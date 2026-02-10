باراماونت ترفع الرهان في معركة وارنر لإفشال صفقة نتفليكس

- باراماونت سكايدانس تعزز عرضها للاستحواذ على أصول وارنر براذرز ديسكفري، مقدمة حوافز مالية ضخمة تشمل رسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار وتكاليف إعادة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، في محاولة لإقناع المساهمين بالانقلاب على الصفقة مع نتفليكس. - كشفت باراماونت عن رسوم الوقت بقيمة 25 سنتاً للسهم لكل ربع سنة يتأخر فيه إغلاق الصفقة بعد 31 ديسمبر، لطمأنة المساهمين ضد التأخير التنظيمي، مستندة إلى رهان على موافقة تنظيمية أسرع من نتفليكس. - المواجهة تتجاوز الأرقام، حيث تسعى نتفليكس لتعزيز نفوذها في سوق البث، بينما ترى باراماونت أن دمج أصول وارنر سيخلق كياناً قادراً على منافسة عمالقة البث والتكنولوجيا.

اشتعلت المنافسة على أصول وارنر براذرز ديسكفري بعدما عززت باراماونت سكايدانس (Paramount Skydance) عرضها الجريء في محاولة لإقناع المساهمين بالانقلاب على الصفقة المتفق عليها مع نتفليكس، مقدّمة حزمة حوافز مالية ضخمة لتغيير مسار الصفقة. وأعلنت باراماونت، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة لتحمّل رسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار، وهي المبالغ التي سيتعين على وارنر دفعها لنتفليكس إذا قررت فسخ الاتفاق القائم مع عملاق البث. كما تعهدت بدفع 1.5 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف إعادة تمويل ديون وارنر، في إشارة واضحة إلى جدّيتها واستعدادها لتحمّل كلفة المواجهة، وفق تفاصيل أوردتها بلومبيرغ.

ولتعزيز جاذبية عرضها، كشفت باراماونت أنها ستدفع ما يُعرف برسوم الوقت (Ticking Fee) بقيمة 25 سنتاً للسهم عن كل ربع سنة يتأخر فيه إغلاق الصفقة بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول، في خطوة تهدف إلى طمأنة المساهمين بأن التأخير التنظيمي، إن حصل، فلن يكون على حسابهم. وكان مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري قد فاجأ السوق عندما وافق على بيع استديوهات الشركة وخدمة البث "إتش بي أو ماكس" (HBO Max) إلى نتفليكس مقابل 27.75 دولاراً للسهم، أي نحو 82.7 مليار دولار.

لكن باراماونت، بقيادة ديفيد إليسون، لم تستسلم، وبدأت منذ أشهر تحركاً مكثفاً لإفشال الصفقة عبر التواصل المباشر مع المساهمين، مستندة إلى رهان أساسي هو الحصول على موافقة تنظيمية أسرع من نتفليكس. وفي هذا السياق، أكدت الشركة أنها استجابت للطلب الثاني من وزارة العدل الأميركية للحصول على معلومات إضافية حول الصفقة، وهي خطوة إجرائية مهمة تُتيح مهلة عشرة أيام أمام الجهات التنظيمية للرد. وإذا تجاوزت باراماونت هذه المرحلة من دون اعتراضات جوهرية، فستستخدم ذلك ورقة ضغط لإقناع مساهمي وارنر بالتصويت ضد عرض نتفليكس.

ولا تتعلق المواجهة بالأرقام فقط، بل بإعادة رسم خريطة صناعة الترفيه. فاستحواذ نتفليكس على استديوهات وارنر وإتش بي أو ماكس سيمنحها مكتبة محتوى ضخمة ونفوذاً غير مسبوق في سوق البث. وفي المقابل، ترى باراماونت أن دمج أصول وارنر ضمن مجموعتها سيخلق كياناً تقليدياً-رقمياً قادراً على منافسة عمالقة البث والتكنولوجيا.