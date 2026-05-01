انهيار سبيريت إيرلاينز الأميركية وشيك... التصفية بعد فشل الإنقاذ؟

- تواجه سبيريت إيرلاينز انهيارًا ماليًا بعد فشل مفاوضات إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار، حيث لم تحظَ الخطة بتوافق حكومي وواجهت رفضًا من حاملي السندات، مما أدى إلى تصفية أسطولها تدريجيًا. - تعاني الشركة من ضغوط مالية متراكمة بسبب نموذج أعمالها القائم على الأسعار المنخفضة، وارتفاع أسعار الوقود بعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على خطط إعادة الهيكلة. - كانت سبيريت محور صراع استحواذ بين جيتبلو وفرونتير، لكن الصفقة أُجهضت لدعم المنافسة، مما يعكس تجربة رايان إير في أوروبا.

تستعد شركة الطيران الأميركية منخفضة التكلفة سبيريت إيرلاينز (Spirit Airlines) لإيقاف عملياتها بشكل كامل، في ظل انهيار مفاوضات إنقاذ مالي كان يُعوَّل عليها لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال حصرياً عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة.

وكانت الشركة تأمل في الحصول على حزمة دعم حكومية بقيمة 500 مليون دولار، تمنحها سيولة عاجلة مقابل أدوات مالية قابلة للتحويل إلى حصة قد تصل إلى 90% من أسهمها. إلا أن الخطة لم تحظَ بتوافق داخل الإدارة الأميركية، كما واجهت رفضاً من بعض حاملي السندات الذين اعتبروا أنها ستضر بمصالحهم. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الخلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت دوراً في تعطيل الصفقة، إلى جانب تصلّب موقف الدائنين، ما أدى في النهاية إلى فشل مسار الإنقاذ.

وفي ظل هذا الانهيار المالي، تتجه سبيريت إيرلاينز إلى تصفية أسطول طائراتها وإغلاق عملياتها تدريجياً، في وقت لم يُحسم فيه بعد الجدول الزمني الدقيق للتوقف الكامل. وتواجه الشركة ضغوطاً متراكمة منذ فترة، بعد دخولها في إجراءات حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 (Chapter 11) أكثر من مرة، نتيجة نموذج أعمالها القائم على الأسعار المنخفضة جداً والرسوم الإضافية، وهو النموذج الذي فقد زخمه مع اشتداد المنافسة في قطاع الطيران الأميركي.

وقد تعرضت سبيريت إيرلاينز لضربة قوية بعد سنوات من الخسائر وتراكم الديون، ما أجبرها على تقليص أسطولها والتركيز على أسواق محددة مثل ديترويت وأورلاندو وفورت لودرديل، في محاولة للبقاء على قيد الحياة. وقد لعب ارتفاع أسعار وقود الطائرات دوراً حاسماً في تسريع الانهيار، خصوصاً بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار وقود الطائرات، وأربك خطط إعادة الهيكلة التي كانت الشركة تفاوض عليها مع دائنيها.

وكانت سبيريت إيرلاينز قد شكّلت في وقت سابق محور صراع استحواذ بين شركتي جيتبلو إيروايز (JetBlue Airways) وفرونتير إيرلاينز (Frontier Airlines)، قبل أن تفوز جيتبلو بعرض استحواذ بلغت قيمته 3.8 مليارات دولار، غير أن الصفقة أُجهضت لاحقاً بعد أن طعنت فيها وزارة العدل الأميركية، معتبرة أن بقاء الشركة مستقلة يخدم المنافسة ويعزز خيارات المسافرين منخفضي التكلفة، وهو ما أيدته محكمة فيدرالية عام 2024.

كما تستحضر قصة سبيريت إيرلاينز تجربة شركة رايان إير (Ryanair) في أوروبا، التي ألهمت نموذجها القائم على تذاكر رخيصة مقابل رسوم إضافية، وهو نموذج أحدث ثورة في قطاع الطيران منخفض التكلفة قبل أن يبدأ بالتراجع تحت ضغط التكاليف والمنافسة.