انهيار الملاذ الآمن: الذهب يخسر أكثر من ألف دولار

- شهدت الأسواق العالمية تراجعًا حادًا في أسعار المعادن النفيسة، حيث انخفض الذهب بنسبة 7.3% والفضة بنسبة 12%، مما يعكس تأثيرات سلبية واسعة على السوق. - تعزى هذه الانخفاضات إلى ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي وتهدئة المخاوف الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع ثقة المستثمرين في الذهب. - امتدت تأثيرات تراجع المعادن إلى الأسواق المالية العالمية، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الكبرى مثل داو جونز وستاندرد آند بورز 500، بينما ارتفع مؤشر الدولار.

تعرضت الأسواق العالمية إلى موجة بيع مذهلة يوم الاثنين، حيث اهتزت سمعة الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً ليتحول إلى معدن الخسائر الضخمة بين ليلة وضحاها. فقد تفاقمت خسائر الذهب ليهبط في المعاملات الفورية أكثر من 7.3% حتى ظهر الاثنين إلى 4536.46 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع يوم الجمعة حوالي 10% في أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1983. وخسر المعدن أكثر من ألف دولار منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولاراً يوم الخميس، مما أدى إلى محو معظم مكاسبه هذا العام.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية أيضاً 12% إلى 74.48 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت 27% يوم الجمعة في أسوأ يوم لها على الإطلاق. وفقدت أونصة الفضة حوالي 40%، منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولاراً الأسبوع الماضي.

وانسحبت الخسائر إلى المعادن الأخرى، إذ هبط البلاتين في المعاملات الفورية 9.4% إلى 1958.93 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2918.80 دولاراً في 26 يناير/ كانون الثاني، بينما انخفض سعر البلاديوم 5.1% إلى 1611.86 دولاراً.

وقال روبرت غوتليب، وهو تاجر معادن ثمينة سابق في شركة جيه بي مورغان تشيس وشركاه، ويعمل الآن معلقاً مستقلاً على السوق، لوكالة "بلومبيرغ": "الخلاصة هي أن التداول كان مزدحماً للغاية"، مضيفاً أن التردد في تحمل المزيد من المخاطر من شأنه أن يقيد سيولة السوق.

وارتفعت أسعار المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف متجددة بشأن الاضطرابات الجيوسياسية، وتراجع قيمة العملات، وتهديد استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، إلا أن الهبوط المتسارع بدأ مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي، ما اعتبر الشرارة التي أشعلت موجة البيع الحادة يوم الجمعة، ما أدى إلى ارتفاع الدولار، وتراجع ثقة المستثمرين الذين راهنوا على استعداد ترامب للسماح بانخفاض قيمة العملة.

وينظر المتداولون إلى وارش باعتباره الأجدر بمكافحة التضخم بين المرشحين النهائيين، مما رفع التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً من شأنها دعم الدولار وإضعاف الذهب المعروض بسعر الدولار.

كذا أدت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مع تراجع توقعات الحرب، إلى تبريد اندفاعة الهاربين إلى الملاذات الآمنة. "هذا خروج شامل"، قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك إيه إس لوكالة "بلومبيرغ". وأضاف: "يترقب الجميع انتهاء عمليات البيع وحصول المستثمرين على فرصة للتطلع إلى المستقبل مرة أخرى".

ولكن "لا تزال العوامل المؤثرة على سعر الذهب إيجابية"، كما ذكر مايكل هسوه، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة. وأضاف: "لا تبدو الظروف مهيأة لتراجع مستدام في أسعار الذهب"، مؤكداً السعر المستهدف البالغ 6000 دولار للأونصة. وقال تيم ووترر، محلل السوق لدى "كيه.سي.إم تريد" لوكالة "رويترز إنه "على الرغم من أن ترشيح وارش كان على الأرجح الدافع الأولي، فإنه لا يبرر حجم الانخفاض في المعادن النفيسة".

وأضاف " نهج وارش داعم بشكل عام للدولار، وبالتالي سلبي للذهب، بسبب تركيزه على التضخم ووجهة نظره المتشائمة بشأن التيسير الكمي والميزانيات العمومية المفرطة لمجلس الاحتياط الاتحادي". لكن رغم هذا الهبوط المريع، فإن التفاؤل بارتفاع مستقبلي في أسعار الذهب لا يزال راسخاً، إذ لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض الفائدة مرتين على الأقل في عام 2026. ويميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى تحقيق أداء جيد في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأعلنت مجموعة "سي.إم.إي"، يوم السبت، رفع هوامش عقودها الآجلة للمعادن النفيسة، وقالت إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق الاثنين. وقال محللون في "جيه.بي مورغان" إنه رغم التقلبات في الآونة الأخيرة فإنهم يتوقعون أن يظل الاتجاه الصعودي دون تغيير على المدى الطويل.

وأضافوا في مذكرة "ما زلنا مقتنعين تماما بالاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط، في ظل اتجاه تنويع واضح وهيكلي ومستمر، مدعوم بنظام راسخ من التفوق في أداء الأصول الحقيقية مقارنة بالأصول الورقية". وأكد بنك باركليز في مذكرة، أمس الاثنين، أنه يتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة، والتوسع المالي، والتيسير الكمي، وانخفاض قيمة العملات الورقية، وإلغاء الدولار إلى الحفاظ على الطلب الاستثماري على الذهب. وامتدت صدمة الذهب والمعادن الأخرى إلى تراجع في الأسهم عالمياً.

وانخفضت العقود الآجلة في داو جونز 0.24%، وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.59%، وناسداك 0.86%، وتراجع مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول بنسبة 0.5%، وتراجعت معظم الأسهم الآسيوية الكبرى. وانخفض مؤشر بورصة كوريا الجنوبية KS11 بنسبة 5.3%، بعد أن سجل أكبر قفزة شهرية له منذ ديسمبر 1998 الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لطلبات تغطية الهامش، الناجمة عن تقلبات حادة في أسواق السلع.

وكانت خسائر الأسهم الأوروبية أقل حدة. وتراجعت أسهم جنوب أفريقيا (مؤشر JTOPI) بنسبة 2.4%، بعد انخفاضها بأكثر من 4% في الجلسة السابقة. وقال أولريش أوربان، رئيس قسم استراتيجية وأبحاث الأصول المتعددة في بنك بيرنبيرغ إن "الأسواق متوترة. نشهد عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. ومع ازدياد تقلبات أسعار الذهب، وكذلك الفضة، يتعين على المستثمرين تقليل المخاطر".

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بعد سلسلة من الهبوط، وتراجعت معظم العملات الآسيوية مقابل العملة الأميركية، مع ميل طفيف نحو الانخفاض. وانخفضت عملات الدول الأوروبية الناشئة مقابل اليورو، وانخفضت قيمة الفورنت المجري بنسبة 0.4%. كما انخفض الروبل الروسي بنسبة 0.7% مقابل الدولار.