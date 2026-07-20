- تدرس الحكومة الباكستانية إعادة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والتقشف بسبب الضغوط على أسعار النفط واحتياطيات النقد الأجنبي، مع مراجعة أسعار البنزين والديزل في أيام العمل فقط. - تتصاعد التوترات في المنطقة مع فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، واستهداف إيران للسفن في مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض حركة الملاحة البحرية. - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3%، حيث تجاوز خام برنت 90 دولارًا للبرميل، نتيجة لتوسيع نطاق الهجمات في المنطقة وتأثيرها على مرور شحنات الطاقة.

تدرس الحكومة الباكستانية إمكانية العودة إلى تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والتقشف في وقت مبكر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مع تصاعد الضغوط على أسعار النفط واحتياطيات النقد الأجنبي بسبب تجدد الأعمال القتالية في المنطقة. وقالت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الاثنين، إنه لن تتم مراجعة أسعار البنزين والديزل عالي السرعة – وهما المنتجان النفطيان الرئيسيان – إلا في أيام العمل، وإن كان قد تم طرح هذه الخطوة باعتبارها خطوة نحو تحرير الأسعار واعتماد التسعير اليومي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي قد تتخذها الحكومة الباكستانية لترشيد استهلاك الوقود؟ كيف أثرت التوترات الإقليمية على حركة الملاحة في مضيق هرمز وأسعار النفط عالمياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما سيتم الإعلان عن أسعار بيع الوقود بالتجزئة كل يوم عمل، من الاثنين إلى الجمعة، وليس يومي السبت والأحد. وقال مسؤول رفيع في الحكومة للصحيفة ذاتها، إن الأسعار المُعلنة يوم الجمعة ستظل سارية فعليا للأيام الثلاثة التالية، وهي السبت والأحد والاثنين. وأضاف أن مراجعة الأسعار قد تقتصر على أربعة أيام أسبوعيا عندما تتحول الحكومة في نهاية المطاف إلى تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والتقشف، ربما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وفقا للأوضاع الإقليمية والحصول على موافقة مجلس الوزراء رسميا.

واستهدفت إيران والولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، حركة الملاحة البحرية، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران أنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خمس تجارة النفط العالمية. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أربع سفن عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، بانخفاض عن ثماني سفن في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة واحدة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط.

وقفزت أسعار النفط 3% اليوم الاثنين، إذ تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل، في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في المنطقة، الأمر الذي عرقل مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.87 دولاراً لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو/ حزيران، وتواصل مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ إبريل/ نيسان. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو/ حزيران. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل مارس/ آذار.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)