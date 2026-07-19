- فاز تحالف شركتي بتروجت وإنبي باتفاقية إطارية مع شركة تنمية نفط عُمان، تتيح لهما المنافسة على مشروعات بقيمة تتجاوز ستة مليارات دولار، مما يعزز وجودهما في سوق الطاقة العُمانية. - تمتد الاتفاقية لست سنوات، وتأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول المصرية لدعم التوسع الخارجي وزيادة صادرات الخدمات الهندسية، مع التركيز على الجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية. - يلتزم التحالف بدعم القيمة المحلية المضافة في عُمان، من خلال نقل المعرفة وتدريب الكوادر المحلية، مما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 لتطوير الكفاءات الوطنية.

فاز تحالف شركتي بتروجت وإنبي باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان، تتيح له المنافسة على تنفيذ مشروعات للهندسة والتوريد والإنشاء، ضمن محفظة أعمال تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان نشرته اليوم الأحد عبر حسابها في منصة فيسبوك، إن الاتفاقية تمتد لست سنوات، واختير بموجبها تحالف بتروجت وإنبي ضمن أربعة تحالفات ومقاولين عالميين مؤهلين للمنافسة على المشروعات التي ستطرحها شركة تنمية نفط عُمان من خلال مناقصات تنافسية.

وتعني طبيعة الاتفاقية أن التحالف المصري لم يحصل مباشرة على كامل المشروعات المقدرة بأكثر من ستة مليارات دولار، وإنما أصبح من بين الجهات الأربع المؤهلة للتنافس على تنفيذ الأعمال التي ستطرح تباعاً خلال مدة الاتفاقية. ويمنح هذا التأهيل الشركتين فرصة للحصول على عقود جديدة وتعزيز وجودهما في سوق مشروعات الطاقة العُمانية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة تنمية نفط عُمان، في خطوة عدتها الوزارة مؤشراً على الثقة التي تحظى بها الشركات المصرية لدى شركات الطاقة في المنطقة، وقدرتها على المنافسة على المشروعات الاستراتيجية خارج السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى دعم التوسع الخارجي لشركات المشروعات التابعة لقطاع البترول المصري، وفتح أسواق جديدة أمامها، وزيادة صادرات الخدمات الهندسية والفنية. كما تستهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركتين في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى وتحويلها إلى مصدر للعائدات الخارجية.

ويرتبط الاتفاق أيضاً بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية في مصر والطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكة بين البلدين في مشروعات النفط والغاز والطاقة خلال السنوات المقبلة.

ويشمل نطاق الأعمال المنتظرة تقديم حلول متكاملة في الهندسة والتوريد والإنشاء، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية. ويراهن التحالف المصري على سجله في تنفيذ المشروعات الكبرى وقدرته الفنية والتنفيذية للحصول على حصة من العقود التي ستطرح ضمن الاتفاقية.

ويلتزم تحالف بتروجت وإنبي كذلك بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان، من خلال نقل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تدريب الكوادر الهندسية العُمانية، وزيادة مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ الأعمال.

ومن المنتظر أن يمتد أثر الاتفاقية إلى سلاسل الإمداد الوطنية، عبر إتاحة فرص أمام الموردين والمقاولين المحليين للمشاركة في المشروعات التي قد يفوز بها التحالف. وتنسجم هذه الالتزامات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية في الاقتصاد.

ويمثل الفوز بالاتفاقية خطوة جديدة في توسع شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الإقليمية، مع انتقال المنافسة إلى مرحلة طرح المشروعات واختيار الجهات المنفذة من بين التحالفات الأربعة المؤهلة خلال السنوات الست المقبلة.