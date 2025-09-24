- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على التقدم الاقتصادي لبلاده في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، رغم التحديات التي تفرضها الفيضانات الأخيرة التي أضرت بالزراعة والصناعة. - الفيضانات تسببت في أضرار بمليارات الدولارات، مما يهدد التعافي الاقتصادي الهش ويضغط على الإمدادات الغذائية والصادرات، مع توقعات بتراجع النمو إلى الحد الأدنى. - تتطلب المرحلة المقبلة مرونة من صندوق النقد في التعامل مع الصدمات المناخية، مع ضرورة إعادة توجيه الموارد نحو إعادة الإعمار وتعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق استقرار مالي مستدام.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي

كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده تحقق تقدماً مطرداً نحو الوفاء بأهدافها والتزاماتها بموجب برنامج الصندوق، مشيراً إلى أن الاقتصاد يُظهر مؤشرات إيجابية إلى الاستقرار ويتجه نحو التعافي، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء. ومن المقرر أن تقوم بعثة من الصندوق قريباً بمراجعة الاقتصاد الباكستاني قبل الإفراج عن الدفعة المقبلة من القرض البالغ سبعة مليارات دولار.

لكن هذه الجهود الإصلاحية تواجه اختباراً صعباً مع الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي، وأغرقت مساحات واسعة من إقليمي البنجاب والسند، وهما الأكثر كثافة سكانية والأهم اقتصادياً. وتسببت الفيضانات في أضرار بمليارات الدولارات، وضغطت على الإمدادات الغذائية والصادرات، مهددة التعافي الاقتصادي الهش. ويحذر مسؤولون ومحللون من أن حجم الخسائر قد يتجاوز كارثة عام 2022، عندما غمرت المياه ثلث مساحة باكستان وألحقت أضراراً بالغة بالزراعة والصناعة.

ووفقاً لـ"رويترز"، أقر وزير التخطيط أحسن إقبال بأن الفيضانات ستؤدي إلى "انتكاسة" في مسار النمو، متوقعاً صدور تقديرات أوضح للأضرار خلال أسبوعين. أما البنك المركزي فاعتبر أن ما جرى يمثل "صدمة إمدادات مؤقتة ولكنها كبيرة"، مقدّراً النمو عند الحد الأدنى للنطاق المتوقع بين 3.25% و4.25%. ورغم أن البنك أشار إلى أن الصدمة ستكون أقل حدة من كارثة 2022، فإنه شدد على أن المخاطر لا تزال قائمة رغم الاحتياطيات الأكبر من النقد الأجنبي وتراجع أسعار الفائدة.

من جانبه، أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان ماهر بينيسي أن المراجعة المقبلة لبرنامج التسهيل الممدد ستأخذ في الاعتبار ما إذا كانت موازنة السنة المالية 2026 ومخصصات الطوارئ كافية لتلبية الاحتياجات الملحّة. وفي هذا السياق، شدد شهباز شريف على ضرورة أن يراعي الصندوق حجم الخسائر الناتجة عن الفيضانات في أي مراجعة مقبلة، داعياً إلى مساعدة باكستان في التخفيف من آثار الكارثة.

تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن نجاح باكستان في الحصول على الدفعات المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي لن يكون رهناً فقط بمدى التزامها بالإصلاحات المالية والهيكلية، بل أيضاً بقدرة الصندوق على إبداء مرونة أكبر في التعامل مع الصدمات المناخية المتكررة التي تعصف بالبلاد.

فالفيضانات الأخيرة سلطت الضوء على هشاشة القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الزراعة والتصنيع، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي نمو مستدام. وفي ظل الأضرار المقدّرة بمليارات الدولارات وتراجع التوقعات إلى حدود النمو الدنيا، تبدو حاجة الحكومة ملحّة لإعادة توجيه جزء من الموارد نحو خطط إعادة الإعمار وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

كما أن القروض من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد، قد تصبح شرياناً أساسياً للحفاظ على استقرار المالية العامة ودعم ميزان المدفوعات في المرحلة المقبلة. غير أن الاستفادة الحقيقية ستتوقف على قدرة باكستان على تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وبين توفير حوافز لدفع عجلة الإنتاج وحماية الفئات المتضررة من الكوارث. وفي هذا السياق، يُتوقع أن تكون المراجعة المقبلة اختباراً حقيقياً لإرادة الصندوق في مواءمة شروطه مع التحديات المناخية، ولقدرة إسلام آباد على إدارة أزمتها.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)