بأداء موثوق وسعر معقول... أفضل السيارات المستعملة لنوفمبر 2025

- في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، أصبحت السيارات المستعملة خيارًا ذكيًا يجمع بين الأداء المضمون والسلامة العالية، حيث تقدم مؤسسة "كونسيومر ريبورتس" قائمة بأفضل السيارات المستعملة بناءً على اختبارات شاملة وبيانات موثوقية. - تشمل القائمة طرازات متنوعة مثل مازدا 6 وتويوتا كورولا ومازدا CX-5، التي تقدم توازنًا بين القيمة والسعر والتجهيزات الحديثة، مما يجعلها خيارات مثالية للمستهلكين الباحثين عن الجودة بأسعار معقولة. - ينصح الخبراء بالتحقق من سجل الصيانة والتاريخ الميكانيكي للسيارة وإجراء فحص فني مستقل قبل الشراء، لضمان تجربة قيادة مطمئنة تدوم لسنوات.

في زمن تقلّب الأسعار الذي تزداد فيه تكاليف شراء السيارات الجديدة، باتت سوق السيارات المستعملة وجهة مفضّلة لملايين الباحثين عن الجودة بسعرٍ معقول. ويؤكد خبراء مؤسسة "كونسيومر ريبورتس" (Consumer Reports) الأميركية أنّ خيار السيارة المستعملة لم يعد مجرّد حلٍّ مؤقت، بل استثمار ذكي يجمع بين الأداء المضمون والسلامة العالية.

وفي هذا الصدد، تنقل المنظمة عن أليكس كنيزيك، المدير المساعد لتطوير اختبارات السيارات فيها، قوله إن "الأسعار التاريخية المرتفعة للسيارات الجديدة دفعت بالمستهلكين إلى التوجّه نحو السوق المستعملة، لكن ذلك لا يعني التضحية بالأمان أو الاعتمادية أو الاقتصاد في الوقود". ولهذا السبب أطلقت المؤسسة قائمتها الجديدة لأفضل السيارات المستعملة، بعد اختبارها الشامل ومراجعة بيانات موثوقيتها وأدائها على الطرق.

وتشمل القائمة عشرة طرازات متنوّعة تغطي فئات السيدان والـSUV والسيارات المستعملة الرياضية، اختيرت بناء على توازنٍ بين القيمة والسعر والتجهيزات الحديثة. فعلى سبيل المثال، تتصدر مازدا 6 (Mazda6) فئة السيارات تحت 10 آلاف دولار بفضل متانتها وكفاءتها في استهلاك الوقود، فيما تُعتبر تويوتا كورولا (Toyota Corolla) خياراً آمناً وموثوقاً لمن يبحث عن سيدان عملية تحت 15 ألف دولار.

أما من يفضّل سيارات الدفع الرباعي، فقد جاءت مازدا (Mazda CX-5) ضمن أفضل الخيارات تحت 15 ألف دولار، بينما تقدم كيا سبورتاج (Kia Sportage) وتويوتا راف 4 هايبرد (Toyota RAV4 Hybrid) مزيجاً متوازناً من الراحة والتكنولوجيا في فئة السيارات المستعملة الرياضية الهجينة، دون تجاوز عتبة الـ20 ألف دولار.

ولمحبي السيارات العائلية، تتألق مازدا (Mazda CX-9) بثلاثة صفوف من المقاعد، تليها لكزس إن إكس (Lexus NX) التي تمنح فخامة الأداء الياباني ضمن فئة السيارات الفاخرة المستعملة. أما عشّاق المغامرة، فيجدون في تويوتا تاكوما (Toyota Tacoma) البيك أب الأنسب للطرق الوعرة، بينما تبقى مازدا إم إكس-5 مياتا (Mazda MX-5 Miata) أيقونة المتعة في القيادة الرياضية بسعرٍ لا يتجاوز 20 ألف دولار.

وما يميّز هذه النماذج أنّها جمعت بين الجودة الموثوقة والميزات الحديثة، مع أسعارٍ أقلّ بآلاف الدولارات مقارنة بنظيراتها الجديدة. وهكذا تبرهن السوق المستعملة، مجدداً، على أنّ الذكاء في الشراء لا يعني دوماً إنفاق المزيد، بل معرفة أين تكمن القيمة الحقيقية.

ويختتم خبراء المؤسسة تقريرهم التصنيفي هذا بنصيحة مهمة لكل من يرغب في اقتناء سيارة مستعملة، ومفادها أن عليه أن يتحقق دوماً من سجلّ الصيانة، والتاريخ الميكانيكي للسيارة، ويطلب فحصاً فنياً مستقلاً قبل إتمام الشراء. فحتى السيارات الموثوقة قد تُخفي عيوباً غير ظاهرة، كما يُنصح بمقارنة الأسعار عبر أكثر من مصدر لتجنّب المبالغة في التقدير. وفي النهاية، فإن التأنّي والدقّة في الاختيار هما مفتاح شراء ناجح، وتجربة قيادة مطمئنة تدوم لسنوات.