بالأرقام... 6 نقاط ضعف في الاقتصاد الأميركي

- الدين العام وعجز الموازنة الفيدرالية: تجاوز الدين الفيدرالي الأميركي 38 تريليون دولار في 2025، مما يعكس اعتماداً كبيراً على الاقتراض لتغطية النفقات الحكومية، رغم العائدات الجمركية القياسية. - عجز الحساب الجاري والتجاري: بلغ العجز في الحساب الجاري الأميركي 450.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مع عجز تجاري في السلع والخدمات وصل إلى 71.5 مليار دولار في مايو، مما يعكس اعتماداً كبيراً على الواردات. - التحديات الهيكلية والنمو الاقتصادي: يواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤاً في النمو إلى 1.4% في 2025، مع تضخم مرتفع، وضعف التنافسية الصناعية، مما يزيد الاعتماد على الواردات والاستهلاك.

من تراكم الديون العامة إلى العجز في حسابات التبادل التجاري والحالي، مروراً بالعجز في الميزانية الفيدرالية، يؤشر واقع الاقتصاد الأميركي إلى حلقة مفرغة من العجز والاعتماد على الاقتراض، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول قدرة أميركا على إدارة اقتصادها في ظل تحديات داخلية وخارجية متشابكة.

وفي ما يلي تسليط للضوء على تلك العوامل البنيوية تفصيلاً، بالأرقام والبيانات التي تعكس واقع الاقتصاد الأميركي في خضم تغيّراته الكبرى.

1- ضغط الدين على الاقتصاد الأميركي

يُعدّ الدين العام أحد أكبر مصادر القلق في الاقتصاد الأميركي اليوم. وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية والتقديرات الرسمية، تجاوز مجموع الدين الفيدرالي 38 تريليون دولار في أواخر عام 2025، وهو مستوى قياسي جديد في تاريخ البلاد، مسجلاً أسرع وتيرة تراكم خارج أزمات كبرى مثل جائحة كورونا، وفقاً لبيانات "اللجنة الاقتصادية المشتركة" (JEC).

هذا الرقم الهائل لا يعكس فقط حجم التراكم التاريخي، بل يدلّ أيضاً على اعتماد طويل الأمد على الاقتراض لتغطية النفقات الحكومية، خاصة في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والدفاع. ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة على السندات، رغم توجهات ترامب لتخفيضها، تزداد حصة الموازنة المخصّصة لخدمة الدين (الأصل والفوائد)، مما يضغط على الإنفاق في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بحسب البيانات المالية الواردة في منصة البيانات المالية الرسمية "فيزكال داتا"(Fiscal Data) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

2 - عجز الموازنة الفيدرالية

ورغم الأرقام القياسية في العائدات من الرسوم الجمركية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فإن العجز في الموازنة الفيدرالية لا يزال مرتفعاً. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن العجز نفسه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ما زال مرتفعاً في 2025، وإن كان قد انخفض قليلاً بفضل تلك العائدات الجمركية القياسية التي ناهزت 195 مليار دولار لسنة مالية واحدة، مقابل ارتفاع الإنفاق الفيدرالي إلى نحو سبعة تريليونات دولار. ويبقى هذا العجز مؤشراً على أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تنفق أكثر مما تجنيه من إيرادات ضريبية أو غير ضريبية، ما يستدعي الاقتراض لسد الفجوة، وهو ما يفاقم من مشكلة الدين العام المستفحلة.

3 - عجز الحساب الجاري

على مستوى التبادل مع العالم، تظهر البيانات الرسمية أن العجز في الحساب الجاري الأميركي اتسع بشكل لافت في أوائل 2025، حيث بلغ نحو 450.2 مليار دولار في الربع الأول من العام، بارتفاع نسبته 44.3% مقارنة بالربع السابق. ويشمل هذا الحساب تجارة السلع والخدمات والدخول مثل أرباح الاستثمارات والتحويلات. ويعكس اتساع العجز أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تكسب من الخارج، بما يجعلها تعتمد على التمويل الخارجي لتغطية هذا الفارق. ومثل هذا الوضع يمكن أن يعزز الضغوط على الدولار وعلى العلاقات التجارية الدولية، خاصة في سياق التوترات التجارية الحالية.

4 - العجز التجاري المزمن

يمثّل العجز التجاري في السلع والخدمات جزءاً رئيسياً من عجز الحساب الجاري. فقد شهد الميزان التجاري الأميركي في فترات متفرقة من 2025 مستويات عجز مرتفعة، أحياناً بنحو 71.5 مليار دولار في شهر مايو/أيار الماضي، مع تراجع في الصادرات مقابل ارتفاع واردات السلع، ما يدل على اعتماد اقتصادي كبير على مستوردات السلع المستهلكة والإنتاجية، بحسب "سي إن بي سي".

وفي فترات أُخرى، سجل العجز التجاري ارتفاعات قياسية تجاوزت 98.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع الواردات. ورغم تراجع العجز أحياناً في 2025، يظل العجز التجاري تحدياً مستمراً يعكس ضعفاً في التوازن بين الإنتاج والتصدير الأميركي مقارنة بما تتطلبه قوة الاقتصاد الكبير.

5 - توازن هشّ بين النمو والتضخم

كما تواجه الولايات المتحدة تحدياً آخر في معدّلات النمو الاقتصادي والتضخم. تتوقع بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن نمو الناتج المحلي الحقيقي سيتباطأ إلى نحو 1.4% في 2025، في حين يبقى التضخم أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي، بحسب رويترز. كذلك يضغط ارتفاع التضخم على القوة الشرائية للمستهلك، ما قد يُبطئ الطلب الداخلي الذي يُعد المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الأميركي. وفي المقابل، من شأن ضعف النمو أن يضغط على الإيرادات الضريبية ويزيد من فجوة عجز الموازنة.

ووفق أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، فإن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ناهز 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، علماً أن هذا هو المعدل الأكثر حداثة المتاح قبل صدور بيانات ديسمبر الرسمية المتوقع الإعلان عنها قريباً.

6 - تبعية استهلاكية وضعف تنافسية صناعية

وإضافة إلى المؤشرات الكمّية السابقة، يعتقد محللون في بلومبيرغ أن ثمة عوامل هيكلية أعمق في الاقتصاد الأميركي، أبرزها التحوّل الكبير نحو الاقتصاد الخدمي والاستهلاكي وانخفاض الوزن النسبي للصناعة التحويلية. وهذا الانزياح يجعل الاقتصاد أقل مرونة في مواجهة صدمات خارجية كما في حال ارتفاع تكاليف الطاقة أو تغير تكاليف السلاسل الإنتاجية.

كما أن تركيز الاقتصاد على الخدمات والاستهلاك يعني أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات والإنفاق الاستهلاكي لدفع النمو، بدلاً من الاعتماد الكثيف على الإنتاج والتصدير، الأمر الذي يفاقم العجز التجاري ويضعف مواقعها في المنافسة الدولية. وهذه النقطة الأخيرة شكلت معالجتها أحد العناوين البارزة في حملة ترامب الانتخابية وفي استراتيجية إدارته لناحية تعزيز الإنتاج المحلي واستعادة المبادرة الصناعية التي خطفتها الصين من الغرب منذ زمن بعيد.