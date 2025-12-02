"بابا" ديل يفتح محفظته على نيّة ترامب... حسابات لـ25 مليون طفل أميركي

- أطلق مايكل ديل وزوجته سوزان مبادرة "استثمر في أميركا" لدعم 25 مليون طفل أميركي بمبلغ 250 دولار لكل طفل، ضمن إطار قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل" الذي أطلقته إدارة ترامب، والذي يتعهد بتقديم 1000 دولار لكل مولود بين 2025 و2028. - المبادرة لاقت ترحيباً واسعاً، حيث ارتفع سهم "ديل تكنولوجيز" بنسبة 4% واحتفل ترامب بالخبر. الحسابات تُستثمر في صناديق منخفضة الكلفة وتنمو حتى عمر 18 عاماً، معفاة من الضرائب. - براد غيرستنر يدعم منظمة "إنفست أميركا" لمكافحة فجوة الثروة. تبرعات ديل وزوجته ارتفعت بشكل كبير، حيث قدمت مؤسستهما أكثر من 2.9 مليار دولار لدعم الأطفال.

يبدو أن مايكل ديل الثري، صاحب الـ148 مليار دولار حسب مؤشر بلومبيرغ، قد وصل إلى مرحلة في حياته أصبح فيها التبرع بمبلغ 6.25 مليارات دولار شبيهاً عنده بشراء فنجان قهوة. فالرجل وزوجته سوزان استيقظا صباحاً وقررا ببساطة أن 25 مليون طفل أميركي يحتاجون "دفشة" نحو المستقبل، فوزّعا على كل واحد 250 دولاراً ضمن مبادرة "استثمر في أميركا" (Invest America) أو "حسابات ترامب" (Trump accounts)، وهي المبادرة نفسها التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل" (One Big Beautiful Bill Act)، وتوعّد المواليد بين 2025 و2028 بمبلغ 1000 دولار لكل طفل.

لكن "بابا" ديل لم ينتظر المواليد الجدد، فاستبق مجيء "بابا نويل"، وقال: "طيب، ماذا عن بقية الأولاد؟"، فموّل حسابات 25 مليون طفل دون سن العاشرة، مع استهداف للرموز البريدية التي يقل فيها الدخل الوسطي عن 150 ألف دولار، بما يعني تغطية نحو 80% من أطفال أميركا في هذا العمر. الحكومة بدورها ستبدأ البرنامج رسمياً في الرابع من يوليو/تموز 2026، إذ يستطيع الأهل وضع 5000 دولار سنوياً في الحساب، فيما يمكن للشركات إضافة 2500 دولار من دون أي تأثير ضريبي، وطبعاً التبرعات "الخيرية"، مثل شيك ديل المنتفخ، لا تُحتسب ضمن السقف.

ولم يكن مفاجئاً أن سارع الرئيس ترامب إلى الاحتفال بالخبر، فنشر على منصة "تروث سوشال" (Truth Social) الرسالة الرئاسية عميقة الفلسفة: "شخصان عظيمان. أحب ديل!!!" (TWO GREAT PEOPLE. I LOVE DELL). أما وول ستريت، فبدت ممتنة بدورها، إذ ارتفع سهم "ديل تكنولوجيز" (Dell Technologies) بنسبة 4% قبل الظهر.

ولأن المشهد لا يكتمل من دون بعض "الوجاهة المؤسسية"، حضر ديل سابقاً مائدة مستديرة ضمن حدث "استثمر في أميركا" إلى جانب أسماء ضخمة مثل ديفيد سولومون من "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) ودارا خسروشاهي من "أوبر" (Uber)، وهناك تباهى ترامب بأن فكرة الحسابات كانت "من أفكار مايكل".

أما طريقة عمل الحسابات نفسها فهي أقرب إلى حمية مالية طويلة الأمد، إذ يُستثمر المال في صناديق منخفضة الكلفة، وينمو بهدوء حتى يصبح عمر الطفل 18 عاماً، وعندها يمكنه استخدامه للدراسة أو شراء منزل أو إطلاق مشروعه، أو حتى شراء أول لابتوب ديل تكريماً لصاحب الفكرة. وللشفافية، الأرباح معفاة من الضرائب خلال الاستثمار، لكنها خاضعة للضريبة عند السحب، ما يعني أن الحكومة تتمنى لك مستقبلاً مشرقاً، لكن بدون مبالغة.

ووراء الكواليس، يقف المستثمر براد غيرستنر مؤسس "ألتيميتر كابيتال" (Altimeter Capital) الذي أطلق منظمة "إنفست أميركا" غير الربحية عام 2023، لمكافحة اتساع فجوة الثروة. وبحسب بلومبيرغ، يعتقد الرجل أن الحسابات ستغيّر المصير المالي لمن "تُركوا خلف الرَكب"، وتتيح للشركات والكنائس والمعابد وكل مواطن لديه نية طيبة، الإضافة إلى هذه الحسابات وكأنها حصّالة رقمية وطنية.

طبعاً، من يعرف قصة ديل يعلم أنه ليس غريباً عن هذا النوع من "الرّهان على المستقبل". فقد كتب على صفحته في "لينكد إن" (LinkedIn): "بدأت شركة ديل عام 1984 بـ1000 دولار في غرفة سكن جامعي". واليوم، يمتلك هو وزوجته نحو 40% من "ديل تكنولوجيز"، إضافة إلى حصة كبيرة في "برودكوم" (Broadcom) بعد صفقتها مع "في إم وير" (VMware) عام 2023، وهي عملية أدت إلى ارتفاع سهم "برودكوم" بنحو 300% منذ ذلك الوقت بفضل ذكاء اصطناعي يبدو أنه يعمل لصالحه أكثر مما يعمل لصالح نفسه.

أما الجانب الخيري، فحدّث ولا حرج: تبرعات الزوجين ارتفعت من 57 مليون دولار سنوياً بين 2020 و2022 إلى 3.6 مليارات دولار في 2023، بينها 1.7 مليار دولار من أسهم "برودكوم"، فيما بلغ مجموع تبرعات 2024 نحو 1.45 مليار دولار. وحتى الآن، قدّمت مؤسسة "مايكل أند سوزان ديل" (Michael & Susan Dell) أكثر من 2.9 مليار دولار لدعم الأطفال عبر المنح وتطوير المدارس والمستشفيات.