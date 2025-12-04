- تدخلت وزارة الخزانة الأميركية لعرقلة صفقة استحواذ غونفور على أصول لوك أويل، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي لغونفور وإعادة هيكلة ملكيتها لتجنب الحساسيات السياسية. - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لوك أويل، مما أثر على أصولها الدولية وأدى إلى إعلان "القوة القاهرة" في حقل غرب القرنة 2 بالعراق. - بدأت شركات أميركية مثل إكسون موبيل التفاوض للاستحواذ على حصة لوك أويل في الحقل، مع تدخل الحكومة العراقية لضمان استمرار الإنتاج واستقرار الإيرادات النفطية.

شهدت أسواق الطاقة الدولية خلال الأيام الماضية واحدة من أكبر التحولات في ملف ملكية الأصول النفطية خارج روسيا، بعد انهيار صفقة استحواذ شركة غنفور السويسرية على الأصول الدولية لشركة لوك أويل الروسية بتدخل مباشر من وزارة الخزانة الأميركية التي رفضت تمرير الصفقة، ووصفت غنفور بأنها "دمية للكرملين"، إلى جانب ضغوط من ممولين وشركاء تجاريين، وهو ما دفع الشريك المؤسس وأكبر مالك في الشركة السويسرية، ورئيسها التنفيذي توربيورن تورنكفيست، إلى إعلان استقالته بشكل مفاجئ. وبالتزامن مع ذلك كشفت مصادر رسمية عراقية، أول أمس الثلاثاء، أن شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون موبيل دخلت في محادثات رسمية مع وزارة النفط العراقية للتفاوض على شراء حصة 75% التي تمتلكها لوك أويل الروسية في حقل غرب القرنة 2، وفق وكالة رويترز، وهو ما يعكس تحولا كبيرا في سباق السيطرة على أصول الطاقة الحيوية.

وخلال الشهرين الماضيين، فرضت الولايات المتحدة واحدة من أوسع الحزم العقابية على شركة لوك أويل، في سياق الضغط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج الشركة ضمن لائحة الكيانات المحظور التعامل معها، معتبرة أن عملياتها الخارجية قد تمنح موسكو منفذا ماليا غير مباشر. وبحسب رويترز، فإن العقوبات شملت تقييد تعاملات لوك أويل المصرفية وحظر عقود التوريد والتشغيل، ما أدى إلى اضطرابات متزايدة في أصولها الدولية، بما في ذلك مصفى بورغاس في بلغاريا، وحقول نفطية في الشرق الأوسط. كما ذكرت الوكالة أن القيود المالية عطلت قدرة الشركة على تسديد مستحقات حقل غرب القرنة 2 في العراق، وهو ما دفعها لاحقا إلى إعلان حالة "القوة القاهرة"، في أكبر تداعيات مباشرة للحزمة الأميركية الأخيرة على شركات الطاقة الروسية.

اعتراض أميركي

وقالت "فايننشال تايمز"، أمس الأربعاء، إن قرار استقالة الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الأولية السويسرية (غونفور)

توربيورن تورنكفيست جاء بعد أسابيع من الضغوط التي تعرضت لها شركة غونفور السويسرية من جانب المصارف الدولية وشركاء التمويل والتوريد، الذين أبلغوا الشركة بأن استمرار ارتباطها بقيادة تورنكفيست قد يعقد تعاملاتها المالية، خاصة بعد رفض الخزانة الأميركية اعتماد صفقة شراء أصول لوك أويل. وأوضحت الصحيفة أن الشركات الممولة رأت أن نبرة الاعتراض الأميركية، التي وصلت حد وصف غونفور بأنها "دمية للكرملين"، أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام قدرة الشركة على تنفيذ صفقات في أسواق الطاقة الغربية، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بإعادة هيكلة الملكية.

وأعلنت غونفور، بحسب بيان نقلته فايننشال تايمز، أن تورنكفيست سيبيع حصته البالغة 86% إلى مجموعة من 60 من كبار موظفي الشركة، عبر صفقة داخلية تمول بقرض طويل الأجل يمتد لعشر سنوات. ووصفت الشركة هذه العملية بأنها إعادة ضبط نهائية لهويتها المؤسسية، مؤكدة أن ملكيتها ستقتصر من الآن فصاعدا على موظفيها دون مشاركة أي أطراف خارجية، وذلك لتجنب أي حساسيات سياسية قد تمنعها من التوسع داخل السوق الأميركية. كما أعلنت الشركة تعيين غاري بيدرسن، رئيس أعمالها في الأميركيتين، رئيسا تنفيذيا جديدا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة لدى الجهات الأميركية الممولة.

وتعد لوك أويل واحدة من أكبر شركات الطاقة في روسيا والعالم، ويمثل نشاطها ركيزة أساسية في هيكل الصناعة النفطية الروسية منذ تأسيسها في أوائل التسعينيات. وتصنف الشركة ثاني أكبر منتج نفطي في روسيا بعد "روسنفت"، كما تعد أكبر شركة نفط خاصة في البلاد من حيث الاحتياطيات والإنتاج والتوسع الدولي. وتبلغ القيمة السوقية التقديرية للشركة ما بين 45 و50 مليار دولار وفق بيانات ما قبل العقوبات، فيما تمتلك محفظة واسعة من الأصول تشمل حقولا في روسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى ثلاث مصاف في أوروبا وشبكة تسويق واسعة. وتساهم لوك أويل بنسبة تراوح بين 2% و3% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في عملياتها مؤثرًا على الأسواق الدولية، خصوصًا مع توسعها في أسواق الطاقة الأوروبية والآسيوية قبل العقوبات الأميركية الأخيرة التي أضعفت قدرتها على العمل خارج روسيا.

انهيار الصفقة

وقال موقع "إنرجيا إل جورنالي" الإيطالي، المتخصص في شؤون الطاقة، إن شركة غونفور تقدمت بعرض قيمته 22 مليار دولار لشراء أصول لوك أويل الدولية، وعلى رأسها حصة 75% في حقل غرب القرنة 2 بالعراق. إلا أن وزارة الخزانة الأميركية رفضت السماح بتمرير الصفقة، مؤكدة في بيان رسمي أن أي عملية شراء قد تسمح لروسيا بالاستفادة غير المباشرة من عائدات النفط الخارجي أو الالتفاف على العقوبات ستكون مرفوضة بالكامل. وأوضح البيان أن أي طرف يظهر ارتباطا بالمصالح الروسية، سواء كان مباشرا أو تاريخيا، لن يحصل على رخصة للتعامل في أصول تابعة لشركات روسية خاضعة للعقوبات. وأفاد تقرير الموقع الإيطالي بأن انسحاب غونفور أدى إلى انهيار الصفقة، فيما أعلنت لوك أويل القوة القاهرة في حقل غرب القرنة 2 بعد توقف المدفوعات المالية، وقد بادرت الحكومة العراقية إلى دفع رواتب العاملين المحليين بشكل مباشر لضمان استمرار الإنتاج. ويعد الحقل من أكبر الأصول النفطية في العراق والعالم، إذ ينتج أكثر من 400 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 0.5% من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.

وتضيف رويترز أن الوضع تطور سريعا بعد انسحاب غونفور، إذ بدأت شركات أميركية كبرى التواصل مع السلطات العراقية للاستحواذ على حصة لوك أويل. وأكدت الوكالة، نقلا عن خمسة مصادر عراقية رسمية، أن شركة إكسون موبيل تقدمت بطلب رسمي لوزارة النفط لإبداء اهتمامها بالحصول على الحصة البالغة 75% في الحقل. وأوضحت الوكالة أن الخزانة الأميركية منحت الشركات الراغبة في التفاوض مع لوك أويل مهلة زمنية حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لإبرام تفاهمات أولية، على أن يتطلب أي اتفاق نهائي موافقة منفصلة. وتشير البيانات التي نشرتها رويترز إلى أن الحقل يمثل نحو 9% من إجمالي إنتاج العراق، وهو ما يجعله أحد أكثر الحقول حساسية في سياسة الطاقة الوطنية.

خيار العراق المفضل

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في شركة نفط البصرة أن إكسون هي الخيار المفضل للعراق، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك القدرات الفنية والخبرة التشغيلية اللازمة لإدارة حقل بهذا الحجم والتعقيد. وأوضحت رويترز أن العراق وجه دعوات رسمية لعدد من الشركات الأميركية الأخرى، بينها شيفرون، للمشاركة في عملية تنافسية لاختيار المشغل الجديد للحقل، بعدما أصبحت مغادرة لوك أويل أمرا واقعا. كما أكدت رويترز أن الحكومة العراقية تدخلت خلال الأسابيع الأخيرة لتجنب تعطل الإنتاج، بعد توقف المدفوعات المخصصة للشركة الروسية، حيث ضخت بغداد تمويلا إضافيا لدفع رواتب العاملين والحفاظ على استقرار الإنتاج. وأوضحت أن استمرار الإنتاج في الحقل يعد أولوية قصوى لوزارة النفط، لأن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط لتمويل موازنته السنوية. وتعتبر شركة غونفور أن عملية إعادة الهيكلة الحالية خطوة ضرورية لفتح الباب أمام توسعها داخل الولايات المتحدة، خاصة أنها تمتلك أصولا في ولايات أميركية عدة، وتحتاج إلى استعادة ثقة الجهات الرقابية والمصرفية، وأن خروج تورنكفيست من المشهد كان مطلبا متكررا من مؤسسات مالية ربطت استمرار علاقاتها مع الشركة بتغيير جذري في هيكل الملكية، بحسب فايننشال تايمز.