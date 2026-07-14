- قرر وارن بافيت استبعاد مؤسسة بيل وميليندا غيتس من قائمة المستفيدين من تبرعاته، مفضلاً توزيع الأسهم على المؤسسات الخيرية التي تديرها عائلته، مثل مؤسسة سوزان تومسون بافيت، مع التركيز على التعليم والأمن الغذائي والتنمية المجتمعية. - يأتي هذا القرار في إطار خطة بافيت للتخلص من حصته في شركة بيركشاير هاثاواي بحلول عام 2034، مع التزامه بالتبرع بمعظم ثروته للأعمال الخيرية، وهو أحد مؤسسي مبادرة Giving Pledge. - رغم استبعاد مؤسسة غيتس، يواصل بافيت تنفيذ خطته للتبرع بكامل ثروته، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بينه وبين غيتس.

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط المالية والخيرية، استبعد المليادير الأميركي الشهير وارن بافيت مؤسسة بيل وميليندا غيتس

من قائمة المستفيدين من أحدث دفعة من تبرعاته، في أول قرار من نوعه منذ نحو 20 عاماً، رغم أن المؤسسة كانت أكبر متلقٍ لعطاياه منذ عام 2006. وجاء القرار بالتزامن مع إعلان بافيت دفعة جديدة من التبرعات ضمن خطته للتخلص بالكامل من حصته في شركة بيركشاير هاثاواي ، والتي تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار، على أن تُستكمل العملية بحلول عام 2034.

وبحسب تقرير موسع أوردته بلومبيرغ، يمثل هذا التحول الذي أعلن عنه بافيت اليوم الثلاثاء، نهاية مرحلة طويلة من التعاون بين اثنين من أشهر أثرياء العالم، بعدما ضخ بافيت ما يقرب من 48 مليار دولار في مؤسسة غيتس خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكبر المستفيدين من ثروته.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحتملة الأخرى لاستبعاد مؤسسة غيتس بخلاف الجدل حول بيل غيتس وعلاقته بإبستين؟ كيف ستؤثر هذه التغييرات في التبرعات على تركيز وأولويات المؤسسات الخيرية العائلية لبافيت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أكبر مشروع خيري في العالم يهتز باستبعاد غيتس

ولم يقدم بافيت تفسيراً مباشراً لاستبعاد مؤسسة غيتس من قائمة التبرعات الجديدة، إلا أن القرار جاء بعد أشهر من عودة الجدل حول بيل غيتس، إثر نشر وزارة العدل الأميركية وثائق أعادت تسليط الضوء على علاقته السابقة بالممول المدان بجرائم الاعتداء الجنسي جيفري إبستين. ورغم أن غيتس نفى مراراً وجود أي علاقة تتجاوز اللقاءات التي وصفها بأنها "خطأ"، فإن إعادة فتح الملف وضعت اسمه مجدداً تحت المجهر، وهو ما تزامن مع أول حرمان لمؤسسته من التبرعات السنوية التي اعتادت الحصول عليها من بافيت.

ويكتسب القرار أهمية خاصة، لأن عام 2026 يمثل أول عام منذ عقدين لا تتلقى فيه مؤسسة غيتس التبرع السنوي المعتاد من أسهم بيركشاير هاثاواي. ويحمل استبعاد مؤسسة غيتس بعداً رمزياً يتجاوز قيمة الأموال، إذ إن بافيت وغيتس، إلى جانب ميليندا فرينش غيتس، كانوا قد أسسوا عام 2010 مبادرة Giving Pledge، التي تدعو أصحاب المليارات إلى التبرع بمعظم ثرواتهم للأعمال الخيرية.

وكان بافيت من أوائل الموقعين على المبادرة، بل جعل منها التزاماً شخصياً يقضي بالتخلي عن معظم ثروته خلال حياته وبعد وفاته، قبل أن تنضم إليها لاحقاً عشرات العائلات والمليارديرات حول العالم. ومع استمرار ارتفاع أسعار الأصول والأسهم خلال السنوات الماضية، تضخمت قيمة التعهدات الخيرية التي أطلقها أصحاب الثروات، ما جعل المبادرة واحدة من أكبر مشاريع العمل الخيري في التاريخ الحديث.

140 مليار دولار من ثروة بافيت ستذهب للأعمال الخيرية

وتأتي التبرعات الجديدة في إطار خطة أعلنها بافيت سابقاً، تقضي بالتخلص بالكامل من حصته في بيركشاير هاثاواي بحلول عام 2034. وتشكل الشركة نحو 99.5% من ثروة بافيت، بحسب ما أكده بنفسه، فيما يقدر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات قيمة حصته الحالية بنحو 140 مليار دولار.

ويعد بافيت أحد أنجح المستثمرين في التاريخ، إذ بدأ حياته العملية منذ طفولته في ولاية نبراسكا بتوزيع الصحف وبيع الحلوى والمجلات، قبل أن يشتري أول سهم في حياته وهو في الحادية عشرة من عمره، لتتحول تلك البداية المتواضعة إلى واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاستثمارية في العالم. وخلال الأزمة المالية العالمية في أواخر العقد الأول من الألفية، لعب دور "المنقذ" لعدد من المؤسسات المالية العملاقة، من بينها غولدمان ساكس وجنرال إلكتريك وسويس ري، في حين رفض إنقاذ بنك ليمان براذرز الذي انهار لاحقاً.

ثروة بافيت إلى الأبناء... لكن عبر المؤسسات

وبدلاً من توجيه التبرعات إلى مؤسسة غيتس، قرر بافيت توزيع الأسهم على المؤسسات الخيرية التي تديرها عائلته. وسيمنح 9 ملايين سهم من الفئة B إلى مؤسسة سوزان تومسون بافيت التي تحمل اسم زوجته الراحلة، فيما سيخصص مليون سهم من الفئة B لكل من المؤسسات الثلاث التي يديرها أبناؤه.

أعمال وشركات وارن بافيت يتنحى عن منصبه في بيركشير هاثاواي مع احتفاظه بالأسهم

وتشمل هذه المؤسسات: Sherwood Foundation التي تديرها ابنته سوزي بافيت، وتركز على دعم التعليم والمؤسسات غير الربحية في ولاية نبراسكا، وHoward G. Buffett Foundation التي يديرها ابنه هوارد بافيت، وتركز على الأمن الغذائي ومكافحة الاتجار بالبشر والحد من النزاعات، وNoVo Foundation التي يديرها ابنه بيتر بافيت، وتهتم بمشروعات التنمية المجتمعية في مدينة كينغستون بولاية نيويورك.

وقبل تنفيذ التبرعات، سيحوّل بافيت جزءاً من أسهمه من الفئة A، التي بلغ سعر السهم الواحد منها 744,850 دولاراً عند إغلاق جلسة الاثنين، إلى أسهم من الفئة B التي أغلقت عند 496.85 دولاراً للسهم. وبعد إتمام عملية التبرع الأخيرة، سيظل بافيت يمتلك 188,290 سهماً من الفئة A و1,162 سهماً من الفئة B في بيركشاير هاثاواي.

وتزامنت التطورات مع استمرار تراجع سهم بيركشاير هاثاواي بنحو 8% منذ إعلان بافيت في مايو/أيار من العام الماضي عزمه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في خطوة أنهت حقبة امتدت لأكثر من ستة عقود قاد خلالها واحدة من أنجح شركات الاستثمار في العالم. وبينما يؤكد بافيت أن هدفه النهائي هو توزيع كامل ثروته على الأعمال الخيرية، فإن استبعاد مؤسسة بيل غيتس لأول مرة منذ عشرين عاماً قد يكون التطور الأكثر إثارة في مسيرة أكبر برنامج تبرعات فردي عرفه العالم، ويطرح علامات استفهام حول مستقبل العلاقة بين اثنين من أبرز رموز العمل الخيري والاستثمار في العصر الحديث.