بتروجت توقع على عقد في الجزائر يتجاوز مليار دولار

- حصلت شركة بتروجت على عقد بقيمة 1.087 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بعد منافسة مع شركات عالمية، مما يعزز حضورها في السوق الجزائرية. - يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31,500 برميل يوميًا، بالتعاون مع شركة "أركاد إس.بي.إيه" الإيطالية، ويعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز قدرات بتروجت في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية. - أكد وزير البترول المصري أهمية التوسع الخارجي لبتروجت، مشيرًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي واستثمار قدرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات ضخمة خارج مصر.

حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت على إسناد مبدئي لعقد المقاول العام لمشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز في الجزائر بقيمة 1.087 مليار دولار، وذلك عقب اجتيازها مرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.

ويقع حقل حاسي بئر ركايز في حوض بركين على بعد 150 كيلومترا من شمال شرق أكبر حقول النفط في الجزائر، حقل حاسي مسعود، ويصنف حقل حاسي بئر ركايز في الجزائر أنه حقل بري للنفط التقليدي، وتعد الشركة التايلاندية هي مشغّل الحقل بحصّة 49%، في حين تملك شركة سوناطراك الحكومية حصة قدرها 51%.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثورة المعدنية المصرية، أهمية استمرار التوسع الخارجي لشركة بتروجت في ضوء نجاحاتها في تنفيذ مشروعات كبرى بالعديد من الدول، مشيرا إلى ضرورة مواصلة بتروجت ترويج قدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير في بيان نشرته مصالح وزارته أنه يجرى العمل على تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الوزارة الهادف إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول والشركاء بما يتيح استثمار قدرات شركات القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة خارج مصر، خاصة في الدول العربية والأفريقية.

وتتعاون شركة بتروجت في تنفيذ المشروع مع شركة "أركاد إس.بي.إيه" (Arkad Spa) الإيطالية ضمن تحالف تقوده بتروجت، لصالح مجمع حقل حاسي بئر ركايز الذي يعد شراكة بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة "بي.تي.تي.إي.بي" (PTTEP) التايلاندية، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31 ألفا و500 برميل يوميا، والمرافق المرتبطة به بما فيها خطوط الأنابيب لمسافة 217 كم.

ويعد هذا المشروع إنجازا استراتيجيا مهما للشركة، وثمرة للجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز حضور بتروجت بقوة داخل السوق الجزائرية، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع المشروع القائم لإنشاء ورش تصنيع مشتركة مع مؤسسة سوناطراك بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة واستغلال القدارت الفائضة بالشركة، خاصة في الأسواق الخارجية، لتحقيق عوائد مجزية بالعملات الأجنبية.