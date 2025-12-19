- حققت "بايت دانس" اختراقات كبيرة في التجارة الإلكترونية، مستهدفة أرباحًا قياسية تصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2025، مع صافي دخل 40 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام. - تواجه "تيك توك" تحديات في الولايات المتحدة بسبب مخاوف الأمن القومي، وتسعى "بايت دانس" لفصل أعمالها هناك، مع توقيع اتفاقيات مع مستثمرين أميركيين لضمان استمرارها. - تواصل "بايت دانس" توسعها العالمي، مستهدفة نموًا في المبيعات بنسبة 20% لتصل إلى 186 مليار دولار بحلول 2025، مع قيمة سوقية تتجاوز 400 مليار دولار.

كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن شركة "بايت دانس" مالكة تطبيق تيك توك الشهير، في طريقها لتحقيق أرباح قياسية تقترب من 50 مليار دولار عن عام 2025. وتشير التقارير إلى أن "بايتدانس" حققت في العام الذي يوشك على الانصرام اختراقات كبيرة في التجارة الإلكترونية والوصول إلى أسواق جديدة.

وقالت مصادر مطلعة لبلومبيرغ إنّ الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، ومقرّها بكين، باتت على المسار لتحقيق هذا المستوى من الأرباح بعد أن جمعت صافي دخل يناهز 40 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لبحثها في بيانات مالية خاصة، أن الشركة تجاوزت بالفعل هدفها الداخلي لعام 2025. ومن شأن ذلك أن يقرّب أرباح "بايت دانس" من منافستها الأميركية "ميتا"، التي يُتوقع أن تحقق أرباحاً نحو 60 مليار دولار هذا العام.

ولم يرد متحدث باسم "بايت دانس" فوراً على طلبات التعليق.

وجاء نجاح "تيك توك" تحت مجهر التدقيق بعد أن قادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهوداً لحظر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتقترب "بايت دانس" الآن من وضع اللمسات الأخيرة على خطة لفصل أعمال خدمة الفيديو في الولايات المتحدة، بما يضمن بقاء المنصة مع تقليص سيطرة الشركة الصينية عليها.

وقال شو تشيو، الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، للموظفين إن "بايت دانس" وقّعت اتفاقيات ملزمة لإنشاء مشروع مشترك تملك فيه غالبية الأسهم مجموعة من المستثمرين الأميركيين، من بينهم شركة "أوراكل"، وذلك بحسب مذكرة داخلية اطّلعت عليها "بلومبيرغ". ولم تعلن الجهات التنظيمية الصينية بعد ما إذا كانت ستوافق على الصفقة، وهي خطوة أساسية لإتمامها.

وعلى الرغم من التضييق في واشنطن، واصل "تيك توك" توسعه العالمي بوتيرة سريعة، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. وقد اندفع بقوة إلى مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر البث المباشر، بما في ذلك عقد اتفاقات مع شركات تكنولوجيا أميركية كبرى مثل "أمازون". وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه تشيو التوصل إلى اتفاق، نظّم "تيك توك" أول حفل له على الإطلاق على غرار السجادة الحمراء لحفلات الأوسكار، تحت اسم "جوائز تيك توك"، في لوس أنجليس.

ولا يزال من غير الواضح حجم الزيادة في إيرادات "بايت دانس" هذا العام. وكانت الشركة قد استهدفت نمواً بنحو 20% في مبيعات عام 2025 لتصل إلى 186 مليار دولار، وفق ما أفادت به "بلومبيرغ نيوز".

ومن شأن ذلك أن يختتم سنوات من النمو الذي تجاوز 20% سنوياً للشركة التي أسسها تشانغ ييمينغ في عام 2012. وقد أنشأت "بايت دانس" عدداً من أكثر الخدمات الرقمية شعبية في الصين، من بينها "توتياو" و"دووين"، وهو النسخة المحلية من "تيك توك" في السوق الصينية، كما تنافس الشركة عمالقة القطاع مثل "علي بابا" و"تينسنت" في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذج لغوية كبيرة وروبوتات محادثة وخدمات أخرى.

ومن شأن نمو الإيرادات أن يضع عملاق الإنترنت الصيني عند مستوى يقل قليلاً عن إيرادات "ميتا". وكانت "بايت دانس" قد أعلنت أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً عبر مجموعة تطبيقاتها تجاوز 4 مليارات مستخدم، وهو رقم قريب من قاعدة مستخدمي "ميتا".

وكان صندوق "فيجن فاند" التابع لمجموعة "سوفت بنك" قد أعاد تقييم الشركة بأكثر من 400 مليار دولار العام الماضي جزئياً بسبب تنامي حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما رفعت شركتا "فيدليتي إنفستمنتس" و"تي رو برايس غروب" تقييمهما لـ"بايت دانس" إلى أكثر من 410 مليارات دولار و450 مليار دولار على التوالي، بحسب "بلومبيرغ نيوز". وتبلغ القيمة السوقية لشركة "ميتا" نحو 1.7 تريليون دولار، لتحتل المرتبة السادسة عالمياً حتّى إغلاق الأسواق الأميركية يوم الخميس.