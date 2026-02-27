"باراماونت" تفوز بصفقة وارنر بعد انسحاب "نتفليكس"

- فازت "باراماونت سكاي دانس" بالاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري" بعد انسحاب "نتفليكس"، حيث قدمت عرضًا بقيمة 31 دولارًا للسهم مقارنة بعرض "نتفليكس" البالغ 27.25 دولارًا. - تضمن عرض "باراماونت" غرامة إنهاء بقيمة 7 مليارات دولار وتغطية رسوم 2.8 مليار دولار لـ"نتفليكس"، مع زيادة رأس المال إلى 45.7 مليار دولار وتمويل إضافي بقيمة 57.5 مليار دولار. - من المتوقع أن يواجه الاندماج تدقيقًا تنظيمياً في الولايات المتحدة وأوروبا، مع احتمال الطعن في الصفقة من قبل بعض الولايات مثل كاليفورنيا.

فازت شركة "باراماونت سكاي دانس" في معركة استمرت أشهراً للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، بعدما رفضت منصة البث العملاقة "نتفليكس"، يوم الخميس، رفع عرضها لشراء استوديو هوليوود العريق، وفق ما أفادت وكالة رويترز يوم الخميس. وقالت نتفليكس في بيان: "لقد كنا دائماً منضبطين، وعند السعر المطلوب لمعادلة أحدث عرض تقدّمت به باراماونت سكاي دانس. لم تعد الصفقة جذابة مالياً، ولذلك نرفض مطابقة عرض باراماونت".

وأكدت الشركة لـ"رويترز" انسحابها من المنافسة على شراء "وارنر براذرز ديسكفري"، فيما لا يزال يتعيّن على مجلس إدارة "وارنر براذرز" إنهاء الاتفاق مع "نتفليكس" واعتماد عرض "باراماونت سكاي دانس". وقال الرئيس التنفيذي لوارنر براذرز، ديفيد زاسلاف: "بمجرد أن يصوت مجلس إدارتنا لاعتماد اتفاق الاندماج مع باراماونت، سيؤدي ذلك إلى خلق قيمة هائلة لمساهمينا. نحن متحمسون لإمكانات الكيان المدمج بين باراماونت سكاي دانس ووارنر براذرز ديسكفري، ولا يمكننا الانتظار لبدء العمل معاً على سرد القصص التي تحرّك العالم". وواصلت "باراماونت" سعيها للاستحواذ على "وارنر براذرز"، إذ أطلقت حملة استحواذ عدائية لانتزاع الصفقة من "نتفليكس"، ونجحت الأسبوع الماضي في إعادة الشركة إلى طاولة المفاوضات مع احتمال تقديم عرض نقدي أعلى.

وفي وقت سابق، أعلنت "وارنر براذرز" أن عرض باراماونت المعدّل البالغ 31 دولاراً للسهم يتفوق على عرض نتفليكس البالغ 27.25 دولاراً للسهم لأصول البث والاستوديو التابعة للشركة. وقال مستشار لنتفليكس، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه أوصى الشركة بالانسحاب لأن الصفقة لم تعد منطقية اقتصادياً. وكان الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، تيد ساراندوس، قد ألمح في مقابلة بتاريخ 20 فبراير/ شباط إلى أن الشركة لن ترفع عرضها بشكل كبير، مؤكداً أن نتفليكس "مشتَرٍ منضبط للغاية".

وأضاف المستشار أن نتفليكس كانت تنافس مليارديراً أبدى استعداداً لدفع سعر تعتبره الشركة غير عقلاني، في إشارة إلى لاري إليسون؛ المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة أوراكل، ووالد الرئيس التنفيذي لباراماونت ديفيد إليسون. وقال المصدر: "لا جدوى من لعب لعبة التحدي مع شخص لن ينحرف عن مساره". وقفز سهم نتفليكس بأكثر من 10% بعد إعلانها عدم رفع عرضها.

تفاصيل التمويل

في عرضها المعدّل، رفعت باراماونت قيمة غرامة الإنهاء التي ستدفعها في حال فشل الصفقة بسبب عدم الحصول على الموافقات التنظيمية إلى سبعة مليارات دولار بدلاً من 5.8 مليارات دولار. كما وافقت على تغطية رسوم قدرها 2.8 مليار دولار يتعين على وارنر براذرز دفعها لنتفليكس مقابل الانسحاب من اتفاق الاندماج.

وسيلتزم صندوق إليسون بضخ 45.7 مليار دولار من رأس المال، ارتفاعاً من 43.6 مليار دولار سابقاً، بدعم من لاري إليسون، الذي وافق أيضاً على توفير تمويل إضافي لتلبية متطلبات الملاءة المصرفية لباراماونت. في المقابل، ستوفر كل من Bank of America Merrill Lynch وCiti وApollo تمويلاً بالدين بقيمة 57.5 مليار دولار، مقارنة مع التزام سابق بلغ 54 مليار دولار.

ورحّب المستثمر Ancora Holdings، الذي يمتلك حصة صغيرة في وارنر براذرز، بالعرض الجديد، معتبراً أن انسحاب نتفليكس أتاح للمساهمين الحصول على سيولة نقدية أكبر ومسار أكثر واقعية للحصول على الموافقات الحكومية، واصفاً الصفقة بأنها "مكسب للمساهمين وللصناعة على حد سواء".

مخاوف تنظيمية

ومن شأن اندماج "باراماونت مع "وارنر براذرز" توحيد استوديوهين كبيرين في هوليوود، ومنصتي البث HBO Max وParamount+، إضافة إلى مؤسستين إخباريتين هما "سي.أن.أن." و"سي.بي.أس". ورغم ارتباط عائلة إليسون بعلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يُرجّح أن تواجه الصفقة تدقيقاً احتكارياً في واشنطن ودول أخرى، إضافة إلى ولايات أميركية مثل كاليفورنيا.

وقال محللو شركة TD Cowen إن الموافقة الفيدرالية تبدو مرجحة في ظل البيئة السياسية الحالية، لكن من المحتمل أن تسعى بعض الولايات، خصوصاً المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، إلى الطعن في الصفقة، كما قد يكون للجهات التنظيمية الأوروبية رأي فيها. وقال بونتا إن الصفقة لم تُحسم بعد، مضيفاً: "لم تجتز هاتان الشركتان العملاقتان في هوليوود التدقيق التنظيمي بعد، إذ يجرى حالياً تحقيق مفتوح من قبل وزارة العدل في كاليفورنيا، ونعتزم إجراء مراجعة صارمة."

وتملك الولايات صلاحية رفع دعاوى لعرقلة الصفقات، رغم أن وزارة العدل الأميركية تمتلك الموارد الكبرى للقيام بذلك. كما أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بينهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز وريتشارد بلومنثال، عن مخاوفهم من احتمال تأثر الموافقة على الصفقة باعتبارات سياسية.

(رويترز)