باكستان تتجه لإصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني

- باكستان تستعد لدخول أسواق رأس المال الصينية لأول مرة بإصدار سندات باندا مقومة باليوان بقيمة 250 مليون دولار، بدعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كجزء من برنامج بقيمة مليار دولار. - الاقتصاد الباكستاني يظهر علامات انتعاش مع ارتفاع الصادرات والتحويلات المالية، رغم التحديات الإقليمية، وصندوق النقد الدولي يساهم بتمويل جديد بقيمة 1.32 مليار دولار لدعم الاستقرار المالي. - رئيس وزراء باكستان يزور الصين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إنه من المتوقع أن تدخل باكستان أسواق رأس المال الصينية للمرة الأولى من خلال إصدار سندات مقومة باليوان هذا الأسبوع. وقال في مؤتمر صحافي مساء السبت، "إن شاء الله، ستسمعون هذا الأسبوع أنباء سارة، سنطرق لأول مرة أسواق رأس المال الصينية من خلال (إصدار) سندات باندا". وسيدعم كل من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إصدار السندات بقيمة 250 مليون دولار، وهي الشريحة الأولى من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار.

وقال أورنجزيب وفقاً لوكالة رويترز، إنّ الاقتصاد الباكستاني يظهر علامات على الانتعاش، بما في ذلك ارتفاع الصادرات والتحويلات المالية، على الرغم من الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، اللذين يشكلان ضغطاً هائلاً على البلاد، التي تعتمد كثيراً على الوقود والغاز المستوردَين. وتأتي تصريحات وزير المالية في أعقاب تقديم صندوق النقد الدولي حوالى 1.32 مليار دولار من تمويل جديد من خلال صرف قرضين في إطار برنامجَين جاريَين.

وقال الصندوق في بيان أمس السبت، إن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكمل المراجعة الثالثة للترتيب الموسع بموجب التسهيل الإئتماني الموسع للصندوق والمراجعة الثانية للترتيب بموجب التسهيل الائتماني للصمود والاستدامة، ما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار و220 مليون دولار على التوالي"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان"، وأضاف البيان أن إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الترتيبَين يصل إلى حوالى 4.8 مليارات دولار (ما يعادل 3348 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وكانت باكستان تدرس إصدار سندات دولية وقروض من دول أخرى وديون تجارية لتحل محل تسهيلات بقيمة 3.5 مليارات دولار من الإمارات وإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية، حتى قدمت السعودية ثلاثة مليارات دولار كدعم إضافي لسد الفجوة التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات في مواردها المالية. ويتوقع أن يزور رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الصين في الفترة من 23 حتى 25 مايو/آيار، لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في قطاعات رئيسية. وقالت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أمس السبت، إن شريف سيقوم بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومناقشة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتجارة والاستثمار والتعاون الثنائي الأوسع نطاقاً بين الدولتَين.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)