأزمة في سورية 2026 تتطلب 14 مليون دولار لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتعزيز البنى التحتية، مما يساهم في إنهاء أزمة المياه في الحسكة.

بعد أكثر من سبع سنوات من الانقطاعات المتكررة لعمليات الضخ من محطة مياه علوك، وهي المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر "إكس" اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ المياه، بهدف إيصالها إلى نحو نصف مليون شخص في المحافظة تدريجياً، مع استمرار العمل في المحطة حتى تجهيزها للضخ بطاقتها الكاملة.

شهدنا اليوم عودة الضخ من محطة مياه علوك، بعد أكثر من سبع سنوات من التوقف، في خطوة تعيد المياه تدريجياً إلى أكثر من نصف مليون من أهلنا في محافظة الحسكة.

حين تعود المياه إلى البيوت، لا تعود معها الحياة فقط، بل تعود الطمأنينة والأمل.

سنواصل العمل حتى تستعيد المحطة كامل طاقتها،… pic.twitter.com/tHQ7UWjg0G — م. محمد البشير (@EMAlbasheir) July 22, 2026

تؤكد تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن المحطة هي المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب في محافظة الحسكة، وتقع قرب بلدة علوك جنوب مدينة رأس العين، إلى الغرب من المحافظة، وتغذي مناطق واسعة في المحافظة تشمل مدينة الحسكة وأجزاءً من ريفها عبر شبكة ضخ تصل إلى عشرات الكيلومترات. وقد أُنشئت في العام 2010، وتعتمد على مجموعة من الآبار الجوفية عددها 30 بئراً، تضخ المياه إلى خزانات ومحطات تجميع، قبل نقلها عبر الشبكة إلى مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها.

وتعتمد المحطة على مجموعة من المضخات الأفقية لسحب المياه، إلى جانب خطوط نقل رئيسية إلى خزانات الحمة التي تُعد نقطة التجميع الأساسية، قبل توزيع المياه منها إلى مدينتي الحسكة، وتل تمر، ورأس العين، وقرى وبلدات في ريف المحافظة. وقد قدرت المنظمة أن التأثير الإنساني للمحطة يصل إلى نحو نصف مليون شخص، تصلهم المياه عبر الشبكة أو الصهاريج.

وأكدت الأمم المتحدة أن المحطة هي المصدر الوحيد القادر على تلبية احتياجات مياه الشرب في محافظة الحسكة، موضحة أنها تعرضت لعشرات الانقطاعات عن الخدمة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد إطلاق الجيش التركي عملية عسكرية في شمال سورية عُرفت باسم "نبع السلام"، بمشاركة فصائل من الجيش الوطني السوري حينها. وذكرت الأمم المتحدة أن المحطة تعطلت ما لا يقل عن 24 مرة حتى منتصف عام 2021، بينما بقيت خارج الخدمة لمدة 128 يوماً خلال عام 2022 وحده.

وبدأت عملية تأهيل المحطة لإعادة تشغيلها في إبريل/نيسان الماضي، وفق ما أكدته وزارة الطاقة السورية، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات التنظيف الشاملة والربط الكهربائي لمحوِّلة متنقلة في منطقة الدرباسية، لتأمين التغذية الكهربائية لبدء تشغيل المحطة. وقد بدأت عمليات التأهيل بعد نقاشات جرت بين وزير الطاقة السوري محمد البشير ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في سورية، السيد "ستيفان ساكليان"، سبقتها مشاورات ومباحثات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والصليب الأحمر الدولي عام 2025، لدعم الحكومة السورية في إعادة ضخ المياه من المحطة، وتأهيل عدة محطات ضخ في عدد من المحافظات السورية.

وفي هذا السياق، أشار المواطن فؤاد العبد الكريم، من سكان مدينة الحسكة، بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن تشغيل المحطة من شأنه التخفيف من عبء كبير على المواطنين، مشيراً إلى أن سعر خزان المياه يتجاوز 50 ألف ليرة سورية (3.75 دولارات). وأضاف: "الخزانات التي وضعتها المنظمات الإنسانية في شوارع المدينة غير كافية، وغالباً ما يحدث عليها مشاكل، لذلك نلجأ إلى شراء المياه. نرجو أن تكون هذه نهاية الأزمة بالنسبة لنا، وللمعاناة في الوصول إلى مياه نظيفة".

وتشير خطة الاستجابة للأزمة في سورية للعام 2026 إلى الحاجة الملحة لنحو 14 مليون دولار، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن هذه المبالغ عمليات تحسين الوصول الآمن إلى المياه النظيفة، وتعزيز البنى التحتية لإمدادات المياه، بما في ذلك تشغيلها وصيانتها، وإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه، بما في ذلك قنوات الري ومحطات معالجة المياه.