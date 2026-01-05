- تعاني إيطاليا من أزمة ديموغرافية حادة مع انخفاض معدلات المواليد، مما أثر سلباً على الاقتصاد وقطاع الطفولة، حيث أغلقت آلاف الشركات وتقلصت فرص العمل. - البيانات تشير إلى تراجع بنسبة 15.7% في عدد الشركات النشطة بقطاع الطفولة منذ 2014، وانخفاض بنسبة 32.7% في الشركات المنتجة للألعاب وعربات الأطفال خلال عقد. - الأزمة تؤدي إلى تغييرات هيكلية في السوق، مع تراجع الطلب على المنتجات الأساسية وزيادة الإنفاق على المنتجات المتميزة، بينما يظهر إقليم كامبانيا كاستثناء بفضل البنية السكانية الشابة.

تتجاوز أزمة التراجع الديموغرافي في إيطاليا كونها مسألة اجتماعية، لتتحول إلى عامل ضغط اقتصادي مباشر يضرب قطاعات إنتاجية كاملة، في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالطفولة. فمع استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بدأت ملامح شتاء ديموغرافي قاسٍ تتجسد في إغلاق آلاف الشركات، وتقلص فرص العمل، وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد. وخلال العقد الأخير، تكبّد قطاع منتجات الأطفال خسائر فادحة تعكس بدقة مسار الانكماش السكاني، من الألعاب إلى عربات الأطفال والملابس، في وقت تحاول فيه بعض الأقاليم، وعلى رأسها جنوب البلاد، مقاومة هذا المسار بفعل عوامل ثقافية واجتماعية، وإن كانت غير كافية لوقف النزيف على المستوى الوطني.

ويلقي الشتاء الديموغرافي الذي تشهده إيطاليا بظلاله الكثيفة على قطاعات اقتصادية واسعة، ويُعد قطاع منتجات الطفولة من بين الأكثر تضرّراً. فخلال السنوات العشر الماضية، اختفى نحو 3,300 مشروع من هذا القطاع، فيما بلغت الخسائر في الصناعات التحويلية المتخصّصة ذروتها عند حدود 33%، في انهيار يعكس على نحوٍ شبه كامل التراجع الحاد في عدد المواليد. وترسم البيانات التي نشرها اتحاد الغرف التجارية الإيطالية، استناداً إلى قاعدة بيانات مركز تحليلات الشركات وسجلات المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS)، صورة مقلقة: فحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ عدد الشركات النشطة في القطاعات الرئيسية لاقتصاد الطفولة 17,626 شركة، أي أقل بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2014.

غير أن الضربة الأقسى كانت من نصيب الصناعات التحويلية المتخصّصة، إذ تراجع عدد الشركات المنتجة للألعاب وعربات الأطفال إلى 1,052 شركة فقط، بانخفاض قدره 32.7% خلال عقد واحد. ويجسد قطاع الألعاب وحده حجم الأزمة. ففي عام 2014، كانت تعمل في إيطاليا 3,163 شركة توظف أكثر من 4,200 عامل، بينما لم يتبقَّ اليوم سوى 1,028 شركة يعمل فيها نحو 1,500 موظف. وفي هذا السياق، سجل إقليم لومبارديا تراجعاً من 602 إلى 283 شركة نشطة، وإقليم إميليا-رومانيا من 420 إلى 103 شركات، ما يعكس تآكلاً صناعياً في مناطق كانت تُعد تاريخياً محركات للإنتاج.

أما أوضاع قطاع عربات الأطفال فتبدو أكثر مأساوية. فمن 59 شركة عام 2014، يعمل بها أكثر من ألف موظف، انخفض العدد إلى 24 شركة فقط، يقل عدد العاملين فيها عن 700. وتشمل هذه الشركات علامات تجارية عريقة للمصنوعات الإيطالية، باتت اليوم تكافح من أجل البقاء، عالقة بين تراجع الطلب المحلي وضغط المنافسة الصينية، التي تفاقمت حدتها بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي المجمل، انخفض عدد العاملين في قطاع الطفولة إلى 30,477 شخصاً، أي أقل بنسبة 6.7% مقارنة بعشرة أعوام مضت، مع تراجع أكثر حدة في الصناعات التحويلية بلغ 26.4%. وذكر تقرير نشره موقع أخبار "تي جي كوم 24" التابع لشبكة "ميدياست" الإعلامية الإيطالية بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، تحت عنوان "مهود خاوية، وشركات مغلقة: الانهيار الديموغرافي يلغي 3300 شركة في قطاع الطفولة"، أن خلف هذه الإحصائيات واقعاً ديموغرافياً قاسياً. فاعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، بلغ عدد الأطفال المحتملين في الفئة العمرية بين 0 و10 أعوام نحو 4.84 ملايين، مقابل 6.05 ملايين قبل عشر سنوات، أي بتراجع يفوق 1.21 مليون طفل (-20%). وكان الانخفاض أشد وضوحاً بين الرضع دون عام واحد، إذ بلغ 25.5%.

ونقل التقرير عن رئيس مركز معلومات اتحاد الغرف التجارية، أنطونيو سانتوكونو، قوله لصحيفة "إل سولي 24 أوري"، إنّ "الظواهر الهيكلية مثل المهود الخاوية تخلّف آثاراً تمتد عبر المنظومة الاقتصادية بأسرها"، مضيفاً أن "قطاع الطفولة يتأثر أيضاً بتحولات عميقة أخرى، من توسع التجارة الإلكترونية إلى انتشار منصات إعادة البيع بين الأفراد"، وتابع الموقع أن الأزمة السكانية تُترجم مباشرة إلى تراجع في الاستهلاك. ففي عام 2024، أنفق الإيطاليون 111.6 مليار يورو على السلع غير الغذائية، بزيادة طفيفة قدرها 0.6% مقارنة بعام 2023، إلّا أن قطاعي القرطاسية (-2.9%) والألعاب (-3.4%) سجلا تراجعاً ملحوظاً، وفق مرصد السلع غير الغذائية التابع لمنظمة GS1 إيطاليا.

وبينما حملت الأسابيع الأخيرة قبل عيد الميلاد إشارات أمل محدودة، مع توقعات بإغلاق أقل سلبية لعام 2025، أشارت رابطة مصنّعي ألعاب الأطفال إلى نمو نسبته 6.8% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ولا يختلف وضع ألبسة الأطفال كثيراً. فقد أنهى قطاع الملابس المخصّصة للأطفال (حتى 14 عاماً) عام 2024 بإيرادات بلغت 3.1 مليارات يورو، بانخفاض 4.4%، بحسب تقديرات شعبة الموضة في اتحاد الصناعات الإيطالي، كما تراجعت قيمة الإنتاج بنسبة 4.8%، والاستهلاك المحلي بنسبة 1.5%، مع فجوة تبلغ 5.5% مقارنة بعام 2019.

وعلى صعيد التوزيع، أُغلق خلال عقد واحد أكثر من 1,032 متجراً لملابس الأطفال والرضع، إضافة إلى 1,751 متجراً للألعاب. ولفت التقرير إلى أن إقليم كامبانيا يبرز وسط هذا المشهد القاتم بوصفه استثناء نسبياً. ففي حين يبلغ متوسط الأعمار في إيطاليا 46.9 عاماً، ولا تتجاوز نسبة من هم دون 14 عاماً 11.9% من السكان، يسجل كامبانيا متوسط عمر قدره 44.5 عاماً، وهو أقل حتى من المتوسط الأوروبي. ويؤكد مؤشر الشيخوخة هذا الفارق، مع 161 مسناً لكل 100 طفل في كامبانيا، مقابل 283 في ليغوريا، الإقليم الأكثر شيخوخة في البلاد. ويعزو الخبراء هذا الصمود النسبي إلى مزيج من العوامل، من بينها البنية السكانية الشابة تاريخياً، وارتفاع معدلات الأمومة المبكرة، واستمرار القيم الأسرية التقليدية.

من جهته، قال المحلّل الجيوسياسي في مؤسسة "ميد-أور" الإيطالية للأبحاث ومجلة "فورميكي"، إيمانويلي روسّي، إنّ "انهيار معدل المواليد في إيطاليا بات عاملاً هيكلياً يحمل مؤثرات اقتصادية يمكن قياسها". ورأى روسّي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة تراجع المواليد لا تؤدي إلى تقليص الطلب فحسب، بل إلى إعادة تشكيله. لم يعد قطاع الطفولة سوقاً جماهيرياً واسعاً، بل بات سوقاً أكثر استقطاباً".

وأوضح أن "ثمة تراجعاً من جهة في أحجام وربحية الشرائح القياسية، مثل الملابس الأساسية منخفضة السعر والألعاب العامة وتجارة التجزئة غير المتخصّصة. ومن ناحية أخرى، يزداد عبء الإنفاق على الطفل الواحد في قطاعات يُنظر إليها على أنها ضرورية أو عالية القيمة، كالصحة والرعاية والأمن، إضافة إلى المنتجات والخدمات المتميزة"، وختم المحلل الإيطالي قائلاً: "بالتوازي مع ذلك، تتزايد قابلية الاستعاضة عبر إعادة الاستخدام وسوق السلع المستعملة وتداول المنتجات بين الإخوة، ما يشكل مزيداً من الضغط على آليات قياس أداء الشركات في السوق، ويدفع المنتجين نحو التنويع، والقنوات المتخصّصة، والتصدير".