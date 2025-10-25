باكستان تواصل تعليق التجارة مع أفغانستان

- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية تعليق التجارة والترانزيت مع أفغانستان حتى تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى استمرار الهجمات على قوات الأمن والمنشآت الباكستانية. - أكدت باكستان أن جميع أنواع التبادل التجاري والاقتصادي ستظل مجمدة مع أفغانستان، مشددة على أن سلامة المواطنين أهم من المصالح الاقتصادية، مطالبة كابول بالوفاء بوعودها. - تراقب باكستان عن كثب المفاوضات مع أفغانستان، حيث تبدأ المرحلة الثانية في تركيا، مع إغلاق الحدود الأفغانية منذ 11 أكتوبر بسبب التوترات الأمنية.

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة والترانزيت ستكون معلقة مع أفغانستان إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية وإيفاء الحكومة الأفغانية بوعودها حيال أمن باكستان. وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، إن "توافق الدوحة بين أفغانستان وباكستان التي وقع الأحد الماضي، لم يؤتِ أكله حتى الآن، حيث تستمر الهجمات على قوات الأمن الباكستانية، وعلى المنشآت العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية في باكستان، من هنا نعلن أن التجارة والترانزيت ستظلان معلقة مع أفغانستان إلى حين تحسن الأوضاع".

وأكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية، خلال إيجاز أسبوعي مساء أمس الجمعة، أن "كل أنواع التبادل التجاري والاقتصادي ستظل مجمدة مع أفغانستان إلى حين تقييم الوضع الأمني وتحسن الحالة الأمنية"، مشدداً على أن "دماء المواطنين وأرواحهم أغلى من كل المصالح التجارية والاقتصادية، لذا القرار هو ألّا يكون أي تعامل تجاري مع أفغانستان إلى حين تقييم الأوضاع".

وأكد المسؤول أن "الوضع مع أفغانستان ليس كما كان، فقد تغيرت الأمور كثيراً بعد أن تزايدت هجمات الجماعات المسلحة من داخل الأراضي الأفغانية على الجانب الباكستاني"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأفغانية وعدت في توافق وقف إطلاق النار في الدوحة بألّا تسمح للمسلحين بأن يستخدموا الأراضي الأفغانية ضد باكستان، لكن الأمر لا يزال متواصلاً، من هنا نحن طالب كابول مرة أخرى بأن تفي بوعودها وألّا تسمح للجماعات المسلحة باستخدام أراضيها ضد بلادنا".

كذلك أوضح المسؤول الباكستاني أن بلاده "تراقب من كثب مجريات المفاوضات مع أفغانستان"، وأضاف أن "المرحلة الثانية تبدأ اليوم السبت في تركيا"، مؤكداً أن "الوضع حالياً لا يبشر بخير". يذكر أن الحدود الأفغانية بكل منافذها باتت مغلقة في وجه عملية التبادل التجاري منذ يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن نفذت القوات الأفغانية هجوماً شاملاً على إمتداد كامل الحدود الأفغانية الباكستانية، انتقاماً للغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الباكستاني في العاصمة كابول وفي ولاية بكتيكا جنوبي أفغانستان.